Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya

George Russell mendapatkan dorongan penting saat Mercedes memperkenalkan paket upgrade di Sepang.

George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car
George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car

George Russell berharap paket upgrade besar  Mercedes - yang telah lama dinantikan - di Grand Prix Bahrain akan memperkuat momentum yang kini dia nikmati.

Pembalap Inggris 28 tahun itu meraih kemenangan ketiganya di musim 2026 di Grand Prix Azerbaijan, mengungguli Max Verstappen hanya dengan selisih 0,196 detik di garis finis.

Penampilan dominan Russell berhasil memangkas jarak poin atas rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, menjadi 66 poin.

Mercedes akan membawa paket peningkatan signifikan pertamanya sejak Grand Prix Kanada pada akhir Mei lalu ke Sepang akhir pekan ini, dan Russell bertekad untuk memanfaatkan setiap peningkatan pada mobil W17 tersebut.

Russell claimed just his third win of the season with a dominant drive in Baku
Russell claimed just his third win of the season with a dominant drive in Baku

"Saya belum pernah benar-benar merasa berada dalam posisi untuk memperebutkan kemenangan karena performa saya belum cukup kuat," ujar Russell menjelang balapan kandang bagi sponsor utama Mercedes, Petronas.

"Tapi, kini akhirnya saya merasa berada di posisi di mana saya bisa bersaing memperebutkan kemenangan dari pekan ke pekan. 

"Tentu saja ada selisih poin yang cukup besar dalam kejuaraan, tetapi masih ada sepertiga musim yang tersisa dan banyak hal bisa terjadi. Saya hanya akan menjalaninya balapan demi balapan.

"Saya merasa lebih menyatu dengan mobil ini, dan semoga peningkatan performa ini akan lebih menguntungkan saya. Jadi, mari kita hadapi tantangan ini."

Russell memulai musim ini sebagai favorit utama juara, tapi justru kesulitan beradaptasi terhadap mobil F1 generasi baru. Setelah baru-baru ini berhasil memahami cara terbaik mengemudikan mobil Mercedes tersebut, ia kini menyatakan bahwa dirinya tidak lagi merasa "bingung" atau kehilangan arah.

"Hal yang berubah adalah saya merasa performa saya cukup kuat untuk bersaing memperebutkan kemenangan dari pekan ke pekan," jelas Russell. "Saya tahu apa yang saya butuhkan dari mobil maupun diri saya sendiri, dan saya tidak lagi merasa bingung.

"Rasa percaya diri telah kembali dan terus meningkat; segalanya kini terasa lebih alami - seperti yang saya alami di sebagian besar perjalanan karier saya - berbeda dengan kondisi yang saya hadapi di sebagian besar musim ini."

Russell is 66 points behind championship leader Antonelli
Russell is 66 points behind championship leader Antonelli

Titik balik dari musim Russell terjadi setelah ia terus-menerus melakukan penyesuaian pada gaya mengemudinya selama beberapa bulan terakhir.

"Saya sempat melalui beberapa balapan di mana saya harus memikirkan cara melakukan penyesuaian tersebut, sedangkan sekarang semuanya terasa lebih intuitif dan alami," tambahnya.

"Jadi, apa yang ingin saya capai - yaitu membawa mobil ke rentang performa yang sedikit lebih baik - kini bisa saya wujudkan tanpa harus terlalu banyak memikirkannya. Dengan begitu, saya bisa fokus sepenuhnya untuk memacu mobil dengan cepat."

Rekan setim di Mercedes sekaligus rival langsung dalam perebutan gelar, Antonelli - yang memenangkan delapan dari 15 balapan musim ini - mengakui bahwa Baku adalah akhir pekan terburuknya di tengah musim kedua yang sebenarnya impresif.

"Akhir pekan lalu mungkin adalah akhir pekan terburuk saya musim ini," ujar pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu.

"Namun, tetap ada pelajaran berharga dari akhir pekan tersebut. Balapan di Baku juga terasa sangat aneh bagi saya karena itu adalah momen di mana saya secara sadar berusaha untuk tidak mengambil risiko dan hanya membalap di bawah batas kemampuan maksimal; rasanya memang sangat ganjil, tetapi itulah yang saya butuhkan pada hari Minggu. Saya membutuhkan hasil yang bersih setelah akhir pekan yang penuh gangguan.

"Saya tidak merasa puas setelah balapan, tetapi pelajaran terpenting yang saya dapatkan adalah saya harus selalu memberikan 100% kemampuan; sebab jika saya tidak berusaha melakukan segalanya dengan benar sesuai kapasitas saya, maka tidak akan ada hasil baik yang menghampiri saya."

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis
2026 Azerbaijan Grand Prix
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Pole, Antonelli Menabrak di Q1
George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Azerbaijan GP
F1 News
F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Free Practice 3 dari Baku Street Circuit
Max Verstappen edged out Mercedes in final practice
F1 News
Upgrade McLaren dan Red Bull untuk GP Azerbaijan Terungkap
Red Bull and McLaren have brought big upgrades
F1 Results
F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku
2026 F1 Azerbaijan Grand Prix
F1 News
Ferrari Belum Mau Mengalihkan Fokus Pengembangan ke F1 2027
Ferrari will continue to develop its SF-26 car

Latest News

F1 News
Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya
1h ago
George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car
F1 News
"Tertinggal Dua Detik" - Penilaian Suram Stroll Terhadap Performa Mesin Honda
22h ago
Honda secretly introduced its ADUO 2 at the Spanish Grand Prix
F1 News
Lewis Hamilton Dianggap Melemahkan Posisi Fred Vasseur di Ferrari
30/09/26
Lewis Hamilton has grown increasingly frustrated with Ferrari
F1 News
Honda NSX Milik Ayrton Senna akan Dilelang, Estimasi Harga Mulai Rp 10 Miliar
30/09/26
Ayrton Senna drove the Honda to the 1991 Portuguese Grand Prix
F1 News
Mercedes Gunakan Livery Spesial untuk Comeback F1 Malaysia
30/09/26
Mercedes' special livery for the Bahrain Grand Prix in Malaysia

More News

F1 News
Vettel Tidak Menutup Kemungkinan Kembali ke Paddock F1
30/09/26
Sebastian Vettel, 2026 Italian Grand Prix
F1 News
Esteban Ocon Tinggalkan Haas di Akhir Musim F1 2026
30/09/26
Esteban Ocon will leave Haas at the end of the season
F1 News
Dukungan Fans di Barcelona Jadi 'Titik Balik' Alonso Tetap di F1
30/09/26
Fernando Alonso is in no rush to decide his future
F1 News
Ferrari Beri Dukungan Publik untuk Vasseur di Tengah Rumor Horner
29/09/26
Fred Vasseur explained Ferrari's approach
F1 News
Fernando Alonso Sudahi Rumor Pensiun dengan Kontrak Baru Aston Martin
29/09/26
Fernando Alonso has made it clear he isn't a fan of the current F1 rules