'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid

Para pembalap memberikan komentar pertamanya terhadap Sirkuit Madring yang memulai debutnya di F1 akhir pekan ini.

The centerpiece of the Madring
The centerpiece of the Madring
© XPB Images

Menjelang akhir pekan Grand Prix Spanyol, para pembalap melakukan track walk pertama mereka di Madrid, di mana mereka dapat mengamati secara langsung setiap detail sirkuit terbaru F1 tersebut.

Mengingat banyaknya referensi dari rekaman uji coba F3 yang baru saja berlangsung di lintasan ini - termasuk posisi dinding pembatas yang sangat dekat serta prediksi bahwa para pembalap akan melakukan kesalahan yang memicu pengibaran bendera merah - akhir pekan ini menjanjikan tontonan yang menarik.

"Saat mendengar kabar adanya 20 insiden bendera merah di ajang F3, saya sempat terkejut," ujar pembalap Mercedes, George Russell. "Namun, setelah mencobanya di simulator, saya justru heran mengapa jumlahnya hanya 20. Jadi, ini benar-benar sirkuit yang gila.

George Russell arrives in Madrid
George Russell arrives in Madrid
© XPB Images

"Bisa dibilang ini adalah sirkuit paling berisiko dalam kalender balap, karena ada tikungan-tikungan berkecepatan sangat tinggi, agak mirip dengan karakteristik Jeddah. Dinding pembatasnya sangat dekat, jadi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan.

"Di sisi lain, ada juga tikungan yang mirip dengan Baku; Anda melaju kencang lalu masuk ke zona pengereman untuk kecepatan rendah - di mana Anda harus mengerem dan berbelok secara bersamaan - sehingga ban sangat mudah mengalami lock-up, dan jika itu terjadi, Anda bisa langsung menabrak dinding. Jadi, saya sangat antusias untuk mencobanya.

"Menurut saya, sirkuit ini akan sangat menantang bagi kami sebagai pembalap. Melakukan manuver menyalip saat balapan nanti juga akan sulit. Jadi, secara keseluruhan, ini bukan sirkuit yang mudah."

Max Verstappen sempat menjajal beberapa putaran di versi konsol gim F1 menjelang akhir pekan balapan, dan mobil Red Bull-nya berulang kali menabrak dinding pembatas serta meluncur ke area runoff. Berbepak pengalaman virtual tersebut, ia berkomentar: "Di beberapa titik, tentu saja, jika terjadi sedikit saja kesalahan, dampaknya bisa berupa kecelakaan; tapi ya, Jeddah juga sama kondisinya.

"Kami sudah membahas hal ini sebelumnya, jadi kita harus menghadapinya, mencoba memahami batas-batasnya, dan tentu saja berusaha menjaga kendali. Namun, saat memacu mobil hingga batas maksimal, mudah sekali melakukan kesalahan kecil; kita lihat saja nanti seberapa baik kami bisa melaju."

Saat ditanya apakah sirkuit Madrid lebih mirip dengan Jeddah dibandingkan sirkuit jalan raya lainnya, ia menambahkan: "Berdasarkan apa yang saya rasakan, tentu saja ada lebih banyak tikungan berkecepatan rendah, tetapi sensasi yang saya dapatkan sedikit mirip dengan Jeddah."

Hamilton in Madrid
Hamilton in Madrid
© XPB Images

Ferrari bertekad untuk bangkit setelah dua akhir pekan yang sulit dengan konflik internal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta kurangnya ketegasan dari pit-wall sangat merugikan tim dalam hasil dan perolehan poin

di mana konflik internal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta kurangnya ketegasan dari tim di *pit wall*, telah sangat merugikan tim dalam hal hasil dan perolehan poin.

Saat menilai apakah karakteristik lintasan ini akan cocok dengan mobil Ferrari, Hamilton berkata: "Saya rasa begitu. Berdasarkan kinerja mobil dalam simulasi di lintasan ini maupun simulasi terbaru lainnya, kita bisa dibilang tiba dengan kondisi mobil yang sudah cukup ideal.

"Karakternya sangat sensitif terhadap perubahan; Anda harus memperhitungkan faktor angin, suhu lintasan, serta grip ban sembari terus melaju di lintasan. Jadi, menurut saya, kami akan memiliki dasar pengaturan awal yang baik.

