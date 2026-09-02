Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort

Isack Hadjar harus kembali absen di Monza karena cedera lengan yang dideritanya jelang GP Belanda.

Hadjar will not compete at Monza
Hadjar will not compete at Monza

Isack Hadjar kembali absen di Grand Prix Italia karena belum pulih dari cedera pergelangan tangannya tepat waktu untuk akhir pekan di Monza.

Pembalap Red Bull tersebut mengalami cedera pergelangan tangan yang tak lazim saat menjalani sesi latihan rutin menjelang Grand Prix Belanda, membuatnya absen dari akhir pekan balapan tersebut.

Berbicara melalui media sosial awal pekan ini, Hadjar mengatakan: "Sebenarnya, ini adalah cedera pertama yang pernah saya alami sepanjang hidup maupun karier saya; jadi rasanya aneh harus berada di bangku cadangan," ujarnya. 

"Tentu saja saya tidak senang dengan situasi ini, baik bagi diri saya sendiri maupun tim. Saya ingin selalu berada di lintasan di setiap putaran."

Lawson impressed on a surprise return to Red Bull
Lawson impressed on a surprise return to Red Bull

Ia menambahkan: "Pemulihannya berjalan cepat. Setiap hari mobilitas saya sedikit membaik, dan saya berharap bisa tampil di Monza."

Namun, dua hari sebelum sesi latihan pertama dimulai, Red Bull memilih untuk 'tidak mengambil risiko' terkait kondisi Hadjar, dan menurunkan line-up pembalap yang sama seperti akhir pekan Zandvoort.

Ini berarti Liam Lawson akan tetap menjadi rekan setim Max Verstappen, sementara Yuki Tsunoda akan terus menggantikan posisi pembalap asal Selandia Baru tersebut di tim Racing Bulls.

Dalam sebuah pernyataan, Red Bull mengatakan: "Liam akan membalap bersama Max di Grand Prix Italia di Monza, sementara Isack terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan setelah mengalami cedera pergelangan tangan saat jeda musim panas.

"Tim memantau ketat proses rehabilitasinya, tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu terkait kembalinya ia ke kompetisi, serta mendoakan agar ia segera pulih."

Hadjar had been steadily improving before his injury
Hadjar had been steadily improving before his injury
© XPB Images

Monza akan membuka rangkaian double-header dengan Grand Prix Spanyol di fasilitas baru Madrid akan digelar pada akhir pekan berikutnya. Meskipun absen di Monza memberinya waktu pemulihan tambahan, Hadjar harus berpacu dengan waktu agar bisa bugar untuk putaran kejuaraan berikutnya.

Sebelum mengalami cedera, Hadjar mencatatkan performa impresif dengan finis di posisi enam besar dalam tujuh balapan berturut-turut. 

Saat kembali membalap untuk Red Bull, Lawson finis di posisi ketujuh. Namun, performanya bersama Racing Bulls sebelumnya sangat kuat, di mana ia hanya dua kali gagal meraih poin sepanjang musim saat berhasil menyelesaikan balapan.

Kedua pembalap tersebut menempati posisi kedelapan dan kesembilan dalam klasemen pembalap, dengan Hadjar memimpin tipis.

Tags:

F1
2026
Italy
Red Bull
Isack Hadjar
Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Red Bull Rekrut Engineer Aston Martin untuk Gantikan Lambiase
Verstappen at Zandvoort
F1 News
Hadjar Memberikan Update Pemulihan Cederanya Jelang GP Italia
Hadjar hopes to be passed fit for the Italian Grand Prix
F1 News
Tsunoda Berharap Kembali Masuk Radar Tim F1 usai Penampilan Zandvoort
Yuki Tsunoda impressed on his F1 return with Racing Bulls
F1 News
Red Bull Tetap Jadi Acuan saat Hasil ADUO F1 Kedua Diumumkan
Red Bull is determined to have the best engine in F1
F1 News
Red Bull Menepis Rumor Kontrak $80 Juta untuk Verstappen
Verstappen has added two years onto his existing Red Bull deal
F1 News
Verstappen Jelaskan Penyebab Kecelakaan Mengerikan GP Belanda
Max Verstappen admitted he was caught out by the conditions

Latest News

F1 News
Update Progres Pembangunan Trek F1 Arab Saudi Jelang Debutnya di 2028
2m ago
Renderings of The Blade
F1 News
Ferrari akan Membawa Pembaruan Mesin F1 Kedua di Monza
12m ago
Ferrari is set to introduce an engine upgrade at Monza
F1 News
Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort
1h ago
Hadjar picked up a wrist injury over F1's summer break
F1 News
Trofi Unik untuk Grand Prix Formula 1 Italia 2026 Terungkap
1h ago
Drivers may need to be careful when spraying champagne around this year's trophies
F1 News
Palmer Mengenang Momen 'Karma' dengan Alonso di Monza 2017
5h ago
Alonso and Palmer came to blows at Monza in 2017

More News

MotoGP News
Qatar akan Tetap Gelar MotoGP dan F1 di Tengah Perang Iran
9h ago
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
F1 News
Gasly akan Melewatkan FP1 Monza saat Alpine Menurunkan Rookie
11h ago
Pierre Gasly will miss FP1 at Monza
F1 News
Red Bull Rekrut Engineer Aston Martin untuk Gantikan Lambiase
11h ago
Verstappen at Zandvoort
F1 News
Kenapa Antonelli Mengambil Penalti Grid untuk Balapan Kandangnya?
01/09/26
Antonelli will serve a grid penalty at his home F1 race
F1 News
Ferrari Ungkap Livery Tribute Michael Schumacher untuk F1 GP Italia
01/09/26
Ferrari is running its SF-26 cars in a Michael Schumacher tribute livery at Monza