'Trek Paling Berisiko di Kalender' Impresi Awal Pembalap Terhadap Sirkuit F1 Madrid

Menjelang akhir pekan Grand Prix Spanyol, para pembalap melakukan track walk pertama mereka di Madrid, di mana mereka dapat mengamati secara langsung setiap detail sirkuit terbaru F1 tersebut.

Mengingat banyaknya referensi dari rekaman uji coba F3 yang baru saja berlangsung di lintasan ini - termasuk posisi dinding pembatas yang sangat dekat serta prediksi bahwa para pembalap akan melakukan kesalahan yang memicu pengibaran bendera merah - akhir pekan ini menjanjikan tontonan yang menarik.

"Saat mendengar kabar adanya 20 insiden bendera merah di ajang F3, saya sempat terkejut," ujar pembalap Mercedes, George Russell. "Namun, setelah mencobanya di simulator, saya justru heran mengapa jumlahnya hanya 20. Jadi, ini benar-benar sirkuit yang gila.

George Russell arrives in Madrid © XPB Images

"Bisa dibilang ini adalah sirkuit paling berisiko dalam kalender balap, karena ada tikungan-tikungan berkecepatan sangat tinggi, agak mirip dengan karakteristik Jeddah. Dinding pembatasnya sangat dekat, jadi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan.

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"Di sisi lain, ada juga tikungan yang mirip dengan Baku; Anda melaju kencang lalu masuk ke zona pengereman untuk kecepatan rendah - di mana Anda harus mengerem dan berbelok secara bersamaan - sehingga ban sangat mudah mengalami lock-up, dan jika itu terjadi, Anda bisa langsung menabrak dinding. Jadi, saya sangat antusias untuk mencobanya.

"Menurut saya, sirkuit ini akan sangat menantang bagi kami sebagai pembalap. Melakukan manuver menyalip saat balapan nanti juga akan sulit. Jadi, secara keseluruhan, ini bukan sirkuit yang mudah."

Max Verstappen sempat menjajal beberapa putaran di versi konsol gim F1 menjelang akhir pekan balapan, dan mobil Red Bull-nya berulang kali menabrak dinding pembatas serta meluncur ke area runoff. Berbepak pengalaman virtual tersebut, ia berkomentar: "Di beberapa titik, tentu saja, jika terjadi sedikit saja kesalahan, dampaknya bisa berupa kecelakaan; tapi ya, Jeddah juga sama kondisinya.

"Kami sudah membahas hal ini sebelumnya, jadi kita harus menghadapinya, mencoba memahami batas-batasnya, dan tentu saja berusaha menjaga kendali. Namun, saat memacu mobil hingga batas maksimal, mudah sekali melakukan kesalahan kecil; kita lihat saja nanti seberapa baik kami bisa melaju."

Saat ditanya apakah sirkuit Madrid lebih mirip dengan Jeddah dibandingkan sirkuit jalan raya lainnya, ia menambahkan: "Berdasarkan apa yang saya rasakan, tentu saja ada lebih banyak tikungan berkecepatan rendah, tetapi sensasi yang saya dapatkan sedikit mirip dengan Jeddah."

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Hamilton in Madrid © XPB Images

Ferrari bertekad untuk bangkit setelah dua akhir pekan yang sulit dengan konflik internal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta kurangnya ketegasan dari pit-wall sangat merugikan tim dalam hasil dan perolehan poin

di mana konflik internal antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, serta kurangnya ketegasan dari tim di *pit wall*, telah sangat merugikan tim dalam hal hasil dan perolehan poin.

Saat menilai apakah karakteristik lintasan ini akan cocok dengan mobil Ferrari, Hamilton berkata: "Saya rasa begitu. Berdasarkan kinerja mobil dalam simulasi di lintasan ini maupun simulasi terbaru lainnya, kita bisa dibilang tiba dengan kondisi mobil yang sudah cukup ideal.

"Karakternya sangat sensitif terhadap perubahan; Anda harus memperhitungkan faktor angin, suhu lintasan, serta grip ban sembari terus melaju di lintasan. Jadi, menurut saya, kami akan memiliki dasar pengaturan awal yang baik.

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"Lintasan ini mungkin memiliki beberapa kemiripan dengan sirkuit seperti Montreal—sangat mirip. Karakternya sangat cepat, namun di sana juga terdapat banyak trek lurus."

Bagi Oscar Piastri dari tim McLaren - sama halnya dengan Verstappen - beradaptasi dengan lintasan di dunia nyata tampaknya menuntut pengendalian diri agar tidak terlalu agresif seperti saat membalap di dunia virtual.

"Lintasan ini memiliki segalanya," ujar pembalap asal Australia tersebut. "Ada tikungan yang sangat cepat, tikungan yang sangat lambat, serta bagian-bagian dengan kecepatan sedang. Saya tidak tahu seberapa tidak rata permukaan lintasannya nanti. Dari beberapa foto F3 yang saya lihat, terlihat banyak penggunaan kerb - atau bahkan lebih ekstrem dari itu - adi menurut saya hal itu akan menarik untuk disaksikan."

"Tapi lintasannya tampak menarik, dan saat mencobanya di simulator, rasanya menyenangkan untuk dikendarai begitu kita sudah menemukan ritmenya. Entah apakah ritme yang sama bisa didapatkan di dunia nyata, saya tidak yakin - karena saya mungkin sudah menghancurkan beberapa mobil jika mencobanya seperti yang saya lakukan di simulator - tapi hal itu berlaku bagi siapa saja. Sepertinya trek ini punya potensi."