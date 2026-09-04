McLaren Akhirnya Pakai Sayap Belakang Berputar Barunya di Monza

McLaren akhirnya memperkenalkan sayap belakang berputar versinya sendiri untuk pertama kalinya di Monza, tapi dengan nama baru.

McLaren first trialled the rear wing at the Hungarian Grand Prix
McLaren first trialled the rear wing at the Hungarian Grand Prix

McLaren akhirnya meluncurkan sayap belakang yang dapat berputar versi mereka sendiri pada ajangGrand Prix  Formula 1 Italia akhir pekan ini.

Inovasi unik ini dipelopori oleh Ferrari, yang pertama kali memperkenalkan sayap berjuluk 'Macarena' tersebut saat uji coba pramusim di Bahrain. Tes lebih lanjut dilakukan di Tiongkok, sebelum perangkat itu menjalani debut balapnya di Miami, tempat Red Bull juga memperkenalkan solusi mereka sendiri.

Setelah memutuskan untuk tidak menguji coba prototipe sayap belakang di Austria, McLaren mengevaluasinya saat sesi latihan di Hungaria namun tidak menggunakannya dalam kualifikasi maupun balapan.

Komponen tersebut akhirnya akan digunakan sepanjang akhir pekan di Italia, dengan harapan konsep ini dapat membantu mengurangi drag di lintasan lurus Monza yang terkenal panjang.

McLaren tested the rear wing during practice in Hungary
McLaren tested the rear wing during practice in Hungary

Perangkat ini akan dinamai H-Wing. Tapi bukan merujuk ke Star Wars, nama tersebut mengambil inspirasi terhadap huruf ‘H’ dalam logo Etihad Airways yang terpasang pada sayap belakang mobil McLaren. Huruf H tersebut berada di posisi yang sama dengan aktuator straight mode di sayap belakangnya.

"Penamaan H-Wing ini merupakan penghormatan terhadap inovasi F-duct McLaren, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 dan mengambil namanya dari huruf ‘F’ pada logo yang terletak di samping saluran masuk (inlet) sistem tersebut pada mobil," jelas McLaren dalam materi previewnya.

“Dengan semangat yang sama, H-Wing dinamai berdasarkan huruf ‘H’ pada logo Etihad Airways yang terpampang di sayap belakang sebagai bagian dari kemitraan tim dengan maskapai tersebut.”

Selain H-Wing, McLaren juga menghadirkan pembaruan pada komponen lantai mobil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa mobil MCL40 mereka, yang telah memenangkan dua balapan terakhir.

Mercedes tidak membawa peningkatan terkait performa ke Monza; pembaruan khusus sirkuit yang mereka bawa hanya berfokus pada pengurangan drag, Ferrari juga hanya membawa pembaruan yang dikhususkan untuk karakteristik sirkuit tersebut.

Norris has won the last two F1 races
Norris has won the last two F1 races

Red Bull telah memperkenalkan sejumlah peningkatan keandalan serta revisi profil tepi bib pada lantai mobil dan pembaruan vane pelat ujung sayap depan.

Turun ke papan tengah, Aston Martin telah memperbarui suspensi depan dan tepi lantai di depan ban belakang, sementara Haas menghadirkan peningkatan yang sangat dibutuhkan, mencakup perubahan pada lantai, bodi mobil, dan area sudut belakang.

Audi adalah satu-satunya tim yang tidak membawa pembaruan apa pun untuk Grand Prix Italia.

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McLaren Akhirnya Pakai Sayap Belakang Berputar Barunya di Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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