Trek Madring Disebut sebagai "Penghancur Mobil" Jelang Debutnya di F1

Trek baru Formula 1 di Madrid dijuluki sebagai "penghancur mobil" menjelang Grand Prix Spanyol akhir pekan ini.

Sirkuit Madrid yang benar-benar baru ini akan menggelar balapan F1 perdananya akhir pekan ini sebagai tuan rumah baru bagi Grand Prix Spanyol, dan para pembalap bersiap menghadapi tantangan besar di trek jalan raya tersebut.

Tes Formula 3 selama dua hari pada akhir Agustus lalu diwarnai oleh total 19 kali pengibaran bendera merah akibat banyaknya insiden yang terjadi.

"Dalam tes Formula 3, terdapat 19 bendera merah serta tiga sasis dan suspensi yang rusak," ujar kepala tim Williams, James Vowles, kepada media Spanyol, Sport, menjelang akhir pekan tersebut.

"Oke, mereka memang pembalap Formula 3, tapi itu adalah trek yang bisa menghancurkan mobil."

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The banked 'La Monumental' could become one of F1's most iconic corners

Carlos Sainz mendapat kehormatan menjadi pembalap pertama yang menjajal sirkuit Madrid menggunakan mobil jalan raya pada bulan Mei lalu. Ia juga telah menjalani sesi simulator sebagai persiapan menghadapi akhir pekan balapan ini.

"Saya menjalani putaran serius pertama saya di simulator dengan mobil tersebut [pada bulan Agustus], dan harus saya akui, ini adalah lintasan yang sangat menantang," ujar pembalap Williams itu kepada situs resmi F1.

"Ini adalah salah satu lintasan paling menantang yang pernah saya coba di simulator, dan bagi seorang pembalap, ini akan menjadi tantangan berat.

"Menurut saya, lintasannya memiliki perpaduan karakteristik Jeddah dan Baku—yang mungkin merupakan dua lintasan tersulit bagi pembalap - serta sedikit nuansa Singapura.

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"Menurut saya, lintasan ini memiliki karakter yang cukup kuat saat dikendarai di simulator."

Drivers are bracing for a huge challenge at the Madring

Bagian La Monumental - yang memiliki tikungan dengan kemiringan 24 persen - diprediksi akan menjadi salah satu tikungan paling spektakuler di lintasan ini.

"Ternyata ini mungkin lebih menantang daripada dugaan saya," tambah pembalap asal Spanyol itu. "Saya pikir itu akan menjadi tikungan yang mudah dilalui dengan kecepatan penuh, sekadar tikungan untuk berakselerasi saja.

"Ternyata tantangannya jauh lebih besar, setidaknya dalam simulasi, namun dalam artian positif. Dengan adanya kemiringan lintasan tersebut dan kebutuhan untuk mengendalikan mobil saat melewatinya, ini akan menjadi tantangan yang berat."

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Pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, menilai lintasan tersebut tampak "berbahaya" saat berbicara kepada media selama Grand Prix Italia akhir pekan lalu.

"Lintasan ini terlihat sangat menarik dan berbahaya, namun di saat yang sama juga sangat menantang; rasanya menyenangkan bisa balapan di lintasan baru seperti itu," ujar pembalap asal Brasil tersebut.

Namun, pembalap lain menepis kekhawatiran tersebut; Sergio Perez dari tim Cadillac tidak menganggap Madrid akan "lebih berbahaya dibandingkan Jeddah".