Tanggal Sidang Banding Terkait Hasil GP Monako Ditetapkan

Tanggal telah ditetapkan untuk sidang Pengadilan Banding Internasional yang melibatkan McLaren dan Red Bull terkait hasil Grand Prix F1 Monako.

Gasly was reinstated to the Monaco podium
Gasly was reinstated to the Monaco podium

Banding yang diajukan McLaren dan Red Bull terhadap pembatalan penalti speed limit yang dikenakan pada pembalap Alpine, Pierre Galy, pada Grand Prix Formula 1 Monako akan disidangkan pekan depan.

Alpine memenangkan peninjauan banding atas penalti yang dijatuhkan kepada Gasly, membuat pembalap Prancis itu kembali menempati posisi ketiga setelah sebelumnya turun ke posisi tujuh di klasifikasi awal.

Hal ini terjadi setelah badan pengatur F1, FIA, mengakui adanya kesalahan perhitungan batas kecepatan di pit-lane saat balapan di Monako.

Gasly's time penalty was overturned following an Alpine appeal
Gasly's time penalty was overturned following an Alpine appeal

Karena pembalap lain sudah menjalani penalti atas pelanggaran serupa selama balapan, berbeda dengan kasus Gasly yang baru dijatuhkan setelah bendera finis dikibarkan - Steward F1 tidak memiliki wewenang untuk membatalkan penalti tersebut.

Tapi, keputusan itu tidak diterima oleh McLaren dan Red Bull yang langsung mengajukan protes untuk mengembalikan penalti yang awalnya didapat Gasly.

Isack Hadjar, yang sempat naik podium di Monako setelah menempati posisi ketiga setelah penalti yang dijatuhkan kepada Gasly, kehilangan podium pertamanya bersama Red Bull dan harus menyerahkan trofinya kepada rekan senegaranya.

Ia ditetapkan menempati posisi keempat dalam hasil akhir balapan, satu tingkat di depan Oscar Piastri, yang merupakan salah satu pembalap yang menjalani penalti saat balapan berlangsung.

FIA telah mengonfirmasi bahwa Pengadilan Banding Internasional mereka akan menyidangkan argumen tim-tim terkait pada hari Selasa, 25 Agustus, setelah gelaran Grand Prix Belanda di Zandvoort akhir pekan ini.

Sidang tersebut akan berlangsung secara tertutup di kantor pusat FIA di Paris.

Dalam pernyataan yang mengonfirmasi pengajuan bandingnya, McLaren menyatakan: "Kasus ini memunculkan pertanyaan penting terkait keadilan dalam olahraga, konsistensi regulasi, dan integritas kompetisi.

"Sepanjang akhir pekan Grand Prix Monako - dan di setiap ajang balap - seluruh tim beroperasi sesuai dengan regulasi serta praktik standar yang berlaku saat itu terkait batas kecepatan di jalur pit.

"Para peserta menyesuaikan prosedur mereka dan, jika diperlukan, menerima serta menjalani penalti yang dijatuhkan berdasarkan peraturan tersebut.

"Menurut pandangan kami, penghapusan penalti di kemudian hari menciptakan situasi di mana sebagian peserta dirugikan karena telah bertindak sesuai dengan aturan dan keputusan Steward.

"Hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam aspek olahraga serta mengikis kepercayaan terhadap penerapan peraturan olahraga FIA secara konsisten."

Hadjar lost his Monaco podium as a result
Hadjar lost his Monaco podium as a result

Piastri mengungkapkan kekhawatiran mengenai terciptanya "preseden yang pelik".

"Saya belum pernah melihat balapan seperti itu, di mana ada begitu banyak penalti akibat melampaui batas kecepatan di pit-lane, dan khususnya dalam kasus saya, saya tahu bahwa saya tidak melanggar batas kecepatan," ujar Piastri di Grand Prix Austria.

"Namun pendekatannya selalu begini: Anda sudah terkena penalti dan dalam banyak kasus Anda tidak bisa benar-benar menyanggahnya - hal yang menurut saya merupakan sesuatu yang baik dalam 99 persen situasi.

"Risiko yang kita hadapi saat ini adalah, setiap kali sebuah tim atau pembalap merasa bahwa suatu penalti mungkin keliru - atau mereka memiliki peluang untuk mengubahnya - kita akan terjebak dalam proses panjang di mana hasil balapan belum diketahui secara resmi bahkan sebulan kemudian; dan itulah masalah utamanya."

Mercedes mencabut banding mereka terhadap hasil Grand Prix Monako setelah George Russell dirugikan akibat kesalahan tersebut.

Russell, yang saat itu berada di posisi ketiga, dijatuhi penalti *drive-through* karena gagal menjalani penalti dengan prosedur yang benar saat *pit stop*; akibatnya, ia melorot ke posisi ke-12 dalam hasil akhir dan kehilangan 15 poin kejuaraan dunia.

Tags:

F1
Red Bull
McLaren
Alpine
Pierre Gasly
Tanggal Sidang Banding Terkait Hasil GP Monako Ditetapkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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