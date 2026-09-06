Alpine Mengincar Kemenangan GP Italia 2026 dari Pole

Managing Director Alpine F1, Steve Nielsen, memasang target jelas setelah Pierre Gasly meraih pole dengan peluang 1000/1 di Grand Prix Italia.

Gasly meraih pole Formula 1 pertamanya pada hari Sabtu di Monza, mengungguli penantang gelar George Russell di saat-saat terakhir sesi Q3 yang dramatis.

Satu-satunya kemenangan F1 pembalap asal Prancis itu sejauh ini diraih di Monza pada tahun 2020 saat membalap untuk AlphaTauri - kini menjadi Racing Bulls - dan Nielsen menargetkan pencapaian serupa untuk hari Minggu.

"Kami tidak menyangka akan menempati pole, tapi kenyataannya begitu," ujarnya kepada Sky Sports. "Besok, dengan start yang bagus, strategi yang tepat, serta pit-stop yang lancar, siapa tahu?

"Mari kita coba memenangi balapan ini."

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Nielsen set a clear goal for the Italian GP © XPB Images

Hasil ini muncul setelah Gasly kehilangan podiumnya di Monako akibat banding yang diajukan Red Bull dan McLaren ke Pengadilan Banding Internasional, yang mengembalikan penalti waktu 10 detik - yang berlaku setelah balapan usai - ke dalam total waktunya.

Saat ditanya apakah tim pasti merasa sangat gembira setelah hasil balapan ini, Nielsen menambahkan: "Yah, hari ini, saat ini, ya!"

"Tapi kalau Anda menanyakan hal ini kepada saya dua atau tiga hari yang lalu, kondisi kami benar-benar terpuruk. Jadi, rasanya luar biasa bisa bangkit dari keterpurukan hingga berada di puncak dunia hanya dalam waktu - berapa ya - dua hari? Kami harus menikmati momen ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin."

Menyinggung langsung soal proses banding tersebut, ia berkata: "Dalam dunia politik maupun F1, waktu dua hari itu terasa sangat lama.

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"Jika mengingat kembali suasana tim saat kami menerima hasil balapan Monako - yang sejujurnya akan terus membuat saya kesal seumur hidup - meraih pole ini menjadi cara yang indah untuk bangkit kembali."

Gasly takes pole for Monza © XPB Images

Alpine membawa upgrade besar ke Zandvoort pada balapan sebelumnya, namun hanya memasang komponen baru tersebut pada mobil Gasly, sehingga perbedaan performa antara kedua paket itu terlihat jelas sepanjang akhir pekan.

Untuk balapan di Monza, baik dia maupun rekan setimnya, Franco Colapinto - yang menempati posisi kedelapan saat kualifikasi - kini sama-sama menggunakan peningkatan tersebut.

"Kami memasang peningkatan besar pada mobil Pierre di Zandvoort," ujar Nielsen. "Peningkatan itu kini juga terpasang pada mobil Franco di sini.

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"Menurut saya, kami belum sepenuhnya memaksimalkan potensi paket tersebut di Zandvoort; sirkuit itu memang memiliki karakteristik yang agak unik.

"Namun, begitu tiba di sini, mobil memberikan respons yang sangat baik. Pengaturan jarak antar-mobil dan pemanfaatan slipstream berjalan tepat, para pembalap tidak melakukan kesalahan, dan potensi catatan waktu yang cepat memang ada pada mobil ini, karena kedua mobil melaju dengan cukup kencang."