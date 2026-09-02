Red Bull Rekrut Engineer Aston Martin untuk Gantikan Lambiase

Red Bull telah mengonfirmasi perekrutan Tom McCullough, Engineer senior Aston Martin Formula 1, sebagai Head of Racing mereka di masa mendatang.

McCullough akan menggantikan Gianpiero Lambiase - yang akan segera hengkang - sebagai Head of Race Engineering Red Bull yang baru.

Pria asal Inggris berusia 50 tahun ini akan mulai menjalankan peran barunya di Red Bull pada awal tahun 2027.

"Kami sangat senang menyambut Tom ke dalam tim pada awal tahun 2027 dan menantikan segudang pengalaman serta keahlian yang akan ia bawa dalam peran ini," demikian bunyi pernyataan Red Bull.

Tom McCullough has spent over a decade at Aston Martin

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Lambiase, yang juga merupakan Race Engineer bagi juara dunia empat kali Max Verstappen, dijadwalkan pindah ke tim rival, McLaren, paling lambat pada tahun 2028.

Penggantinya, McCullough, telah bekerja selama lebih dari satu dekade di Aston Martin - termasuk saat tim yang berbasis di Silverstone itu masih membalap dengan nama Force India dan Racing Point.

McCullough sebelumnya berfokus pada aspek performa di lintasan sebelum dialihkan dari proyek F1 ke divisi lain yang lebih luas di perusahaan Aston Martin, sebagai bagian dari perombakan jajaran pimpinan senior menjelang musim 2025.

Berdasarkan profil LinkedIn-nya, ia pernah bekerja sebagai Direktur Performa untuk Aston Martin Performance Technologies.

Lambiase dipromosikan ke posisinya saat ini sebagai kepala balap pada Oktober 2024.

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Lambiase will leave Red Bull to join McLaren in 2028

McLaren telah mengisyaratkan kemungkinan membawa Lambiase ke tim lebih awal dari yang dinyatakan sebelumnya.

“Kami tahu cara kerja permainan ini,” kata CEO McLaren Racing Zak Brown pada bulan Mei. “Pada titik tertentu mungkin akan terasa tidak nyaman, memiliki seseorang yang Anda kenal akan pergi ke tim rival.

“Pandangan umum saya adalah jika seseorang ingin pindah, hal itu perlu dilakukan dengan cara yang terukur; namun jika seseorang tidak lagi ingin berada di tim saya - saya bukan tipe orang yang merasa ada pihak yang 'mencuri' orang dari pihak lain - baik itu pembalap maupun sponsor, terkadang Anda kehilangan mereka atau mereka memiliki ketertarikan pada hal lain.

“Kontraknya baru berakhir pada tahun 2028. Kami akan menunggu jika memang itu yang diperlukan - tentu saja kami akan tertarik jika ada langkah yang bisa diambil lebih awal, tetapi menurut saya saat ini fokus kami semua masih tertuju pada tahun 2026.”

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