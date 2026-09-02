Trofi Unik untuk Grand Prix Formula 1 Italia 2026 Terungkap

Trofi Grand Prix Italia sungguh unik dan belum pernah ada sebelumnya di Formula 1.

Drivers may need to be careful when spraying champagne around this year's trophies
Drivers may need to be careful when spraying champagne around this year's trophies
© XPB Images

Pirelli telah memperkenalkan trofi untuk Grand Prix Formula 1 Italia akhir pekan ini, melanjutkan proyek jangka panjang yang melibatkan para seniman lokal.

Monza telah menampilkan beragam jenis trofi yang unik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seiring memasuki tahun keenam kemitraan dengan Museum Seni Kontemporer Pirelli HangarBicocca, para pembalap akan memperebutkan trofi yang mungkin paling tidak lazim sejauh ini.

Vedovamazzei - Stella Scala dan Simeone Crispino - mendapatkan penugasan tersebut, dan gaya mereka digambarkan sebagai gaya yang 'ironis', dengan "kemampuan untuk menangkap kontradiksi dan kompleksitas realitas". 

Anda bisa menilainya sendiri dengan melihat trofi di bawah ini.

The trophies for the Italian Grand Prix have a unique look to them
The trophies for the Italian Grand Prix have a unique look to them
© Pirelli

Meskipun dibuat melalui proses pencetakan 3D yang cerdas dan sangat teknis menggunakan bubuk nilon, tak dapat dipungkiri bahwa trofi ini menyerupai tumpukan cangkir dan mangkuk kecil yang tampak tidak stabil.

Diberi nama "FRAGILE", trofi-trofi ini sebenarnya merupakan karya seni yang sangat kokoh. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran mangkuk akan terlempar dari podium pada hari Minggu nanti.

Saat menjelaskan desain tersebut, para seniman mengatakan: “Gagasan di balik trofi ini bermula dari tradisi kuno mengoper cawan perayaan dari satu tangan ke tangan lainnya. Cawan tersebut berfungsi sebagai wadah minum berukuran besar yang menciptakan nuansa perayaan dan kegembiraan bersama.

“Kami ingin trofi ini menjadi simbol kemenangan yang digenggam oleh seorang individu, namun sekaligus mencerminkan semangat sebuah komunitas. Dalam konteks Formula 1, komunitas ini mencakup tim, para penggemar, dan seluruh dunia yang berada di sekeliling para pembalap.

Komposisi ini juga menghadirkan dimensi keseharian melalui gerakan-gerakan yang berulang, menyiratkan sebuah kemenangan yang diraih lap demi lap - kemenangan yang tidak pernah berujung pada status abadi ataupun tak berubah. 

"Kemenangan itu tidak stabil, hanya berlangsung sesaat, dan harus direbut kembali. Sesungguhnya, kemenangan itu rapuh."

Ricciardo lifted a generic trophy designed by the title sponsor in 2021
Ricciardo lifted a generic trophy designed by the title sponsor in 2021
© XPB Images

F1 tentu tidak asing dengan trofi-trofi unik - contoh yang paling mencolok adalah trofi gorila warna-warni dari Prancis - sementara Grand Prix Eropa 1993 di Donington akan selalu dikenang berkat lap pembuka yang luar biasa dari Ayrton Senna serta trofi Sonic the Hedgehog.

Anda dapat melihat contoh trofi dari kerja sama ini sebelumnya di bawah ini.

Verstappen took home this stylish trophy in 2022
Verstappen took home this stylish trophy in 2022
© XPB Images
The 2023 trophy was inspired by Greek mythology and F1 exhaust pipes
The 2023 trophy was inspired by Greek mythology and F1 exhaust pipes
© XPB Images
Titled VROOOM! in 2024. We have no notes.
Titled VROOOM! in 2024. We have no notes.
© XPB Images
Chimera. The 2025 trophies were sculpted to look like the three fastest creatures in the air
Chimera. The 2025 trophies were sculpted to look like the three fastest creatures in the air
© XPB Images

Tags:

F1
2026
Italy
Trofi Unik untuk Grand Prix Formula 1 Italia 2026 Terungkap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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