Bagaimana Hulkenberg Lolos dari Insiden dengan Bortoletto di Zandvoort?

Nico Hulkenberg menjelaskan bagaimana ia menghindari tabrakan dengan rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, di Zandvoort.

Nico Hulkenberg avoided a massive crash with his team-mate
Nico Hulkenberg avoided a massive crash with his team-mate

Nico Hulkenberg menjelaskan bagaimana ia menghindari tabrakan hebat dengan rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, pada Grand Prix Belanda.

Pada lap pembuka yang dramatis dalam balapan hari Minggu di Zandvoort, Hulkenberg melihat Bortoleto melintir tepat di depannya di tikungan terakhir yang miring dalam kondisi trek lembap.

Bortoleto berputar 360 derajat dan sempat berhenti sejenak di tengah lintasan. Untungnya, Hulkie dengan sigap menghindari tabrakan telak dengan rekan setimnya dengan melakukan manuver menghindar di saat-saat terakhir.

Pembalap Jerman itu mengatakan bahwa ia bereaksi secara naluriah untuk menghindari tabrakan langsung dengan Bortoleto.

Bortoleto spun at the end of a chaotic first lap
Bortoleto spun at the end of a chaotic first lap

"Rasanya menakutkan dan berbahaya. Anda tak punya kendali apa pun," ujar Hulkenberg.

"Saya berusaha bereaksi selambat mungkin dan kemudian secara naluriah memilih satu sisi. Tentu saja saya menunggu untuk melihat apakah dia akan meluncur ke atas atau ke bawah; di lintasan basah, situasinya berbahaya dan sulit. Untungnya, kami berhasil menghindarinya."

Bortoleto mengisyaratkan bahwa ia melintir karena reaksi atas kecelakaan hebat yang dialami Max Verstappen di depannya.

"Saya melihat kepulan asap tebal muncul," jelasnya. "Saya kira Max yang mengalami kecelakaan, lalu mungkin saya bereaksi sedikit pada kemudi. 

"Namun, saya merasakan sesuatu dan kemudian kehilangan kendali atas mobil. Saya sempat berputar 360 derajat, lalu kembali melaju."

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Hulkenberg berhasil meraih empat poin untuk Audi dengan finis di posisi kedelapan. Sementara itu, Bortoleto menempati posisi ke-13 dalam hasil akhir balapan.

"Ini sangat penting bagi tim dan kejuaraan, tetapi juga membangkitkan semangat semua orang," ujar Hulkenberg mengomentari hasil balapan di Zandvoort.

"Hal ini memvalidasi kerja keras kami dan menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Saya sangat senang dengan pencapaian ini; bagi saya pribadi pun, akhir pekan ini - terutama hari Jumat dan Sabtu - tidaklah mudah."

"Rasanya sangat menyenangkan dan memuaskan bisa meraih hasil positif di akhir balapan dan menutupnya dengan catatan yang baik."

Ini adalah balapan keempat beruntun Audi mencatat poin, membuat mereka kokoh di posisi delapan klasemen dengan 16 poin.

Tags:

F1
Audi
Nico Hulkenberg
Gabriel Bortoleto
Bagaimana Hulkenberg Lolos dari Insiden dengan Bortoletto di Zandvoort?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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