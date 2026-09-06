Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza

Pembalap Formula 1 Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 setelah memenangi Grand Prix Italia meski memulai balapan dari posisi ke-19 di grid.

Kemenangan ketujuh pembalap asal Italia itu musim ini diraih dalam situasi yang sensasional, setelah ia dijatuhi penalti posisi start akibat penggantian unit daya menjelang balapan.

Ia menjadi pembalap Italia pertama yang menang di Monza sejak 1966 setelah pertarungan sengit melawan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Antonelli berhasil naik ke posisi ke-12 dari posisi ke-19 saat balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap kedua dari total 53 lap, menyusul kecelakaan hebat yang dialami pembalap Ferrari, Charles Leclerc, di tikungan terakhir.

Antonelli at Monza © XPB Images

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Beralih ke ban Medium baru untuk restart, ia dengan cepat melesat melewati para pembalap lain hingga menempel ketat di belakang rekan setimnya dan memulai pertarungan memperebutkan posisi terdepan.

Saat VSC diberlakukan akibat Lance Stroll yang berhenti di lintasan, Mercedes memanggil Antonelli untuk mengganti ban baru, sementara Russell tetap melaju dengan ban Hard yang sudah berumur.

Antonelli memanfaatkan keunggulan ban tersebut untuk menyalip Russell di fase akhir balapan, sebelum melaju tanpa hambatan hingga mencapai garis finis.

Max Verstappen membawa mobil Red Bull-nya finis di posisi ketiga, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.

Lewis Hamilton finis di posisi keenam untuk Ferrari setelah balapan yang sulit bagi tim Scuderia tersebut, yang turut berdampak negatif pada peluangnya dalam perebutan gelar juara.

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Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1

Pole-sitter Pierre Gasly turun ke posisi ketujuh, sementara Arvid Lindblad menempati posisi kedelapan di depan pembalap tim satu grup Alpine, Franco Colapinto, dan pembalap pengganti Racing Bulls, Yuki Tsunoda.

Keunggulan Antonelli dalam klasemen kejuaraan kini bertambah menjadi 66 poin atas Russell, sedangkan Hamilton yang berada di posisi ketiga kini tertinggal 76 poin.

Klasemen Pembalap F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Monza:

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Italia - Pembalap Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 7 267 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 201 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 191 4 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 2 171 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 155 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 0 127 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 116 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 71 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 51 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 41 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 29 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 21 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 18 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 10 15 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 6 16 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 6 17 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 18 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 3 19 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 3 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 22 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 23 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0

Klasemen Pembalap F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Monza:

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Italia - Konstruktor Pos Tim Menang Poin 1 Mercedes AMG Petronas F1 Team 9 468 2 Scuderia Ferrari HP 2 346 3 McLaren Mastercard F1 Team 2 287 4 Oracle Red Bull Racing 0 204 5 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 75 6 BWT Alpine F1 Team 0 62 7 TGR Haas F1 Team 0 21 8 Audi Revolut F1 Team 0 11 9 Atlassian Williams F1 Team 0 5 10 Aston Martin Aramco F1 Team 0 3 11 Cadillac F1 Team 0 0

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