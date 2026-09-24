RESMI: Red Bull Pertahankan Isack Hadjar untuk Musim F1 2027

Red Bull telah memastikan line-up pembalap mereka untuk musim F1 2027.

Isack Hadjar and Max Verstappen will remain team-mates at Red Bull in 2027
Isack Hadjar and Max Verstappen will remain team-mates at Red Bull in 2027

Red Bull telah mengonfirmasi bahwa Isack Hadjar akan terus menjadi rekan setim Max Verstappen untuk musim F1 2027.

Hadjar dipromosikan bersama Verstappen untuk musim 2026 setelah penampilan impresifnya sebagai pembalap debutan F1 dengan Racing Bulls - tim satelit Red Bull - pada tahun lalu.

Pembalap Prancis 21 tahun itu menggantikan Yuki Tsunoda dalam susunan pembalap Red Bull, setelah pembalap asal Jepang tersebut kesulitan mengimbangi Verstappen sepanjang musim 2025 yang penuh kendala.

Hadjar mengawali kiprahnya di Red Bull dengan hasil yang lebih menjanjikan dibandingkan para pendahulunya dan kini menempati peringkat kedelapan dalam klasemen kejuaraan pembalap, dengan raihan 71 poin dibandingkan dengan 145 poin yang dikumpulkan Verstappen.

Hadjar has done a solid job alongside Verstappen at Red Bull
Hadjar has done a solid job alongside Verstappen at Red Bull

Hal itu terjadi meski ia sempat absen pada tiga balapan terakhir akibat cedera pergelangan tangan saat berlatih selama jeda musim panas, dan ia baru kembali beraksi pada Grand Prix Azerbaijan di Baku akhir pekan ini.

Team Principal dan CEO Red Bull, Laurent Mekies, mengatakan: “Kami sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan bersama Isack. Sejak bergabung dengan kami di awal tahun, ia tampil luar biasa baik di dalam maupun luar trek - terutama mengingat ini baru musim keduanya di Formula 1 - sehingga memperpanjang kontraknya menjadi keputusan yang mudah.

"Sejak awal, Isack telah menyatu sepenuhnya dengan tim; ia menghabiskan setiap waktu di pabrik bersama para insinyur untuk mengembangkan mobil, serta selalu bersemangat untuk belajar dan berkembang.

"Sejak akhir pekan pertama di Melbourne, terlihat jelas bahwa ia menghadapi tantangan naik kelas ini dengan ketenangan luar biasa dan memang layak menempati posisi tersebut.

Hadjar scored his first Red Bull podium in Monaco
Hadjar scored his first Red Bull podium in Monaco

"Masa-masa sejak mengalami cedera merupakan waktu yang sulit bagi Isack, tapi perpanjangan kontrak ini menjadi bukti besarnya kepercayaan kami kepadanya, dan kami tak sabar menantikan aksinya kembali di lintasan.

"Masih banyak hal yang ingin kami capai musim ini, tapi sungguh menyenangkan mengetahui bahwa para pembalap, insinyur, dan seluruh tim di pabrik memiliki visi yang sama serta berkomitmen untuk melangkah maju bersama-sama."

Hadjar, yang meraih hasil gemilang bersama Red Bull di Grand Prix Monako dengan mencatatkan podium pertamanya di posisi ketiga, menambahkan: "Saya sangat antusias untuk melanjutkan kiprah bersama Oracle Red Bull Racing. Saya bergabung dengan tim ini delapan bulan lalu dan langsung memahami skala serta ambisi organisasi ini.

"Ada begitu banyak orang berbakat di pabrik, dan saya menyadari betapa istimewanya kesempatan untuk membalap bagi tim luar biasa ini, berdampingan dengan juara dunia empat kali seperti Max.

"Sejak awal saya bergabung, saya bertekad untuk mendedikasikan diri bagi tim, dan berkat dukungan Laurent serta semua orang di Milton Keynes, saya berhasil membuktikan bahwa kepercayaan mereka kepada saya tidaklah sia-sia. 

"Saya terus berupaya untuk mendengarkan, belajar, dan memacu diri lebih jauh setiap harinya; hal ini membuat saya semakin bersemangat menantikan apa yang akan terjadi di masa depan.”

Tags:

F1
Red Bull
Isack Hadjar
Max Verstappen
RESMI: Red Bull Pertahankan Isack Hadjar untuk Musim F1 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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