Red Bull Membela Strategi Tim untuk Tidak Melakukan Team Order di Azerbaijan

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, membela keputusan strategi tim selama Grand Prix Azerbaijan.

Max Verstappen dan Isack Hadjar sempat melaju dengan posisi sangat rapat selama balapan, tapi Red Bull menolak untuk melakukan intervensi meskipun Hadjar memiliki keunggulan kondisi ban dibandingkan sang juara dunia empat kali tersebut.

Situasi ini dibandingkan dengan keraguan Ferrari pada Grand Prix Belanda, saat Lewis Hamilton kehilangan waktu balapan krusial karena melaju tepat di belakang Charles Leclerc dan merasa seharusnya ia diberi jalan untuk mendahului lantaran menjalankan strategi yang lebih unggul.

Red Bull memilih untuk tidak menerapkan instruksi tim di Baku, dan Verstappen pada akhirnya berhasil menjauh dari rekan setimnya, sebelum nyaris meraih kemenangan pertama tim di musim 2026 dengan selisih tipis hanya 0,196 detik dalam adu drag menuju garis finis melawan George Russell dari Mercedes.

Red Bull did not ask Verstappen to let Hadjar through

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Saat berbicara kepada Sky Sports F1, Mekies mengatakan: "Sejujurnya, kami telah mempertimbangkan semua skenario ini, lalu kami memutuskan untuk mempertahankan posisi mobil-mobil tersebut.

"Kedua pembalap sangat disiplin dalam menjalankan hal itu. Pujian besar juga patut diberikan kepada Isack yang membalap dengan sangat cerdas demi memastikan kami meraih hasil tim terbaik.

"Kami merasa itu adalah peluang terbaik untuk bisa bersaing dengan Piastri dan Russell. Di sini, sulit untuk tidak memperhitungkan kemungkinan munculnya Safety Car pada suatu titik. Kami semua memang sedang menantikan kehadiran Safety Car."

"Max kesulitan dengan ban Medium pada saat itu, dan kami tahu bahwa dengan ban Soft, kami akan memiliki peluang lebih baik. Pada akhirnya, itulah yang terjadi.

"Kami tertinggal sepersepuluh detik, tetapi kami memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya dan menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan yang setara."

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Hadjar and Verstappen were all smiles on the Baku podium

Red Bull meraih hasil terbaik mereka musim ini dengan podium ganda, di mana Verstappen dan Hadjar menempati posisi kedua dan ketiga dalam akhir pekan yang menunjukkan daya saing menjanjikan.

"[Max] tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Dia sangat, sangat kuat sepanjang akhir pekan. Mungkin ini adalah akhir pekan terkuat kami tahun ini," ujar Mekies.

"Kami finis dengan selisih hanya sepersepuluh detik dari kemenangan setelah 51 lap, jadi begitulah kenyataannya. Namun, sungguh memuaskan bisa menempatkan mobil di posisi P2 dan P3 berkat performa murni.

"Apresiasi sebesar-besarnya untuk semua orang di Milton Keynes. Kami membawa peningkatan performa ke sini; semua pihak - baik dari sisi sasis maupun Power Unit - telah bekerja keras luar biasa untuk memaksimalkan potensi paket mobil ini.

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"Rasanya sudah lama sekali sejak awal musim, saat mereka melaju satu detik lebih cepat dari kami—dan kini kami sudah berada dalam persaingan itu. Jadi, sekali lagi, kerja bagus untuk semuanya."