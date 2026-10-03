Fans F1 Mengkritik Panitia GP Bahrain atas Kekacauan Transportasi

Fans F1 mengecam keras penyelenggara Grand Prix Bahrain setelah terjadinya kekacauan transportasi pada hari Jumat di Sepang.

Swathes of F1 fans experienced a logistical nightmare after Friday practice
Swathes of F1 fans experienced a logistical nightmare after Friday practice

Para penggemar Formula 1 meluapkan kekesalan mereka terhadap penyelenggara Grand Prix Bahrain di Malaysia atas terjadinya kekacauan transportasi usai sesi latihan hari Jumat.

Fans yang hadir menyaksikan kembalinya F1 ke sirkuit Sepang dihadapkan pada pada kemacetan lalu lintas yang parah, manajemen kerumunan yang buruk, serta waktu tunggu shuttle bus yang sangat lama.

Video yang dibagikan di media sosial menyoroti situasi yang kacau, di mana ratusan penggemar harus menunggu berjam-jam untuk menaiki shuttle bus.

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“Empat jam setelah acara usai, inilah situasi di Sirkuit Sepang,” tulis Ryan Walters di X, sembari mengunggah video yang memperlihatkan kekacauan parah tersebut. “Benar-benar kekacauan total yang seharusnya membuat semua pihak yang terlibat merasa malu.

“Kabarnya, Bahrain International Circuit-lah yang menangani penyelenggaraannya, dan merekalah pihak yang benar-benar mengacaukan segalanya secara total di setiap aspek dasar.

“Jumlah pos air jauh dari memadai, setiap stan kekurangan staf, dan bus-busnya pun terlihat jelas. Acara dengan penyelenggaraan terburuk yang pernah saya hadiri.”

Dalam cuitan lainnya, Walters mengungkapkan bahwa ia membatalkan rencananya untuk mendatangi lokasi balapan pada hari Sabtu setelah ia menghabiskan waktu enam jam untuk sampai di rumah pada Jumat malam.

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Kisah Walters hanyalah salah satu dari banyak cerita yang dibagikan di media sosial, di mana para penggemar melaporkan perjalanan yang "mengerikan" serta antrean bus yang "sangat panjang".

Lebih dari 200.000 penonton diperkirakan akan hadir selama acara tiga hari tersebut, dan pengaturan transportasi yang ekstensif pun telah disiapkan.

Rapid KL telah menyediakan layanan bus antar-jemput gratis yang dijadwalkan beroperasi setiap 10 hingga 15 menit dari Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Mitsui Outlet Park, dan Bandar Baru Enstek, mulai pukul 07.00 pagi hingga tengah malam. Antrean terparah dilaporkan terjadi di Terminal 2 KLIA.

Kondisi antrean begitu parah hingga sebagian penggemar memilih untuk berjalan kaki; terlihat penonton berjalan kembali dalam kegelapan menyusuri jalan raya utama dengan jarak tempuh lebih dari 11 km.

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“Situasi transportasi setelah hari Jumat ini benar-benar BENCANA besar,” tulis @dr_obbs.

"Kerumunan orang mengantre shuttle bus menuju tempat parkir. Polisi berteriak-teriak kepada orang-orang yang berusaha menerobos masuk ke dalam bus.

"Kami baru saja mulai berjalan kaki sejauh 5 mil menuju mobil kami karena ini tampaknya menjadi jalan keluar yang paling masuk akal. Sungguh tidak masuk akal."

Tags:

F1
Malaysia
Bahrain
Fans F1 Mengkritik Panitia GP Bahrain atas Kekacauan Transportasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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