Update Progres Pembangunan Trek F1 Arab Saudi Jelang Debutnya di 2028

Gambar terbaru telah muncul memperlihatkan elemen ikonik yang menjadi daya tarik trek Formula Grand Prix Arab Saudi yang baru, seiring persiapan Qiddiyah untuk debutnya pada tahun 2028.

F1 dijadwalkan untuk berpindah dari Jeddah ke Qiddiyah pada tahun 2028, dengan sebuah sirkuit yang dirancang khusus sedang dibangun untuk menjadi lokasi baru bagi kejuaraan tersebut di negara itu.

Layout trek dengan 21 tikungan ini diperkenalkan melalui serangkaian gambar bernuansa futuristik pada Maret 2024, dengan satu fitur utama yang paling menyita perhatian.

Fitur tersebut adalah lintasan lurus panjang menuju Tikungan 1, yang menanjak dengan kemiringan 10 derajat hingga mencapai ketinggian 70 meter - setara gedung 20 lantai. Di puncaknya terdapat tikungan hairpin tajam, di mana para pembalap melibas tikungan ini sebelum melesat turun kembali menuruni bukit buatan tersebut menuju tikungan kanan yang mengalir mulus.

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Meskipun Grand Prix Arab Saudi 2026 dibatalkan akibat perang di Timur Tengah, pembangunan trek di lokasi baru tersebut terus berlanjut. Presenter sekaligus komentator Ahmed Baokbah pun membagikan gambar-gambar yang memperlihatkan proses konstruksi yang sedang berlangsung.

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Di bawah area run-off yang luas untuk Tikungan 1, akan terdapat sebuah lokasi konser yang menawarkan pengalaman unik, di mana dentuman musik akan berpadu dengan suara gemuruh mobil balap yang melaju tepat di atasnya.

Arab Saudi telah menjadi tuan rumah F1 sejak 2021 dengan kesepakatan kontrak awal berdurasi 10 tahun, namun hal ini hanyalah permulaan dari ambisi kawasan tersebut.

The Qiddiya layout

Abdullah Aldawood, Direktur Pelaksana Qiddiya Investment Company, mengatakan pada awal tahun ini: "Speed ​​Park Track akan menjadi perwujudan nyata dari filosofi 'kekuatan bermain' (power of play) Qiddiya serta memosisikan Qiddiya City sebagai pusat olahraga otomotif Arab Saudi dan salah satu lokasi olahraga otomotif terkemuka di dunia.

"Pengunjung dan penonton akan disuguhi salah satu pengalaman balap paling unik di dunia melalui lintasan inovatif yang siap menjadi tuan rumah bagi sejumlah ajang olahraga otomotif terbesar di dunia."

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