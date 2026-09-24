F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku

Mercedes mendominasi hari pembuka Grand Prix Formula 1 Azerbaijan, dengan George Russell memimpin kedua sesi latihan.

Pembalap asal Inggris itu mengawali akhir pekan di Baku dengan ketertinggalan 81 poin dari rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, di klasemen pembalap. Namun, latihan hari Kamis menjadi sinyal positif untuk Russell.

Ia mencatat laptime 1 menit 43,347 detik, unggul 0,552 detik atas Antonelli yang berjuang mengejar defisit setelah kehilangan waktu di trek karena masalah hidrolik pada Free Practice 1.

Antonelli juga terlambat turun di sesi FP2 karena mobilnya harus melakukan penggantian mesin setelah marshal menyemprotkan alat pemadam ke mobilnya yang sempat berhenti saat FP1.

Max Verstappen menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull, meskipun ia tidak terlalu puas dengan performa mobilnya selama sesi tersebut.

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Ferrari berada di posisi keempat dan kelima, dengan Charles Leclerc mengungguli Lewis Hamilton. sSementara Lando Norris membatalkan putaran terbaiknya dan finis di posisi keenam bersama McLaren, Pierre Gasly menempati posisi ketujuh untuk Alpine.

Oscar Piastri berada di posisi kedelapan dengan mobil McLaren kedua, sedangkan Isack Hadjar (Red Bull) dan Esteban Ocon (Haas) melengkapi posisi sepuluh besar.

Insiden yang dialami Arvid Lindblad membuat dikibarkannya bendera merah untuk sementara waktu.

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m43.347s 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m43.899s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m44.174s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m44.473s 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m44.665s 6 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m44.831s 7 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m44.843s 8 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m44.857 9 Isack Hajdar FRA Oracle Red Bull Racing 1mm.868s 10 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m45.290s 11 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m45.479s 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m45.681s 13 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m45.760s 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m45.794s 15 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m45.854s 16 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m46.123s 17 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m46.221s 18 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m46.391s 19 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m46.737s 20 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m46.801s 21 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m47.403s 22 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m47.889s

Free Practice 1

George Russell dari Mercedes memimpin sesi latihan pembuka F1 GP Azerbaijan 2026, sementara rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, terhenti di lintasan.

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Sesi pembuka berdurasi satu jam tersebut berlangsung dalam kondisi yang hampir sempurna, meskipun sejumlah pembalap mengeluhkan masalah rem pada tahap-tahap awal.

Insiden terjadi pada pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang terpaksa menghentikan mobilnya di lintasan akibat masalah hidrolik.

Sementara itu, Russell memimpin dengan catatan waktu 1 menit 45,387 detik, mengungguli Max Verstappen dan Charles Leclerc - yang tidak mencatat laptime dengan ban Soft pada sesi FP1.

It was a troubled practice session for F1 points leader Kimi Antonelli

VSC diaktifkan dua kali selama FP1, karena setelah Antonelli ada mobil Audi yang dikemudikan Nico Hulkenberg berhenti di trek.

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McLaren menjalani sesi yang penuh kendala dengan mobil mereka yang baru ditingkatkan. Oscar Piastri kehilangan waktu di trek akibat suatu masalah, sedang Lando Norris harus menyelesaikan FP1 dengan perbaikan sementara pada bargeboard-nya.

Isack Hadjar, yang kembali tampil, juga kehilangan banyak waktu di lintasan akibat masalah pada unit dayanya.