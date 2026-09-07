Hamilton Merasa Sudah Terlambat untuk Ferrari Memprioritaskannya

Lewis Hamilton berpendapat bahwa Ferrari sudah "terlambat berminggu-minggu" untuk memprioritaskannya dibanding Charles Leclerc, karena ia merasa peluangnya meraih gelar juara Formula 1 kin sudah di luar jangkauan.

Juara dunia tujuh kali itu finis di posisi keenam dengan selisih waktu yang cukup jauh pada Grand Prix Italia hari Minggu, karena mesin Ferrari yang telah ditingkatkan performanya ternyata tidak mampu menandingi kecepatan Mercedes.

Hamilton juga menyelesaikan balapan dengan ban yang sudah sangat aus lantaran Ferrari tidak memanggilnya masuk ke pit saat Virtual Safety Car jelang akhir balapan.

Situasi tersebut terjadi setelah ia sempat melorot ke posisi ke-10 pada lap pembuka, akibat rekan setimnya, Charles Leclerc, memepetnya hingga keluar lintasan ke area kerikil saat mereka berebut posisi di tikungan kedua.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1

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Leclerc, yang tersingkir akibat kecelakaan pada lap kedua, lolos dari sanksi pengawas balapan FIA, meskipun Hamilton sempat meluapkan kekesalannya melalui radio tim.

Insiden ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan operasional Ferrari saat balapan - khususnya terkait prioritas posisi kejuaraan Hamilton dibandingkan Leclerc - menyusul kegagalan tim untuk melakukan pertukaran posisi di Zandvoort.

Terkait hal ini, Hamilton memberikan tanggapan bernada kecewa kepada media di Monza pada hari Minggu: "Menurut saya, hari ini kami kehilangan banyak sekali poin.

"Keputusan-keputusan itu sudah sangat terlambat untuk diambil, sudah terlambat berminggu-minggu lamanya.

"Yang bisa saya lakukan hanyalah tetap hadir dan berusaha. Saya akan bangun besok pagi dan memberikan yang terbaik.

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"Pada akhirnya, saya merasa sangat kecewa demi para Tifosi yang telah datang mendukung kami hari ini.

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“Rekan di pabrik benar-benar mengerahkan segala upaya mereka. Kemarin eksekusi kami kurang maksimal, dan menurut saya hal yang sama terjadi hari ini.

“Situasinya berat karena saya sudah memberikan segalanya, namun terkadang itu saja tidak cukup; Anda membutuhkan semua faktor pendukung lainnya untuk berjalan selaras.

“Segalanya belum berakhir sampai benar-benar usai. [Namun] dengan laju yang mereka miliki, selisih poin tersebut sangat sulit untuk dikejar.”

Saat berbicara kepada Sky Sports, Hamilton mengatakan bahwa posisi Mercedes “tak terjangkau” di klasemen, mengingat pemenang balapan Monza, Andrea Kimi Antonelli, unggul 76 poin atas pembalap Ferrari tersebut.

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"Jika kita melalui jalur yang sama, hasilnya akan tetap sama"

Hamilton again questioned Ferrari's F1 execution © XPB Images

Terkait masalah operasional Ferrari, Hamilton menambahkan tim tersebut "terus mendapatkan hasil yang sama", yang mengisyaratkan bahwa perubahan pendekatan harus datang dari tingkat paling atas.

"Pada akhirnya, semua bermula dari atas," ujarnya. "Keputusan-keputusan itu mengalir ke bawah - dan semuanya dimulai dari Fred [Vasseur].

"Lagipula, ada batasnya sejauh mana Anda bisa bicara, mendesak, atau berteriak lantang.

“Kemarin saya katakan bahwa kita harus meninjau kembali cara kita berkomunikasi, karena jika kita terus menempuh jalan yang sama, hasilnya pun akan sama.

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“Kita terus mendapatkan hasil yang sama. Kita harus melakukan perubahan karena cara ini tidak membantu kita untuk maju. Menurut saya, mereka terbuka terhadap hal itu.”

Dia menambahkan: "Menurut saya, ini semua bergantung pada aturan main. Saat saya di Mercedes, kami memiliki aturan main tertulis. Kami tidak pernah benar-benar mengalami masalah yang terlalu parah.

"Mungkin ada satu atau dua momen yang melibatkan saya dan Nico [Rosberg]. Namun, sebagian besar waktu hubungan kami baik, maksud saya, [terutama dengan] Valtteri [Bottas]...

"Di sini, tidak ada aturan."

Hamilton juga menegaskan kembali gaya balapnya yang "bersih dan sportif" saat ditanya apakah para penggemar Ferrari perlu khawatir hubungan antara dirinya dan Leclerc akan memburuk.

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"Saya tidak membalap dengan cara kotor," ujarnya. "Saya selalu membalap secara bersih dan sportif, serta memberikan ruang bagi lawan. Jadi, menurut saya mereka [para penggemar] tidak perlu khawatir soal saya.

“Saya bergabung dengan tim ini dan berusaha untuk menghargai batasan masing-masing, serta pastinya tidak membahayakan tim. Saya memegang teguh sikap itu, dan hanya sisi saya inilah yang bisa saya bicarakan.

“Anda harus bertanya kepada Fred dan pihak lainnya mengenai keputusan-keputusan yang diambil di sana. Namun, saya akan terus berupaya keras dan berusaha mendapatkan hasil lebih baik dari tim, mobil kami, serta para insinyur.”