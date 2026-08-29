F1 akan Meninjau Prosedur Start GP Belanda yang Kacau

Formula 1 akan melakukan tinjauan atas start Grand Prix Belanda yang kacau dalam kondisi trek lembap.

Max Verstappen smashes into the barriers in the opening stages
Max Verstappen smashes into the barriers in the opening stages

Pierre Gasly mengonfirmasi bahwa akan ada evaluasi terkait insiden awal balapan Grand Prix Belanda, yang dipicu oleh kond

telah mengonfirmasi bahwa akan ada evaluasi terkait insiden awal balapan Grand Prix Belanda, menyusul kekacauan yang dipicu oleh kondisi lintasan yang bervariasi pada akhir pekan lalu.

Balapan Formula 1 terakhir di Zandvoort diwarnai kekacauan lap pertama saat ban belakang kanan mobil Max Verstappen menyentuh kerb basah, yang kemudian membuat mobilnya melintir dan menghantam dinding beton di sisi luar tikungan terakhir.

Pada saat yang sama, pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, secara ajaib terhindar dari kecelakaan parah saat mobilnya berputar 360 derajat dan membuat kepulan asap ban yang menghalangi para pembalap di belakangnya.

Gasly narrowly avoided crashing out on lap one at Zandvoort
Gasly narrowly avoided crashing out on lap one at Zandvoort
© XPB Images

Meskipun sebagian besar lintasan dalam kondisi kering, tikungan terakhir masih memiliki bagian basah dengan genangan air di sisi dalam tikungan miring (banked curve). Formation lap seperti biasa dipimpin oleh Safety Car, sebelum balapan dimulai dengan prosedur Standing Start yang biasa.

Dalam kondisi sulit, Race Director FIA sebenarnya dapat mengubah prosedur start menjadi rolling start, atau mengizinkan putaran di belakang Safety Car - yang nantinya akan mengurangi total lap balapan - sebelum memutuskan apakah memakai standing atau rolling Start.

Saat ditanya mengenai kondisi di awal balapan, Gasly berkata: "Jika prosedurnya seperti yang kita jalani - satu putaran di belakang Safety Car lalu Standing Start, saya sebenarnya lebih memilih melakukan out-lap biasa, supaya kami bisa memacu mobil sedikit lebih cepat.

"Menurut saya, seharusnya kami melewati tikungan terakhir dengan banking itu setidaknya satu kali dengan safety car sebelum memulai balapan secara normal.

The safety car led the formation lap, but should it have stayed out for longer?
The safety car led the formation lap, but should it have stayed out for longer?
© XPB Images

"Ya, kondisinya memang lembap. Jelas kami tetap akan menggunakan ban slick menurut saya, keputusan itu tidak akan banyak berubah. Jadi, sayangnya masalahnya memang terletak pada kondisi lintasan dan pemilihan ban.

"Kami akan meninjau masukan dari para pembalap untuk balapan berikutnya, tetapi menurut saya pilihannya adalah: tanpa *safety car* dan hanya satu putaran formasi, atau jika menggunakan *safety car*, setidaknya berikan kami satu putaran tambahan."

Memulai balapan dari posisi 10 besar, Gasly adalah salah satu pembalap pertama yang tiba di lokasi kejadian setelah Verstappen kehilangan kendali atas mobil Red Bull-nya.

Ia menambahkan: "Itu adalah tikungan yang paling basah. Sangat sulit bahkan hanya untuk keluar dari Tikungan 13. Mobil Max tiba-tiba kehilangan traksi secara drastis saat melintasi bagian lintasan yang basah, dan ia tidak bisa mengendalikannya kembali."

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F1
2026
Alpine
Pierre Gasly
F1 akan Meninjau Prosedur Start GP Belanda yang Kacau
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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