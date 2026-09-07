Kejuaraan China GT Beri Pernyataan atas Insiden Berapi di Shanghai

Pihak penyelenggara China GT telah menyampaikan permintaan maaf menyusul insiden berapi yang melibatkan Ollie Millroy di Shanghai, namun mereka tetap membela standar penyelenggaraan acara tersebut di tengah kecaman keras.

Pembalap asal Inggris, Ollie Millroy, mengalami sejumlah cedera dalam insiden tabrakan yang melibatkan beberapa mobil di Sirkuit Internasional Shanghai, tepat 20 menit setelah balapan China GT dimulai pada hari Sabtu lalu.

Mobilnya terbakar hebat akibat tabrakan tersebut, dan pembalap asal Inggris itu ditarik keluar dari bangkai Ferrari-nya yang sedang dilalap api oleh sesama pembalap, Loek Hartog.

Rekaman kejadian memperlihatkan Hartog menggunakan alat pemadam api untuk memadamkan kobaran api sebelum menarik Millroy ke tempat yang aman.

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Tidak terlihat marshal yang membantunya.

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Setelah kecelakaan itu, muncul detail baru mengenai perilaku petugas marshal, yang dilaporkan melarikan diri dari lokasi kejadian, sementara kru ambulans dilaporkan membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sana karena pengemudi tertidur.

Acara tersebut memenuhi standar kompetisi tingkat nasional

China GT kini telah mengeluarkan pernyataan yang menyampaikan "rasa terima kasih yang mendalam" kepada Hartog atas tindakannya, sembari menjanjikan akan dilakukannya "tinjauan menyeluruh" terhadap insiden tersebut.

"Ini adalah insiden yang tidak diinginkan baik oleh panitia penyelenggara maupun pihak mana pun yang terlibat," ujar China GT dalam sebuah pernyataan.

Ollie Millroy's burning Ferrari after China GT crash © Instagram

“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden ini serta keterkejutan dan dampak yang ditimbulkannya bagi semua pihak.

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“Panitia penyelenggara menyampaikan simpati kepada pembalap Oliver Millroy (mobil No. 91) dan pembalap lain yang terlibat, serta sangat berharap mereka segera pulih.

“Pada saat yang sama, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada pembalap Loek Hartog, yang merupakan orang pertama tiba di lokasi kejadian untuk memberikan bantuan.

“Investigasi awal menunjukkan bahwa persiapan acara secara keseluruhan telah memenuhi standar kompetisi tingkat nasional, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal manajemen yang lebih rinci.

“Setelah perlombaan berakhir, kami akan melakukan peninjauan dan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini serta menyusun rencana yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai kekurangan terkait aspek penyelenggaraan, langkah-langkah keselamatan, penanganan darurat, operasi penyelamatan, dan layanan medis selama kompetisi berlangsung.

“Pihak penyelenggara akan menjadikan insiden ini sebagai pelajaran untuk semakin memperkuat manajemen di bidang-bidang tersebut serta memastikan bahwa seluruh langkah yang ditetapkan dilaksanakan sepenuhnya.”

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Dua tim mundur secara permanen dari China GT

Tim AAI Motorsport, tempat Millroy bernaung, telah memastikan tidak akan lagi berpartisipasi dalam ajang China GT ke depannya.

Setelah itu, tim TBC by 610 Racing - yang pembalapnya, Neil Verhagen, dianggap bersalah atas insiden tersebut - menyatakan bahwa mereka juga tidak akan kembali mengikuti seri balapan ini.

Team Principal, Yang Baijie, menyebut insiden tersebut sebagai "tragedi bagi dunia balap" dan mengkritik keras respons Stewards sesaat setelah kejadian itu berlangsung.

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Dalam sebuah unggahan panjang di media sosial, ia menulis: "Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah tragedi bagi dunia balap - bukan semata-mata karena kecelakaan itu, melainkan karena kita nyaris kehilangan seorang pembalap yang luar biasa.

"Para marshal panik, menjatuhkan alat pemadam api mereka, lalu melarikan diri.

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"Ambulans baru tiba lima belas menit setelah kejadian karena pengemudinya sedang tertidur; orang-orang menggedor-gedor kaca jendelanya namun tetap tidak berhasil membangunkannya.

“Setelah balapan, para Stewards memanggil kami ke ruang sidang tanpa mengetahui apakah pengemudi tersebut selamat.

“Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang dua pengemudi lain yang terlibat, tidak ada kata-kata penghiburan.

“Mereka tidak menyebutkan waktu respons penyelamatan mereka sendiri. Saya terkejut bahwa reaksi pertama mereka adalah tersenyum - untuk mencoba mengalihkan tanggung jawab kepada kami.

“Kepala Stewards, dengan kesombongan yang mengerikan, menganggap ini sebagai kesalahan amatir.

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“Rekan setim saya adalah pembalap pabrikan, seorang juara Daytona. Namun, reaksi pertama mereka justru mempertanyakan apakah kami bersedia membantu menggiring opini publik untuk menyudutkan diri kami sendiri, demi mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka.

“Saya memutuskan untuk mundur secara permanen dari China GT. Ini adalah satu-satunya bentuk protes yang tersisa bagi saya.

“Saya tidak akan kembali sampai setiap pihak yang terlibat dalam kejuaraan ini memperlakukan aspek keselamatan dan nyawa manusia dengan keseriusan yang mereka sendiri tuntut.

“Kami tidak dapat menerima sikap para Stewards maupun cara panitia lomba menangani masalah ini.

“Data dari kendaraan kami telah diserahkan kepada para Stewards WEC, yang telah mengonfirmasi berdasarkan penilaian profesional mereka bahwa kami bukanlah penyebab utama kecelakaan ini.

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“Jika China GT berupaya memanfaatkan kami untuk menutupi kelalaian mereka sendiri, saya akan menempuh jalur hukum demi membela diri saya, rekan setim saya, dan para pembalap yang terlibat dalam insiden ini.”