"Lintasan ini mungkin memiliki beberapa kemiripan dengan sirkuit seperti Montreal—sangat mirip. Karakternya sangat cepat, namun di sana juga terdapat banyak trek lurus."

Bagi Oscar Piastri dari tim McLaren - sama halnya dengan Verstappen - beradaptasi dengan lintasan di dunia nyata tampaknya menuntut pengendalian diri agar tidak terlalu agresif seperti saat membalap di dunia virtual.

"Lintasan ini memiliki segalanya," ujar pembalap asal Australia tersebut. "Ada tikungan yang sangat cepat, tikungan yang sangat lambat, serta bagian-bagian dengan kecepatan sedang. Saya tidak tahu seberapa tidak rata permukaan lintasannya nanti. Dari beberapa foto F3 yang saya lihat, terlihat banyak penggunaan kerb - atau bahkan lebih ekstrem dari itu - adi menurut saya hal itu akan menarik untuk disaksikan."

"Tapi lintasannya tampak menarik, dan saat mencobanya di simulator, rasanya menyenangkan untuk dikendarai begitu kita sudah menemukan ritmenya. Entah apakah ritme yang sama bisa didapatkan di dunia nyata, saya tidak yakin - karena saya mungkin sudah menghancurkan beberapa mobil jika mencobanya seperti yang saya lakukan di simulator - tapi hal itu berlaku bagi siapa saja. Sepertinya trek ini punya potensi."

Tags:

F1
2026
Spain
George Russell
Mercedes
Max Verstappen
Red Bull
Lewis Hamilton
Ferrari
Oscar Piastri
McLaren
'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Anak Kimi Raikkonen Bergabung dengan Akademi Pembalap Red Bull
Robin Raikkonen has signed for Red Bull
F1 News
FOTO: Williams Ungkap Livery Retro Spesial untuk Grand Prix Spanyol
Williams revealed its special look for Madrid
F1 News
Ferrari Masih Tertinggal dari Mercedes Meski Sudah Upgrade Mesin
Hamilton at Monza
F1 News
Hadjar Absen Lagi di Madrid, Lawson Kembali Balap untuk Red Bull
Hadjar has enjoyed a solid start to his Red Bull career
F1 News
McLaren Tersinggung dengan Tuduhan Alpine atas Banding GP Monako
McLaren had to make some tough calls on the pit wall
F1 News
Bos Alpine Menuding Hakim Banding GP Monako Ada Kecondongan ke McLaren
Alpine's Flavio Briatore made some extraordinary claims about McLaren

Latest News

F1 News
'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid
18m ago
The centerpiece of the Madring
F1 News
Trek Madring Disebut sebagai "Penghancur Mobil" Jelang Debutnya di F1
20h ago
Madrid is set to make its F1 debut
F1 News
Kenapa Ferrari Tidak Bisa Mendukung Hamilton dalam Pertarungan Gelar F1?
09/09/26
Nico Rosberg and Lewis Hamilton
F1 News
Verstappen Ungkap Pembicaraan Serius dengan McLaren dan Mercedes
09/09/26
Max Verstappen spoke with McLaren and Mercedes before re-signing with Red Bull
F1 News
Anak Kimi Raikkonen Bergabung dengan Akademi Pembalap Red Bull
09/09/26
Robin Raikkonen has signed for Red Bull

More News

F1 News
FOTO: Williams Ungkap Livery Retro Spesial untuk Grand Prix Spanyol
09/09/26
Williams revealed its special look for Madrid
F1 News
Ferrari Masih Tertinggal dari Mercedes Meski Sudah Upgrade Mesin
09/09/26
Hamilton at Monza
F1 News
Hadjar Absen Lagi di Madrid, Lawson Kembali Balap untuk Red Bull
09/09/26
Hadjar has enjoyed a solid start to his Red Bull career
F1 News
McLaren Tersinggung dengan Tuduhan Alpine atas Banding GP Monako
08/09/26
McLaren had to make some tough calls on the pit wall
F1 News
Bos Alpine Menuding Hakim Banding GP Monako Ada Kecondongan ke McLaren
08/09/26
Alpine's Flavio Briatore made some extraordinary claims about McLaren