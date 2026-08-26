Red Bull Tetap Jadi Acuan saat Hasil ADUO F1 Kedua Diumumkan

Red Bull kembali tidak mendapat kesempatan untuk meningkatkan mesin Formula 1 pertama mereka sebelum akhir musim 2026.

Itu dipastikan setelah FIA mengumumkan hasil analisis tahap kedua mengendai performa Power Unit F1, dan apakah mereka akan mendapat token pengembangan lewat sistem Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).

Di kalangan paddock, Mercedes secara luas diyakini memiliki Power Unit dengan performa terbaik setelah awal musim 2026 yang dominan. Namun, temuan FIA menunjukkan sebaliknya.

Dalam perkembangan mengejutkan usai Grand Prix Monako, terungkap bahwa Red Bull dianggap memiliki mesin F1 terbaik.

ADUO ranks which PU manufacturers are eligible for upgrades

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Red Bull meminta peninjauan faktual atas hasil tersebut, dengan Team Principal Laurent Mekies menegaskan bahwa "tidak ada satu pun titik data" yang mengindikasikan Red Bull-Ford Powertrains berada di posisi terdepan.

Pengumuman publik sempat diharapkan muncul pada minggu-minggu setelah Grand Prix Monako, namun hal itu tidak pernah terjadi.

Akan tetapi, pada hari Rabu, FIA memublikasikan temuan untuk periode evaluasi pertama maupun kedua. Periode pertama berakhir setelah Grand Prix Kanada, sedangkan periode kedua berakhir setelah Grand Prix Hungaria.

Hasil resmi FIA mengonfirmasi bahwa Red Bull dinilai memiliki mesin terkuat, sementara Mercedes berada dalam kisaran 2–4%.

Hal ini memberikan hak kepada pabrikan Jerman tersebut untuk melakukan satu peningkatan pada tahun 2026 dan dua homologasi pada tahun 2027, serta peningkatan batas biaya dan kuota pengujian dyno.

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Ferrari, Audi, dan Honda diketahui berada di atas ambang batas 4%, sehingga ketiga pabrikan tersebut mendapatkan hak untuk melakukan dua peningkatan, baik pada tahun 2026 maupun 2027.

Red Bull do not believe it has the best engine in F1 © XPB Images

FIA mengonfirmasi bahwa "tidak ada homologasi tambahan yang diberikan kepada satu pun produsen unit daya" untuk periode kedua.

Sebuah pernyataan menambahkan bahwa "mengingat sifat informasi ini yang rahasia, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai pengukuran indeks performa unit daya yang akan disampaikan."

Nikolas Tombazis, Direktur FIA untuk single-seater, menyatakan keyakinannya terhadap temuan badan pengatur tersebut.

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“FIA telah melakukan analisis menyeluruh dan mendalam sebagai bagian dari proses peninjauan ADUO kami,” kata Tombazis.

“Dengan dirilisnya temuan periode 2, kami yakin bahwa, berdasarkan kualitas data, analisisnya sangat kuat, sehingga memberikan kami tingkat keyakinan yang tinggi terhadap temuan kami.

“Kami juga harus menghormati kerahasiaan dan kekayaan intelektual tim dan Pabrikan Unit Daya mereka dalam menyebarkan rincian apa pun dari temuan tersebut.

“Ini adalah tahun pertama ADUO, jadi wajar jika ada aspek-aspek yang mungkin kami kembangkan seiring berjalannya waktu, melalui diskusi dengan seluruh pabrikan Power Unit (PU).”

Periode tinjauan ADUO yang ketiga untuk musim 2026 akan berlangsung setelah Grand Prix Mexico City.

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