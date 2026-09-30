Honda NSX Milik Ayrton Senna akan Dilelang, Estimasi Harga Mulai Rp 10 Miliar

Honda NSX tahun 1991 milik Ayrton Senna akan dijual dalam sebuah lelang mendatang di London.

Ayrton Senna drove the Honda to the 1991 Portuguese Grand Prix
Ayrton Senna drove the Honda to the 1991 Portuguese Grand Prix

Sebuah Honda NSX keluaran tahun 1991 milik juara dunia Formula 1 tiga kali, Ayrton Senna, akan dilelang di London pada akhir Oktober.

Honda NSX pribadi milik Senna tersebut akan dijual oleh RM Sotheby’s di London pada tanggal 31 Oktober dengan estimasi harga yang fantastis, yakni antara £500.000 hingga £800.000 (setara Rp 10 - 16 Miliar).

Mobil ini memiliki nomor rangka T000233 dengan warna two-tone merah dan hitam di bagian atap. Honda menyimpan mobil tersebut di Portugal untuk digunakan oleh Senna, menjadi satu dari tiga unit NSX yang diterima pembalap asal Brasil itu dari pabrikan Jepang tersebut sebagai bagian dari kontraknya.

Nilainya telah melonjak drastis sejak pertama kali dijual pada tahun 1990 dengan harga antara £52.000 hingga £55.000.

Side on view of the Honda NSX
Side on view of the Honda NSX

Mobil yang sama pernah diiklankan untuk umum dengan harga £500.000 dua tahun lalu, tapi kini diperkirakan akan terjual dengan harga hampir dua kali lipat.

Senna menyimpan mobil NSX itu di sebuah properti di Quinta do Lago, Algarve, dan membawanya menuju ajang Grand Prix Portugal di Estoril tahun 1991.

Mobil ini juga muncul dalam film dokumenter bertajuk Ayrton Senna: Racing Is In My Blood dengan kondisi ban belakang yang sedang mengeluarkan asap.

Senna memenangkan gelar juara dunia pertamanya pada tahun 1988, 1990, dan 1991 saat membalap untuk McLaren yang ditenagai mesin Honda.

Senna meninggal akibat kecelakaan dalam Grand Prix San Marino 1994 pada usia 34 tahun. Saat kematiannya, Senna memegang rekor pole position terbanyak (65 kali) dan telah memenangkan 41 balapan Grand Prix.

Senna had three Honda NSX's delivered to him by Honda
Senna had three Honda NSX's delivered to him by Honda

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Ayrton Senna
Honda
Honda NSX Milik Ayrton Senna akan Dilelang, Estimasi Harga Mulai Rp 10 Miliar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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