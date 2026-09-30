Mercedes Gunakan Livery Spesial untuk Comeback F1 Malaysia

Mercedes telah meluncurkan livery khusus untuk merayakan kembalinya dan Formula 1 ke Malaysia, markas dari sponsor utama mereka, Petronas.

Sirkuit Internasional Sepang di Malaysia menjadi tuan rumah balapan F1 pertamanya sejak tahun 2017 pada akhir pekan ini, yakni tanggal 2 hingga 4 Oktober, meskipun ajang tersebut secara resmi akan disebut sebagai Grand Prix Bahrain di Malaysia.

Balapan Bahrain yang awalnya dijadwalkan pada bulan April terpaksa dibatalkan akibat perang di Timur Tengah. Meskipun diselenggarakan di Malaysia, ajang ini tetap menyandang nama Grand Prix Bahrain berdasarkan kesepakatan antara F1, FIA, serta pemerintah Bahrain dan Malaysia.

Untuk merayakan kunjungan pertama F1 ke Malaysia dalam kurun waktu hampir satu dekade, Mercedes akan mengubah tampilan W17 milik Andrea Kimi Antonelli dan George Russell dengan corak khusus berwarna hijau dan hitam selama akhir pekan tersebut.

Mercedes is celebrating Malaysia's F1 return

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Mercedes juga memperkenalkan peningkatan besar pertama pada mobil mereka yang telah lama dinanti-nantikan sejak Grand Prix Kanada, dalam upaya meraih kemenangan pertama di Sepang sejak 2014.

"Akhir pekan ini memiliki makna istimewa bagi kami karena hubungan jangka panjang kami dengan Petronas," ujar Team Principal Mercedes, Toto Wolff.

"Sungguh luar biasa melihat Formula 1 kembali ke Sepang, dan kita juga patut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan Grand Prix ini. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Malaysia dan Bahrain, dan itu layak mendapatkan penghargaan."

“Namun, begitu mobil turun ke lintasan, fokus kami beralih pada tugas yang menanti. Sepang adalah sirkuit yang menuntut performa maksimal dan menguji segala aspek kemampuan mobil.

"Anda membutuhkan performa mumpuni di tikungan berkecepatan tinggi, traksi yang baik, manajemen ban yang andal, serta konsistensi dalam kondisi cuaca panas yang menantang. Ini merupakan salah satu ujian paling komprehensif dalam kalender balap.

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“Kami membawa paket pembaruan akhir pekan ini, dan itu merupakan langkah penting bagi kami. Pada sirkuit-sirkuit yang lebih representatif dalam beberapa balapan terakhir, performa kami belum mencapai tingkat yang kami harapkan.

"Monza dan Baku menghadirkan tantangan unik, namun di lintasan-lintasan yang lebih konvensional, kami belum mampu bersaing memperebutkan pole. Kami menyadari hal itu dan sedang berupaya keras untuk mengubah situasinya.

The W17 will sport a green-and-black livery

“Pembaruan ini diharapkan menjadi langkah maju lainnya, namun tidak ada jaminan di F1. Catatan waktu selalu menjadi penentu akhir. Fokus kami adalah memahami paket tersebut dengan cepat, menjalani akhir pekan dengan baik, dan berupaya menempatkan diri dalam persaingan di barisan depan.”

Antonelli tiba di Malaysia dengan keunggulan 66 poin atas rekan setimnya di Mercedes, Russell, dalam klasemen kejuaraan.

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