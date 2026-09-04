Banding Red Bull dan McLaren Diterima, Gasly Kehilangan Podium F1 Monako

Pierre Gasly kehilangan podium yang sebelumnya ia raih di Grand Prix Monako setelah penalti yang dijatuhkan dalam balapan tersebut diberlakukan kembali menyusul banding dari McLaren dan Red Bull.

Hasil balapan bulan Juni di Monako tersebut telah diubah untuk kedua kalinya; Isack Hadjar dari Red Bull kembali menempati posisi podium semula, Oscar Piastri dari McLaren naik kembali ke posisi keempat, dan Gasly ditempatkan ulang di posisi ketujuh.

Sementara itu, pasangan pembalap Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, masing-masing menempati posisi kelima dan keenam.

Keputusan tersebut diumumkan oleh FIA saat sesi latihan hari Jumat untuk Grand Prix Italia sedang berlangsung, menyusul sidang tertutup di International Court of Appeal di Paris pada 25 Agustus yang menyatakan bahwa protes dari McLaren dan Red Bull dapat diterima.

Gasly melintasi garis finis di posisi ketiga namun dijatuhi dua penalti waktu masing-masing lima detik akibat melanggar batas kecepatan di pit-lane, yang membuatnya turun ke posisi ketujuh. Alpine berhasil mengajukan banding atas penalti tersebut setelah terungkap adanya kesalahan dalam pengukuran jalur pit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

The final Monaco Grand Prix result

Keputusan tersebut menuai kontroversi karena empat pembalap lainnya - termasuk Piastri - dikenai penalti yang sama, namun hukuman mereka tidak dapat dibatalkan karena telah dijalani saat balapan berlangsung, berbeda dengan kasus Gasly.

Keputusan lengkap International Court of Appeal (ICA) - yang terdiri dari 26 halaman - dapat dibaca di sini.

FIA akan lakukan tinjauan

FIA menyatakan akan melakukan peninjauan terhadap "metodologi dan operasional sistem pencatatan waktu Formula 1 saat ini serta hal-hal terkait regulasi".

"FIA mencatat keputusan hari ini dari International Court of Appeal (ICA) terkait sidang pada hari Selasa, 25 Agustus (kasus ICA-2026-06-07-08-09)," demikian bunyi pernyataan FIA.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Keputusan ICA tersebut mengabulkan banding McLaren F1 Team dan Red Bull Racing terhadap keputusan Steward yang tercantum dalam dokumen 99 Grand Prix Monako, yang pada praktiknya membatalkan keputusan-keputusan tersebut.

Hadjar will need to ask Gasly for his trophy back

"FIA sedang meninjau metodologi dan operasional sistem pencatatan waktu Formula 1 saat ini serta hal-hal terkait regulasi. FIA juga akan meninjau prosedur dan operasional yudisial lainnya, termasuk hak peninjauan kembali dan proses banding.

"FIA sepenuhnya mendukung proses kerja Steward serta independensi dan objektivitas beragam panel Steward yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia balap motor global.

"Keputusan Steward diambil dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan lingkungan Pengadilan, mengingat Pengadilan memiliki akses terhadap masukan penasihat hukum, argumen, serta bukti-bukti yang luas dan tambahan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Para steward FIA senantiasa meninjau proses kerja mereka dan mengikuti pengembangan profesional secara ekstensif. Setiap keputusan ICA dicermati secara saksama oleh para steward FIA demi memastikan adanya proses perbaikan yang berkelanjutan."

Alpine merasa 'dihukum secara tidak adil'

Alpine telah menyatakan kekecewaan dan rasa frustrasinya terhadap hasil tersebut.

"Tim menyatakan kekecewaan dan rasa frustrasinya atas keputusan yang diambil oleh International Court of Appeal FIA terkait hasil Grand Prix Monako 2026," demikian bunyi pernyataan tim Alpine.

Alpine feel hard done by after Gasly lost his podium finish

"Meskipun kami tidak sependapat dengan keputusan tersebut dan tetap meyakini sepenuhnya bahwa Mobil No. 10 tidak melampaui batas kecepatan di jalur pit pit-lane pada titik mana pun selama balapan, tim menerima keputusan panel juri dari sidang yang baru saja digelar di Paris.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan - karena kami merasa telah dijatuhi hukuman yang tidak adil - tim tetap fokus sepenuhnya untuk terus meningkatkan performa di lintasan dan mempertahankan posisi dalam persaingan Kejuaraan yang sengit dan kompetitif.

"Hasil ini tidak akan menyurutkan semangat maupun upaya tim dalam mencapai target-targetnya hingga akhir musim."