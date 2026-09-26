F1 GP Azerbaijan 2026: Russell Menahan Verstappen untuk Kemenangan Dramatis

George Russell dari Mercedes menahan Max Verstappen untuk meraih kemenangan pada F1 GP Azerbaijan yang dramatis.

Itu adalah hasil yang dibutuhkan Russell, yang mengontrol balapan sejak awal sebelum Safety Car menciptakan fase akhir balapan yang menegangkan di Baku Street Circuit.

Russell bertahan dari dua restart Safety Car dan menahan tekanan akhir balapan Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini dengan selisih 0,1 detik dalam adu drag sengit ke garis finis.

Hasil ini memangkas defisitnya atas rekan setim dan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang bangkit dari posisi ke-16 setelah kecelakaan di kualifikasi untuk finis kelima.

An out of control Colapinto wiped out Alpine team-mate Gasly

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Itu memang bukan akhir pekan yang spektakuler bagi Antonelli, tapi setidaknya ia menjaga keunggulan poinnya tetap 66 poin di puncak klasemen dengan delapan balapan tersisa di musim.

Isack Hadjar finis ketiga, meraih podium keduanya musim ini saat ia baru kembali balapan untuk Red Bull setelah absen tiga balapan karena cedera lengan.

Ferrari tidak memiliki kecepatan untuk memperebutkan podium, dengan Charles Leclerc turun dari P2 ke P4 di garis finis, di depan Antonelli dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton di posisi keenam.

Rookie F1 Arvid Lindblad merebut tempat ketujuh dari Esteban Ocon tepat di garis finis, yang memimpin rekan satu tim Haas Ollie Bearman saat dia masih belum memiliki kursi F1 untuk tahun 2027.

Lando Norris was also taken out in the melee

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Carlos Sainz bangkit dari penalti grid lima tempat untuk mengambil poin terakhir yang ditawarkan di Williams yang ditingkatkan saat hanya 15 mobil yang selesai.

Apa yang tampak seperti balapan tenang yang langka di Baku meledak menjadi hidup ketika Alex Albon menabrak dinding, membuat Safety Car keluar di pertengahan balapan.

Pada restart, Franco Colapinto yang tidak terkendali memusnahkan rekan satu tim Alpine Pierre Gasly di Tikungan 1 dalam tabrakan mahal yang juga mengeluarkan juara dunia Lando Norris.

Pembersihan menghasilkan safety car lain yang mengatur sprint 14-lap hingga selesai untuk menentukan pemenangnya.

Masih ada waktu untuk lebih banyak drama saat Valtteri Bottas keluar di lap terakhir.

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