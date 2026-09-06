Vettel Mengaspal di Monza dengan Ferrari F1 Milik Michael Schumacher

Juara dunia Formula 1 empat kali, Sebastian Vettel, memukau penonton di Monza saat melakukan demonstrasi mengemudikan salah satu mobil Ferrari milik Michael Schumacher.

Vettel kembali hadir di paddock F1 di Monza menjelang Grand Prix Italia hari Minggu, dan mengemudikan mobil ikonik Ferrari F2002 milik Schumacher senbagai bagian dari penghormatan bagi sang juara dunia tujuh kali, yang ditutup dengan aksi donut di depan tribun utama Monza.

Schumacher, yang meraih lima dari tujuh gelar juara dunianya bersama Ferrari, merupakan sosok idola Vettel sejak ia masih kecil.

Usai menyelesaikan aksinya, Vettel - yang tampak jelas sedang diliputi emosi - berkelakar, "Rasanya seperti saya sudah memenangkan balapan bahkan sebelum balapan itu dimulai."

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“Perasaan saya campur aduk,” ujar Vettel kepada F1TV. “Di satu sisi, mobil ini sungguh indah untuk dikendarai—sebuah mahakarya mesin yang luar biasa—namun yang lebih penting lagi, ini adalah mobil milik Michael.

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“Dia tidak ada di sini hari ini, tetapi saya sangat merasakan kehadirannya selama putaran-putaran ini, dan saya harap Anda semua juga mendengarkan serta merasakannya. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih kepada para Tifosi.

“Saya mencintai dunia balap. Saya tahu saya sudah pensiun dari balapan, namun di lubuk hati terdalam, saya tetap seorang pencinta sejati. Saya sangat peduli pada olahraga ini, pada mobil-mobilnya, pada orang-orang di dalamnya, serta pada para Tifosi dan penggemar yang menjadikan olahraga ini begitu istimewa.

“Itulah sebabnya saya melihat adanya kekuatan nyata untuk mendorong hal ini maju ke masa depan. Saya menantikan segala sesuatu yang akan datang, namun hari ini adalah momen bagi Michael, dan kami mencurahkan segenap cinta serta perasaan kami untuknya.

Mengenai pengalamannya mengendarai F2002, Vettel menambahkan: “Rasanya sangat mengasyikkan. Tidak butuh banyak putaran untuk bisa merasakan jiwa sebuah mobil, dan Anda bisa langsung merasakan bahwa ini adalah mobil yang istimewa. Mobil ini seolah berteriak kepada Anda, ‘ayo, ayo, ayo’.”

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"Saya sempat melakukan manuver *donut* di sini dan di tikungan *Variante* kedua, dan orang-orang tampak sangat antusias.

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"Sepanjang waktu itu, saya merasa bimbang antara keinginan untuk memacu mobil ini secara maksimal dan keinginan untuk menikmati momen tersebut serta membuatnya terasa lebih lama.

"Sungguh pengalaman yang luar biasa indah; merasakan betapa hidupnya semangat Michael dan semangat Ferrari di tempat ini—sesuatu yang pernah saya rasakan bertahun-tahun silam...

"Ada hal-hal yang saya rindukan, namun kini hidup saya sudah berbeda. Dengan membimbing generasi pembalap berikutnya, ada peluang-peluang besar yang menanti di masa depan. Ini benar-benar hari yang penuh emosi."

Ferrari memberikan penghormatan kepada Schumacher, 30 tahun setelah musim perdananya bersama tim asal Maranello tersebut pada tahun 1996.

Tim asal Italia itu menampilkan kedua mobil SF-26 mereka dengan corak khusus sebagai bentuk penghormatan, yang mengacu pada desain F310, mobil Ferrari pertama yang dikendarai Schumacher pada tahun 1996.

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