Upgrade McLaren dan Red Bull untuk GP Azerbaijan Terungkap

McLaren dan Red Bull jadi sorotan utama dalam 'lomba pengembangan' di Grand Prix Formula 1 Azerbaijan, tapi Williams dan Audi juga membawa peningkatan besar.

Dalam upaya berkelanjutan untuk memangkas defisit performa dari Mercedes, McLaren - sang juara bertahan - membawa paket peningkatan signifikan yang terdiri dari delapan komponen.

McLaren melakukan perubahan signifikan pada bodi MCL40 mereka - yang pada dasarnya adalah perombakan total - yang meliputi revisi pada bentuk inlet sidepod, cover mesin, diffuser, suspensi belakang, serta penyesuaian pada floor edge dan sayap belakang.

Tim yang berbasis di Woking ini juga kembali menggunakan 'H-Wing' mereka di Baku.

McLaren will reintroduce its H-Wing as part of its Baku package

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Saat ini, McLaren menempati posisi ketiga dalam kejuaraan konstruktor, tertinggal 197 poin dari Mercedes dan hanya terpaut 52 poin dari Ferrari yang berada di posisi kedua. Ferrari termasuk di antara lima tim yang memutuskan untuk tidak membawa satu pun komponen yang diperbarui ke Baku.

Di sisi lain, Red Bull membawa lima pembaruan baru, dengan hanya satu di antaranya yang ditujukan untuk aspek keandalan.

RB22 yang telah ditingkatkan ini menampilkan modifikasi pada bodi lantai dan diffuser, sidepod, kaca spion, serta Halo.

Perombakan besar Williams dan Audi

Meski McLaren dan Red Bull mendominasi pemberitaan, persaingan pengembangan di papan tengah kian memanas dengan langkah peningkatan besar Williams dan Audi untuk putaran Baku.

Audi and Williams are bringing massive upgrades

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Williams menurunkan mobil yang hampir sepenuhnya baru; FW48 akan dilengkapi dengan pembaruan pada bagian floor, floor body, dan floor corner, serta perubahan pada front corner, penutup suspensi, dan komponen saluran rem belakang.

Tim asal Inggris ini berharap upgrade tersebut dapat membawa peningkatan performa signifikan akhir pekan ini dan merangsek ke posisi papan tengah atas.

"Perubahan ini akan berdampak besar jika berhasil, jadi kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Kita harus jujur ​​pada diri sendiri; kita tahu apa yang seharusnya dicapai mobil ini di atas kertas," ujar Alex Albon pada hari Rabu.

“Menurut saya, masalah bobot telah menjadi topik pembicaraan utama, dan biasanya faktor bobot ini sudah pasti dampaknya, jadi semoga hal ini menempatkan kami pada posisi yang menguntungkan.

“Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa di pabrik. Melakukan penggantian sasis di tengah musim bukanlah hal yang mudah, jadi langkah ini menempatkan kami pada posisi yang baik. Apakah hal itu cukup untuk bersaing di papan tengah, waktu yang akan menjawabnya.”

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Audi menghadirkan peningkatan terbanyak dibandingkan tim mana pun, dengan 14 komponen baru yang tercantum dalam dokumen pengajuan mobil FIA.

Modifikasi tersebut - yang mencakup sayap depan, endplate, nose, suspensi depan dan belakang, serta desain bodi dan lantai yang diperbarui - pada dasarnya merupakan spek-B untuk penantang 2026 Audi, R26.