RESMI: Williams Pertahankan Alex Albon untuk Musim F1 2027

Williams mengumumkan bahwa Alex Albon akan tetap bersama tim untuk musim Formula 1 setelah menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun.

Albon bergabung dengan Williams pada tahun 2022 dan tahun ini menjadi pembalap pertama yang melakoni 100 Grand Prix bersama tim tersebut di Hungaria.

Musim 2026 menjadi musim yang berat bagi tim; Albon hanya dua kali finis di zona poin, sementara tim gagal mencetak satupun poin dari lima akhir pekan balapan terakhir. Kendati demikian, pembalap asal Thailand itu tetap menaruh kepercayaan pada proyek jangka panjang ini.

Albon at Silverstone © XPB Images

"Sejak bergabung dengan tim Williams F1 pada tahun 2022, transformasi yang telah dilakukan tim ini sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata," ujar Albon.

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"Satu tahun yang berat tidak mencerminkan gambaran keseluruhannya, dan hal itu justru semakin memotivasi saya untuk terus membangun serta berjuang bersama pihak pabrikan dan para penggemar demi meraih pencapaian hebat."

"Kisah kami belum berakhir, jadi fokus penuh saya saat ini adalah melakukan apa pun yang diperlukan untuk membawa kami kembali naik di grid."

Susunan pembalap Williams belakangan ini menjadi topik hangat spekulasi, dengan Carlos Sainz yang terus dikaitkan dengan kepindahan ke tim rival, Audi.

Meski demikian, Gabriel Bortoleto dengan cepat menegaskan bahwa kursi tersebut tidak akan menjadi miliknya andai pembalap asal Spanyol itu benar-benar hengkang.

Williams has struggled this term but Albon believes in the long-term vision

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"Saya sangat senang bahwa Alex dan tim Atlassian Williams F1 melanjutkan perjalanan luar biasa kita bersama," ujar kepala tim James Vowles.

"Alex telah menjadi sosok pemimpin dalam proyek transformasi ini sejak hari pertama, dan masih banyak target yang belum tuntas yang bertekad kami capai.

"Alex adalah salah satu pembalap terbaik di lintasan dan ia sangat memahami—lebih baik daripada siapa pun—peningkatan pesat yang telah kami capai dalam beberapa tahun terakhir; memperbarui kontraknya menunjukkan keyakinan kami berdua terhadap arah tujuan yang sedang kami tempuh."

Musim 2027 merupakan musim yang penting bagi Williams, karena akan menandai peringatan 50 tahun tim tersebut.