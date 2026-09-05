Piastri Turun Tiga Posisi setelah Menghalangi Lawson di Kualifikasi GP Italia

Oscar Piastri dijatuhi penalti posisi start karena menghalangi Liam Lawson pada sesi kualifikasi Grand Prix Italia.

Oscar Piastri has been handed a three-place grid drop
Oscar Piastri has been handed a three-place grid drop

Oscar Piastri kehilangan posisi start ketiga setelah dijatuhi penalti grid Formula 1 akibat menghalangi Liam Lawson pada sesi kualifikasi Grand Prix Italia.

Pembalap McLaren F1 tersebut menghalangi laju Lawson di Tikungan 1 saat baru keluar dari pit, membuat pembalap Red Bull yang sedang menjalani push-lap itu kehilangan waktu krusial.

Meskipun Steward mengakui bahwa Piastri "tidak memiliki pilihan lain", mereka tetap menjatuhkan penalti standar berupa penurunan posisi tiga grid karena telah menghalangi Lawson secara "tidak sengaja" dan "tanpa alasan yang perlu".

Piastri kemudian berhasil menempati posisi ketiga dalam kualifikasi, sementara Lawson dari tim Red Bull tersingkir di bagian kedua kualifikasi dengan catatan waktu yang hanya menempatkannya di posisi ke-14.

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Pembalap asal Australia itu kini akan memulai balapan hari Minggu dari posisi keenam, sementara Charles Leclerc naik ke posisi ketiga, Lewis Hamilton ke posisi keempat, dan Max Verstappen ke posisi kelima.

"Saat meninggalkan pit, pembalap Mobil 81 (Piastri) diberi informasi bahwa 'Verstappen, Lawson, dan Sainz baru saja melintas. Sainz sudah masuk pit, tinggal Verstappen dan Lawson - waspadai mereka saat Anda bergabung ke lintasan'," demikian kesimpulan Steward.

"Pembalap Mobil 81 menyatakan bahwa ia tidak diberi tahu bahwa VER dan LAW sedang melakukan push-lap, namun ia baru menyadari saat hampir mencapai Tikungan 1 bahwa VER sedang melakukan putaran cepat. 

"Ia melambat secara signifikan dan tetap berada di sisi kanan untuk memberi jalan bagi VER, namun tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghindari tindakan menghalangi laju LAW yang berada tepat di belakangnya."

"Para Steward mengakui bahwa berdasarkan informasi yang dimilikinya serta situasi yang dihadapinya, pada saat itu pengemudi Mobil 81 tidak memiliki pilihan lain, sehingga secara tidak sengaja - dan juga tanpa perlu - menghalangi laju Mobil 30. 

"Oleh karena itu, penalti standar berupa penurunan posisi start sebanyak 3 tingkat dijatuhkan."

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Berbicara sebelum keputusan diumumkan, Piastri mengakui bahwa tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk menghindari menghalangi laju Lawson.

"Ya, saya baru saja keluar dari pit dan, maksud saya, perbedaan kecepatannya sangat besar saat keluar dari pit di sini," ujar Piastri dalam konferensi pers FIA. "Jadi, ya, saya sebenarnya tidak tahu dari mana dia datang. Saya perlu meninjaunya bersama tim."

Bagaimanapun, Lawson akan memulai balapan dari posisi paling belakang karena telah melampaui batas alokasi komponen mesin yang diizinkan.

"Ya, situasinya memang tidak ideal," ujar pembalap asal Selandia Baru itu. "Kami sengaja menunggu hingga saat-saat terakhir untuk mencoba mencatatkan waktu putaran. Jadi, saya merasa cukup kesal setelah hanya mendapat satu kesempatan. Dan ya, jelas tidak ideal saat terhalang di tikungan pertama.

"Tapi intinya, fokus akhir pekan ini memang lebih tertuju pada balapan itu sendiri. Kami sudah pasti terkena penalti untuk besok, jadi kemarin kami memang lebih fokus menjalani simulasi balapan."

Tags:

F1
Oscar Piastri
McLaren
Liam Lawson
Piastri Turun Tiga Posisi setelah Menghalangi Lawson di Kualifikasi GP Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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