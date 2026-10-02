Russell Berharap Upgrade Mercedes di Malaysia Menjaga Momentumnya

George Russell berharap paket upgrade besar Mercedes - yang telah lama dinantikan - di Grand Prix Bahrain akan memperkuat momentum yang kini dia nikmati.

Pembalap Inggris 28 tahun itu meraih kemenangan ketiganya di musim 2026 di Grand Prix Azerbaijan, mengungguli Max Verstappen hanya dengan selisih 0,196 detik di garis finis.

Penampilan dominan Russell berhasil memangkas jarak poin atas rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, menjadi 66 poin.

Mercedes akan membawa paket peningkatan signifikan pertamanya sejak Grand Prix Kanada pada akhir Mei lalu ke Sepang akhir pekan ini, dan Russell bertekad untuk memanfaatkan setiap peningkatan pada mobil W17 tersebut.

Russell claimed just his third win of the season with a dominant drive in Baku

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya belum pernah benar-benar merasa berada dalam posisi untuk memperebutkan kemenangan karena performa saya belum cukup kuat," ujar Russell menjelang balapan kandang bagi sponsor utama Mercedes, Petronas.

"Tapi, kini akhirnya saya merasa berada di posisi di mana saya bisa bersaing memperebutkan kemenangan dari pekan ke pekan.

"Tentu saja ada selisih poin yang cukup besar dalam kejuaraan, tetapi masih ada sepertiga musim yang tersisa dan banyak hal bisa terjadi. Saya hanya akan menjalaninya balapan demi balapan.

"Saya merasa lebih menyatu dengan mobil ini, dan semoga peningkatan performa ini akan lebih menguntungkan saya. Jadi, mari kita hadapi tantangan ini."

Russell memulai musim ini sebagai favorit utama juara, tapi justru kesulitan beradaptasi terhadap mobil F1 generasi baru. Setelah baru-baru ini berhasil memahami cara terbaik mengemudikan mobil Mercedes tersebut, ia kini menyatakan bahwa dirinya tidak lagi merasa "bingung" atau kehilangan arah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Hal yang berubah adalah saya merasa performa saya cukup kuat untuk bersaing memperebutkan kemenangan dari pekan ke pekan," jelas Russell. "Saya tahu apa yang saya butuhkan dari mobil maupun diri saya sendiri, dan saya tidak lagi merasa bingung.

"Rasa percaya diri telah kembali dan terus meningkat; segalanya kini terasa lebih alami - seperti yang saya alami di sebagian besar perjalanan karier saya - berbeda dengan kondisi yang saya hadapi di sebagian besar musim ini."

Russell is 66 points behind championship leader Antonelli

Titik balik dari musim Russell terjadi setelah ia terus-menerus melakukan penyesuaian pada gaya mengemudinya selama beberapa bulan terakhir.

"Saya sempat melalui beberapa balapan di mana saya harus memikirkan cara melakukan penyesuaian tersebut, sedangkan sekarang semuanya terasa lebih intuitif dan alami," tambahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, apa yang ingin saya capai - yaitu membawa mobil ke rentang performa yang sedikit lebih baik - kini bisa saya wujudkan tanpa harus terlalu banyak memikirkannya. Dengan begitu, saya bisa fokus sepenuhnya untuk memacu mobil dengan cepat."

Rekan setim di Mercedes sekaligus rival langsung dalam perebutan gelar, Antonelli - yang memenangkan delapan dari 15 balapan musim ini - mengakui bahwa Baku adalah akhir pekan terburuknya di tengah musim kedua yang sebenarnya impresif.

"Akhir pekan lalu mungkin adalah akhir pekan terburuk saya musim ini," ujar pembalap asal Italia berusia 20 tahun itu.

"Namun, tetap ada pelajaran berharga dari akhir pekan tersebut. Balapan di Baku juga terasa sangat aneh bagi saya karena itu adalah momen di mana saya secara sadar berusaha untuk tidak mengambil risiko dan hanya membalap di bawah batas kemampuan maksimal; rasanya memang sangat ganjil, tetapi itulah yang saya butuhkan pada hari Minggu. Saya membutuhkan hasil yang bersih setelah akhir pekan yang penuh gangguan.

"Saya tidak merasa puas setelah balapan, tetapi pelajaran terpenting yang saya dapatkan adalah saya harus selalu memberikan 100% kemampuan; sebab jika saya tidak berusaha melakukan segalanya dengan benar sesuai kapasitas saya, maka tidak akan ada hasil baik yang menghampiri saya."

Article continues below ADVERTISEMENT