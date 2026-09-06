Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.

Andrea Kimi Antonelli leads the F1 standings after Monza
Andrea Kimi Antonelli leads the F1 standings after Monza
© XPB Images

Pembalap Formula 1 Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 setelah memenangi Grand Prix Italia meski memulai balapan dari posisi ke-19 di grid.

Kemenangan ketujuh pembalap asal Italia itu musim ini diraih dalam situasi yang sensasional, setelah ia dijatuhi penalti posisi start akibat penggantian unit daya menjelang balapan.

Ia menjadi pembalap Italia pertama yang menang di Monza sejak 1966 setelah pertarungan sengit melawan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Antonelli berhasil naik ke posisi ke-12 dari posisi ke-19 saat balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap kedua dari total 53 lap, menyusul kecelakaan hebat yang dialami pembalap Ferrari, Charles Leclerc, di tikungan terakhir.

Antonelli at Monza
Antonelli at Monza
© XPB Images

Beralih ke ban Medium baru untuk restart, ia dengan cepat melesat melewati para pembalap lain hingga menempel ketat di belakang rekan setimnya dan memulai pertarungan memperebutkan posisi terdepan.

Saat VSC diberlakukan akibat Lance Stroll yang berhenti di lintasan, Mercedes memanggil Antonelli untuk mengganti ban baru, sementara Russell tetap melaju dengan ban Hard yang sudah berumur.

Antonelli memanfaatkan keunggulan ban tersebut untuk menyalip Russell di fase akhir balapan, sebelum melaju tanpa hambatan hingga mencapai garis finis.

Max Verstappen membawa mobil Red Bull-nya finis di posisi ketiga, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.

Lewis Hamilton finis di posisi keenam untuk Ferrari setelah balapan yang sulit bagi tim Scuderia tersebut, yang turut berdampak negatif pada peluangnya dalam perebutan gelar juara.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1
Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1

Pole-sitter Pierre Gasly turun ke posisi ketujuh, sementara Arvid Lindblad menempati posisi kedelapan di depan pembalap tim satu grup Alpine, Franco Colapinto, dan pembalap pengganti Racing Bulls, Yuki Tsunoda.

Keunggulan Antonelli dalam klasemen kejuaraan kini bertambah menjadi 66 poin atas Russell, sedangkan Hamilton yang berada di posisi ketiga kini tertinggal 76 poin.

Klasemen Pembalap F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Monza:

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Italia - Pembalap

Pos PembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team7267
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2201
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1191
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2171
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1155
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0127
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0116
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing071
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team051
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team029
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team021
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team06
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
18Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team03
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Klasemen Pembalap F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Monza:

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Italia - Konstruktor

Pos TimMenangPoin
1Mercedes AMG Petronas F1 Team9468
2Scuderia Ferrari HP2346
3McLaren Mastercard F1 Team2287
4Oracle Red Bull Racing0204
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team075
6BWT Alpine F1 Team062
7TGR Haas F1 Team021
8Audi Revolut F1 Team011
9Atlassian Williams F1 Team05
10Aston Martin Aramco F1 Team03
11Cadillac F1 Team00

Tags:

Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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