F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis

Hasil lengkap balapan F1 GP Azerbaija, putaran 15 musim di Baku Street Circuit.

2026 Azerbaijan Grand Prix
2026 Azerbaijan Grand Prix
© XPB Images

George Russell dari Mercedes menahan Max Verstappen untuk meraih kemenangan pada F1 GP Azerbaijan yang dramatis.

Itu adalah hasil yang dibutuhkan Russell, yang mengontrol balapan sejak awal sebelum Safety Car menciptakan fase akhir balapan yang menegangkan di Baku Street Circuit.

Russell bertahan dari dua restart Safety Car dan menahan tekanan akhir balapan Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini dengan selisih 0,1 detik dalam adu drag sengit ke garis finis.

Hasil ini memangkas defisitnya atas rekan setim dan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang bangkit dari posisi ke-16 setelah kecelakaan di kualifikasi untuk finis kelima.

An out of control Colapinto wiped out Alpine team-mate Gasly
An out of control Colapinto wiped out Alpine team-mate Gasly

Itu memang bukan akhir pekan yang spektakuler bagi Antonelli, tapi setidaknya ia menjaga keunggulan poinnya tetap 66 poin di puncak klasemen dengan delapan balapan tersisa di musim.

Isack Hadjar finis ketiga, meraih podium keduanya musim ini saat ia baru kembali balapan untuk Red Bull setelah absen tiga balapan karena cedera lengan.

Ferrari tidak memiliki kecepatan untuk memperebutkan podium, dengan Charles Leclerc turun dari P2 ke P4 di garis finis, di depan Antonelli dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton di posisi keenam.

Rookie F1 Arvid Lindblad merebut tempat ketujuh dari Esteban Ocon tepat di garis finis, yang memimpin rekan satu tim Haas Ollie Bearman saat dia masih belum memiliki kursi F1 untuk tahun 2027.

Lando Norris was also taken out in the melee
Lando Norris was also taken out in the melee

Carlos Sainz bangkit dari penalti grid lima tempat untuk mengambil poin terakhir yang ditawarkan di Williams yang ditingkatkan saat hanya 15 mobil yang selesai.

Apa yang tampak seperti balapan tenang yang langka di Baku meledak menjadi hidup ketika Alex Albon menabrak dinding, membuat Safety Car keluar di pertengahan balapan.

Pada restart, Franco Colapinto yang tidak terkendali memusnahkan rekan satu tim Alpine Pierre Gasly di Tikungan 1 dalam tabrakan mahal yang juga mengeluarkan juara dunia Lando Norris.

Pembersihan menghasilkan safety car lain yang mengatur sprint 14-lap hingga selesai untuk menentukan pemenangnya.

Masih ada waktu untuk lebih banyak drama saat Valtteri Bottas keluar di lap terakhir.

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku Street Circuit - Hasil Grand Prix Lengkap

Pos PembalapNATTimLaps/Gap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team51 laps
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0.1s
3Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing10.7s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP14.1s
5Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team14.5s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP22.3s
7Arvid LindbladGBRRacing Bulls31.1s
8Esteban OconFRATGR Haas F1 Team31.1s
9Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team31.9s
10Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team32.4s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team33.2s
12Liam LawsonNZDRacing Bulls34.0s
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team34.2s
14Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team36.4s
15Sergio PerezMEXCadillac F1 Team41.4s
DNFValtteri BottasFINCadillac F1 TeamCrash
DNFPierre GaslyFRABWT Alpine F1 TeamCollision
DNFFranco ColapintoARGBWT Alpine F1 TeamCollision
DNFLando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 TeamCollision
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams F1 TeamCrash
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 TeamTechnical
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 TeamTechnical

Tags:

George Russell
Max Verstappen
F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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