Piastri Ungkap Rencananya untuk Kejar Ketertinggalan dari Norris

Oscar Piastri berusaha untuk mencari tahu akar penyebab kesulitan yang dihadapinya saat ini di F1.

Oscar Piastri has struggled to match Lando Norris
Oscar Piastri has struggled to match Lando Norris

Oscar Piastri mengatakan bahwa ia berencana melakukan eksperimen dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Norris memenangkan dua Grand Prix terakhir di Hungaria dan Belanda, sementara Piastri kesulitan mengimbangi rekan setimnya. Pembalap Australia itu tertinggal lebih dari setengah menit di belakang rekan setimnya saat ia finis di posisi keenam pada balapan terakhir di Zandvoort.

Piastri secara konsisten kalah bersaing dari Norris musim ini dan kini tertinggal 55 poin serta tiga peringkat di belakang rekan setimnya dalam klasemen pembalap.

Sudah satu tahun berlalu sejak kemenangan terakhir Piastri - pembalap yang sempat digadang-gadang sebagai favorit juara dunia F1 pertamanya pada musim lalu.

Piastri's hard tyre stint in Zandvoort was poor
Piastri's hard tyre stint in Zandvoort was poor

Kesulitan yang dialami pembalap asal Australia itu baru-baru ini di Zandvoort memicu analisis mendalam untuk mencari tahu akar permasalahan yang dihadapinya.

Saat ditanya menjelang Grand Prix Italia apakah ia telah menemukan jawabannya, Piastri menjawab: "Ya, menurut saya kami sudah menemukannya, tetapi masalahnya bukan satu hal yang terus berulang. Setiap balapan menghadirkan tantangan yang sedikit berbeda.

"Kami perlu melihat gambaran besarnya, baik bagi saya pribadi maupun tim di sekitar saya. Namun, menurut saya hal positif dari Zandvoort adalah performa kualifikasi yang jauh lebih baik dan lebih mendekati tingkat yang seharusnya.

“Proses yang kami jalani adalah mencoba menerjemahkan hal tersebut ke dalam balapan, dan tentu saja Zandvoort merupakan tantangan tersendiri. 

"Jadi, fokus utamanya saat ini adalah melakukan eksperimen untuk menemukan hal-hal yang bisa membuat kami lebih cepat. Namun, saya yakin kami sedang menemukan jawaban yang tepat dan mampu menemukan solusinya.”

Oscar Piastri is having a tough F1 season
Oscar Piastri is having a tough F1 season

Salah satu teorinya adalah regulasi mesin musim ini tampaknya membatasi keunggulan Piastri sebelumnya di tikungan cepat, sementara karakteristik mobil yang menuntut pengendalian presisi tinggi memperparah kesulitannya dalam kondisi grip rendah - masalah yang mulai terlihat di akhir tahun lalu.

Namun, Piastri menegaskan bahwa bukan hanya satu masalah yang menghambatnya.

"Tidak sesederhana hanya berpikir, 'Oh, saya akan mengerem sedikit lebih awal'. Khususnya tahun ini, gaya mengemudi yang sebenarnya saya sukai belum tentu menjadi cara terbaik untuk mengemudikan mobil-mobil ini," jelasnya.

"Terkadang masalah itu muncul, terkadang tidak, dan menurut saya itulah tantangannya, karena masalah yang kami hadapi tidak selalu sama setiap saat.

“Bagi saya, ini semata-mata soal mencari arah yang tepat - hal-hal yang membuat mobil ini bekerja dengan optimal. Ada kalanya saya berhasil menemukannya, namun ada kalanya kami sudah mencoba berbagai cara tetapi tidak kunjung menemukannya.

“Jadi, masalahnya tidak sesederhana itu, tetapi ketika Anda merasa nyaman di dalam mobil, segalanya menjadi jauh lebih mudah. 

"​​Situasi bisa dengan mudah berkembang ke arah positif maupun negatif. Dalam tren positif, saat Anda merasa nyaman, Anda memiliki kapasitas lebih untuk berpikir, sehingga bisa mengemudi secara lebih intuitif, dan segalanya pun terasa lebih mudah.

“Kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda jadi terlalu banyak berpikir dan tidak lagi mengemudi berdasarkan insting. Itulah sebabnya situasi bisa memburuk dengan cukup cepat. Menurut saya, kita sama sekali belum sampai di titik itu, tetapi sejauh ini memang tidak mudah untuk menemukan solusinya.

“Pada akhirnya kita akan menemukan solusi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bergerak dan beradaptasi sedikit lebih cepat sepanjang akhir pekan. Namun, ada banyak faktor yang terlibat. Masalahnya tidak sesederhana 'saya kesulitan dengan satu hal ini saja', melainkan kombinasi dari berbagai hal.”

Tags:

F1
Oscar Piastri
Lando Norris
McLaren
Piastri Ungkap Rencananya untuk Kejar Ketertinggalan dari Norris
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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