Oscar Piastri Dikritik atas Kesalahan Rookie di GP Azerbaijan

Juara dunia F1 Jacques Villeneuve mempertanyakan Oscar Piastri atas kesalahannya di Baku.

Oscar Piastri was criticised for a "rookie error" in Baku
Oscar Piastri was criticised for a "rookie error" in Baku
© XPB Images

Juara dunia Formula 1 1997, Jacques Villeneuve, melontarkan komentar keras atas insiden lock-up yang dialami Oscar Piastri di Tikungan 1 pada Grand Prix Azerbaijan, menyebutnya sebagai "kesalahan rookie".

Duet McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, sama-sama menghadapi akhir pekan yang sulit di Baku meski dibekali mobil yang sempat diperbarui.

Di awal balapan, Norris mengalami lock-up parah saat memasuki Tikungan 1, memaksanya keluar trek melalui escape road dan kehilangan beberapa posisi.

Kemudian, Piastri - yang sempat menempati posisi kedua hingga restart usai Safety Car pertama - mengalami kejadian serupa.

Oscar Piastri, McLaren, 2026 Azerbaijan GP
Oscar Piastri, McLaren, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

Villeneuve, yang bertugas sebagai komentator Sky F1 pada akhir pekan tersebut, melontarkan kritik tajam terhadap kesalahan Piastri yang membuatnya terlempar dari zona poin ke posisi ke-13.

"Itu adalah kesalahan rookie," ujar pria asal Kanada tersebut. "Dia lengah saat melihat kaca spion dan benar-benar luput memperhatikan situasi."

"Memang begitulah kenyataannya. Kesalahan bisa saja terjadi. Anda memacu kendaraan terlalu keras, namun terlihat jelas bahwa dia sedang melihat kaca spion dan benar-benar luput memperhatikan keadaan."

“Itu agak aneh”

Saat berbicara kepada para wartawan usai balapan, Piastri bingung dengan momen lock-up tersebut karena ia merasa "tidak melakukan sesuatu yang luar biasa".

"Saya perlu memeriksanya, karena agak aneh kedua roda depan langsung terkunci begitu saja," ujarnya. "Saya merasa tidak melakukan sesuatu yang luar biasa.

"Jelas saya mengambil jalur yang berbeda dari biasanya karena sedang bertahan.

Oscar Piastri had another difficult weekend
Oscar Piastri had another difficult weekend

“Jadi, saya tidak tahu apakah saya melindas bagian jalan yang agak cembung atau semacamnya, tapi kejadian itu jelas mengejutkan bagi saya.

“Begitu Max [Verstappen] berhasil mendahului, saya tidak mungkin bisa menyalipnya kembali, tetapi akan menarik untuk melihat apakah saya bisa menahan [Isack] Hadjar agar tetap di belakang saya.

“Sejujurnya, itu mungkin akan sulit. Sulit untuk menilainya saat menggunakan ban Medium karena ban tersebut mengalami flat-spot yang cukup parah, tetapi saya merasa performa ban Medium jauh tidak sebaik ban Soft.

“Menurut saya, ada kemungkinan kami bisa finis di posisi keempat.

“Namun, ada bedanya antara mengatakan ‘kami bisa saja finis di posisi itu’ dengan posisi finis yang sebenarnya.”

Kegagalan Piastri meraih poin terjadi di saat rekan setimnya, Norris, tersingkir dari balapan akibat kesalahan Franco Colapinto.

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Oscar Piastri
McLaren
Oscar Piastri Dikritik atas Kesalahan Rookie di GP Azerbaijan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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