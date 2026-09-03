Hamilton Mengungkap Ekspektasinya untuk Mesin Baru Ferrari

Lewis Hamilton berharap upgrade mesin Formula 1 Ferrari dapat membantu tim bersaing meraih kemenangan di balapan kandang mereka, Grand Prix Italia.

Ferrari mendapatkan token untuk melakukan dua peningkatan Power Unit dari FIA melalui sistem Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), dan akan memperkenalkan pembaruan kedua mereka di Monza akhir pekan ini.

Di tengah musim 2026 yang jauh lebih kompetitif bagi Ferrari, muncul harapan besar bahwa Scuderia mampu bersaing untuk meraih kemenangan kedua di kandang sendiri - di hadapan para Tifosi - dalam kurun waktu tiga tahun.

Hamilton, juara dunia tujuh kali yang mencatatkan kemenangan perdananya bersama Ferrari di Barcelona, ​​mengatakan bahwa pabrikan Italia itu telah menemukan tujuan, sambil melontarkan pujian atas upaya pengembangan tim yang agresif dan berkelanjutan.

Ferrari will be boosted by an upgraded F1 power unit at Monza © XPB Images

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"Setiap hal kecil sangat berarti, dan menurut saya, sepanjang tahun ini kami tertinggal. Bahkan pada balapan terakhir di sirkuit yang begitu pendek, kami kehilangan empat persepuluh detik per lap selama balapan berlangsung," ujar Hamilton pada hari Kamis.

"Itu adalah selisih yang sangat besar, dan kondisi tersebut terus berlanjut sepanjang tahun ini hingga saat ini. Yang bisa saya katakan hanyalah saya sangat, sangat bangga melihat betapa kerasnya usaha semua orang.

“Saat kembali ke pabrik dan melihat betapa kerasnya semua orang bekerja - mereka benar-benar fokus sepenuhnya dan penuh semangat - saya melihat adanya perbedaan fokus tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, rasanya kami tidak memiliki tujuan utama yang jelas sebagai pedoman.

“Kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun tidak benar-benar tahu ke mana arah tujuan kami yang sesungguhnya. Kini kami memiliki tujuan utama tersebut; kami tahu ke mana kami harus melangkah, dan menurut saya, mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan bersatu padu untuk mewujudkan hasil nyata.

“Ini adalah sebuah langkah maju. Memang belum menutup seluruh celah performa yang ada, namun kami sudah menyadari hal itu sejak awal.

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"Meski demikian, melihat adanya komponen-komponen baru yang terus ditambahkan ke mobil setiap akhir pekan sungguh menggembirakan - itu menunjukkan bahwa kami terus berupaya keras. Saya tetap sangat yakin bahwa kami memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan.”

Ferrari is running its SF-26 cars in a Michael Schumacher tribute livery at Monza

Hamilton mengakui bahwa menjelang akhir pekan ini, ia kerap memikirkan kemungkinan meraih kemenangan perdana yang istimewa di Grand Prix Italia sebagai pembalap Ferrari.

"Menjelang akhir pekan ini, saya benar-benar merenungkan betapa besarnya makna kehadiran saya di Grand Prix ini," ujarnya. "Sebagai contoh, saya bahkan tidak tahu bahwa jumlah kemenangan saya [di Monza] sudah setara dengan Michael [Schumacher].

"Namun, ada pemikiran tentang pencapaian perdana yang menanti di depan mata, dalam artian, jika berhasil menang, saya akan memasuki wilayah baru. Menang di Monza untuk pertama kalinya bersama Ferrari adalah sesuatu yang...

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“Saya menyaksikan langsung kemenangan Charles pada tahun 2019 saat saya berdiri bersamanya di podium, namun bisa meraih kemenangan saat saya sendiri berada di sini akan menjadi hal yang luar biasa.

"Jika saya berhasil melakukannya, saya mungkin akan menjadi satu-satunya pembalap kulit hitam yang pernah mencapainya bersama Ferrari di Italia - bahkan mungkin dalam sejarah. Berbagai pemikiran seperti itulah yang sempat terlintas di benak saya.

“Tekanannya besar. Selain itu, ada keinginan untuk memberikan hasil terbaik bagi tim. Ada begitu banyak orang di pabrik, dan banyak dari mereka yang bisa datang menyaksikan balapan ini. Lalu ada para Tifosi yang hadir dalam jumlah sangat besar dengan semangat yang tak tertandingi, saya juga ingin memberi hasil terbaik bagi mereka.

“Ditambah lagi, ibu saya ada di sini akhir pekan ini. Seingat saya, beliau belum pernah ke Monza, apalagi saat akhir pekan balapan Ferrari. Saya ingin beliau merasakan pengalaman ini dan membawa serta 'debu keberuntungan' apa pun yang bisa beliau bawa.”