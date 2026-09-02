Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort

Isack Hadjar kembali absen di Grand Prix Italia karena belum pulih dari cedera pergelangan tangannya tepat waktu untuk akhir pekan di Monza.

Pembalap Red Bull tersebut mengalami cedera pergelangan tangan yang tak lazim saat menjalani sesi latihan rutin menjelang Grand Prix Belanda, membuatnya absen dari akhir pekan balapan tersebut.

Berbicara melalui media sosial awal pekan ini, Hadjar mengatakan: "Sebenarnya, ini adalah cedera pertama yang pernah saya alami sepanjang hidup maupun karier saya; jadi rasanya aneh harus berada di bangku cadangan," ujarnya.

"Tentu saja saya tidak senang dengan situasi ini, baik bagi diri saya sendiri maupun tim. Saya ingin selalu berada di lintasan di setiap putaran."

Lawson impressed on a surprise return to Red Bull

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Ia menambahkan: "Pemulihannya berjalan cepat. Setiap hari mobilitas saya sedikit membaik, dan saya berharap bisa tampil di Monza."

Namun, dua hari sebelum sesi latihan pertama dimulai, Red Bull memilih untuk 'tidak mengambil risiko' terkait kondisi Hadjar, dan menurunkan line-up pembalap yang sama seperti akhir pekan Zandvoort.

Ini berarti Liam Lawson akan tetap menjadi rekan setim Max Verstappen, sementara Yuki Tsunoda akan terus menggantikan posisi pembalap asal Selandia Baru tersebut di tim Racing Bulls.

Dalam sebuah pernyataan, Red Bull mengatakan: "Liam akan membalap bersama Max di Grand Prix Italia di Monza, sementara Isack terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan setelah mengalami cedera pergelangan tangan saat jeda musim panas.

"Tim memantau ketat proses rehabilitasinya, tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu terkait kembalinya ia ke kompetisi, serta mendoakan agar ia segera pulih."

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Hadjar had been steadily improving before his injury © XPB Images

Monza akan membuka rangkaian double-header dengan Grand Prix Spanyol di fasilitas baru Madrid akan digelar pada akhir pekan berikutnya. Meskipun absen di Monza memberinya waktu pemulihan tambahan, Hadjar harus berpacu dengan waktu agar bisa bugar untuk putaran kejuaraan berikutnya.

Sebelum mengalami cedera, Hadjar mencatatkan performa impresif dengan finis di posisi enam besar dalam tujuh balapan berturut-turut.

Saat kembali membalap untuk Red Bull, Lawson finis di posisi ketujuh. Namun, performanya bersama Racing Bulls sebelumnya sangat kuat, di mana ia hanya dua kali gagal meraih poin sepanjang musim saat berhasil menyelesaikan balapan.

Kedua pembalap tersebut menempati posisi kedelapan dan kesembilan dalam klasemen pembalap, dengan Hadjar memimpin tipis.

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