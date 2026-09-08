McLaren Tersinggung dengan Tuduhan Alpine atas Banding GP Monako

Andrea Stella membela integritas McLaren maupun Pengadilan Banding FIA dalam konferensi pers yang berlangsung sengit dan diwarnai situasi tak lazim, menyusul diberlakukannya kembali penalti bagi Pierre Gasly terkait insiden di Monako.

Red Bull dan McLaren berhasil memenangkan banding atas keputusan FIA yang sebelumnya mencabut penalti 10 detik bagi Gasly dari Grand Prix Monako.

Langkah ini diambil setelah Alpine sebelumnya memenangkan sidang hak peninjauan kembali, menyusul ditemukannya selisih pengukuran sebesar 77 cm di area pit-lane, dengan rincian lengkap mengenai putusan Pengadilan Banding tersebut dapat dilihat di sini.

Dalam konferensi pers rutin Team Principal di Grand Prix Italia, bos Alpine Flavio Briatore dan Stella kebetulan duduk berdampingan.

Briatore melontarkan serangkaian tuduhan keras terhadap sang hakim - yang ia sebut "sangat jahat" - serta mengisyaratkan adanya hubungan antara hakim tersebut dengan McLaren, yang menyiratkan adanya keberpihakan dalam kesimpulannya.

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Briatore did not hold back in the FIA press conference

Saat dimintai tanggapan mengenai komentar Briatore, Stella berkata: "Tanggapan saya berkaitan dengan keputusan Pengadilan Banding Internasional.

"Jika kita ingin membahas hal itu, saya dengan senang hati akan memberikan komentar. Kami juga baru saja merilis pernyataan. Namun, jika kita ingin membahas tuduhan-tuduhan semacam ini, menurut saya itu tidak tepat."

Menanggapi komentar Briatore yang menentang hakim maupun proses FIA, sembari terus secara langsung menyinggung McLaren dan melontarkan tuduhan adanya keberpihakan, Stella menambahkan: "Menurut saya, arah pembicaraan dalam konferensi ini sangat menghina McLaren, menghina reputasi sebuah tim yang layak mendapatkan penghormatan tinggi.

"Dan jika ada pihak yang melontarkan tuduhan semacam itu - yang tampaknya cukup serius - mereka harus bertanggung jawab atas pernyataan yang mereka sampaikan di forum publik. Sidang tersebut, termasuk seluruh proses di Pengadilan Banding Internasional, telah dilaksanakan dengan standar tertinggi; kita tidak sepatutnya mempertanyakan proses ini sebagaimana yang telah dilakukan tadi."

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Beralih dari pembahasan mengenai pihak lawan dan berfokus pada keputusan itu sendiri - yang memberikan tambahan dua poin bagi Oscar Piastri berkat finis di posisi keempat - Stella berkata: "Ini adalah keputusan yang jelas kami sambut baik. Keputusan ini sangat penting.

"Penting karena, pertama-tama, hal ini memberikan kejelasan terkait penerapan Pasal 1.1.1 dari Kode Olahraga Internasional FIA, yang merupakan landasan—landasan bagi segala sesuatu yang diturunkan darinya.

"Kami mengajukan banding karena kami ingin memastikan bahwa kejelasan tersebut diperoleh.

"Kami memiliki kekhawatiran yang melampaui sekadar potensi hilangnya dua poin kejuaraan. Mungkin dua poin kejuaraan ini tidak akan membawa perbedaan berarti.

"Kami menyoroti penerapan kesetaraan dan keadilan dalam olahraga ini, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang penting. Ini bukan hanya penting bagi McLaren.

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"Faktanya, bukan hanya Red Bull yang mengajukan permohonan; seluruh tim hadir dalam sidang tersebut karena ini merupakan momen yang sangat krusial - menurut saya - terkait klarifikasi mengenai penerapan aturan dan konsistensi. Dalam kasus spesifik ini, konsistensi tersebut berkaitan dengan metodologi yang berlaku sepanjang akhir pekan balapan."

Alpine had initially overturned Gasly's penalty, before McLaren and Red Bull appealed the…

FIA menanggapi hasil proses ini dengan menyatakan niatnya untuk meninjau kembali prosedur peradilan, termasuk mekanisme hak peninjauan (*right of review*) yang sebelumnya digunakan Alpine untuk membatalkan penalti Gasly.

Saat ditanya di mana ia melihat adanya celah untuk memperkuat sistem tersebut, Stella berkata: "Menurut saya, pernyataan FIA menyoroti bahwa kasus ini akan membawa dampak positif, karena hal itu mendorong peninjauan kembali terhadap cara-cara penegakan regulasi.

"Ada beberapa poin terkait hal ini, dan salah satunya tentu tercantum dalam pernyataan FIA. Pertama-tama, para *steward* menjalankan tugas yang sulit. Mereka harus mengambil keputusan dalam batasan waktu yang terbatas.

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"Sebagai sesama pelaku kompetisi, kami memahami betul situasi ketika waktu menjadi faktor penentu dan tekanan meningkat. Situasi yang dihadapi para steward pun tidak berbeda; kondisinya sama saja bagi mereka.

"Jadi, menurut saya ada poin penting terkait keputusan para steward serta tugas yang mereka jalankan. Sebenarnya, kami sudah pernah membahas hal ini dengan FIA, dan kami senantiasa mendukung upaya untuk memberikan kondisi terbaik agar para steward dapat menjalankan tugas mereka dengan sukses.

"Topik kedua, menurut pandangan saya, adalah mengenai hak peninjauan kembali (*right of review*). Saya rasa kita perlu mempertimbangkan kondisi seperti apa yang memungkinkan hak peninjauan kembali diterima dan diproses lebih lanjut, serta situasi di mana hal tersebut tidak berlaku.

"Lalu ada poin ketiga—yang juga dijelaskan dengan sangat baik dalam dokumen putusan setebal 29 halaman tersebut—yang berkaitan dengan konsistensi penerapan metodologi pengukuran.

"Ada banyak hal yang kita gunakan untuk mengukur kecepatan di pit-lane. Begitu pula, kita menggunakan timbangan untuk mengukur berat mobil.

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"Jadi, ada banyak pengukuran yang dilakukan, dan menurut saya ada topik menarik terkait konsistensi pengukuran semacam ini. Jadi, bagi saya, inilah tiga hal yang menurut saya perlu ditinjau ulang."