FOTO: Williams Ungkap Livery Retro Spesial untuk Grand Prix Spanyol

Williams akan menggunakan livery throwback dari tahun 1981 untuk Grand Prix Spanyol Formula 1 akhir pekan ini.

Williams revealed its special look for Madrid
Williams revealed its special look for Madrid
© Williams F1

Williams telah meluncurkan corak khusus untuk Grand Prix Spanyol, yang terinspirasi oleh tampilan tahun 1981—saat terakhir kali Formula 1 berlaga di Madrid.

Meskipun Grand Prix Spanyol 2026 menandai kali pertama sirkuit Madrid digunakan oleh F1, ini bukanlah kunjungan pertama ajang kejuaraan tersebut ke Madrid; sebelumnya, Sirkuit Jarama pernah menjadi tuan rumah balapan ini sebanyak 11 kali antara tahun 1967 dan 1981.

Pada musim terakhir tersebut, Williams sukses mengamankan gelar konstruktor. Sementara itu kedua pembalap mereka, Carlos Reutemann (49) dan Alan Jones (46), masing-masing berada di posisi dua dan tiga klasemen, kalah tipis dari Nelson Piquet (50) dari Brabham.

Pada kunjungan terakhir, Williams - yang saat itu disponsori oleh Leyland dan Saudi Airlines - tampil dengan corak yang didominasi warna putih serta aksen warna hijau dan hitam. Versi modern ini mempertahankan banyak elemen gaya tersebut, termasuk garis-garis diagonal berwarna hijau dan biru pada bagian belakang bodi mobil.

Namun, agak disayangkan bahwa logo Barclays dan Komatsu tetap mempertahankan warna aslinya, karena hal ini sedikit mengurangi kualitas dari apa yang sebenarnya merupakan salah satu rekreasi gaya retro terbaik di era modern.

Tampilan ini diciptakan bersama mitra utama, Atlassian.

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"Misi kami untuk kembali ke barisan depan didasarkan pada, terinspirasi oleh, dan dibentuk oleh segala hal yang telah kami lakukan sebelumnya," ujar Team Principal James Vowles.

"Saya sangat bangga dapat merayakannya melalui corak khusus dari Atlassian, yang menghubungkan tim kami saat berlaga di Jarama dengan tim yang sedang kami bangun saat ini. melalui kolaborasi yang terfokus, inovasi teknologi yang lebih baik, dan kreativitas nyata. Mobil ini tampak luar biasa, dan saya tidak sabar untuk melihatnya melaju di lintasan Madrid."

Williams throws it back to 1981 with this special livery
Williams throws it back to 1981 with this special livery
© Williams F1
The look was created in partnership with title sponsor Atlassian
The look was created in partnership with title sponsor Atlassian
© Williams F1

 

Pada Grand Prix Spanyol 1981, Gilles Villeneuve menang untuk Ferrari, dengan Jacques Laffite (Ligier) dan John Watson (McLaren) menemaninya di podium. Reutemann finis di posisi keempat untuk Williams, sementara Elio de Angelis menempati posisi kelima. Yang luar biasa, selisih waktu antara kelima pembalap terdepan saat melintasi garis finis hanya 1,24 detik.

Mengingat poin hanya diberikan hingga posisi keenam, pembalap Lotus yang kelak menjadi juara dunia bersama Williams, Nigel Mansell, mengamankan posisi terakhir tersebut, meskipun ia tertinggal 28 detik di belakang para pemimpin balapan.

Mike Cannon-Brookes, salah satu pendiri sekaligus CEO Atlassian, menambahkan: “Tim-tim terbaik tidak sekadar memajang sejarah mereka di lemari trofi. Mereka mengintegrasikan sejarah tersebut ke dalam pekerjaan mereka. 

"Itulah gagasan utama di balik desain livery ini, dan begitulah cara kami memandang pengembangan perangkat lunak: pengetahuan yang dibangun tim selama bertahun-tahun seharusnya membuat pengambilan keputusan di masa depan menjadi lebih cepat, bukan sekadar terlihat bagus saat dipajang di dinding.”

Tags:

F1
2026
Spain
Williams
FOTO: Williams Ungkap Livery Retro Spesial untuk Grand Prix Spanyol
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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