F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku

Hasil lengkap latihan Kamis untuk F1 GP Azerrbaijan di sirkuit jalanan Baku, putaran 15 musim 2026.

2026 Azerbaijan GP practice results
2026 Azerbaijan GP practice results
© XPB Images

Mercedes mendominasi hari pembuka Grand Prix Formula 1 Azerbaijan, dengan George Russell memimpin kedua sesi latihan.

Pembalap asal Inggris itu mengawali akhir pekan di Baku dengan ketertinggalan 81 poin dari rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, di klasemen pembalap. Namun, latihan hari Kamis menjadi sinyal positif untuk Russell.

Ia mencatat laptime 1 menit 43,347 detik, unggul 0,552 detik atas Antonelli yang berjuang mengejar defisit setelah kehilangan waktu di trek karena masalah hidrolik pada Free Practice 1.

Antonelli juga terlambat turun di sesi FP2 karena mobilnya harus melakukan penggantian mesin setelah marshal menyemprotkan alat pemadam ke mobilnya yang sempat berhenti saat FP1.

Max Verstappen menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull, meskipun ia tidak terlalu puas dengan performa mobilnya selama sesi tersebut.

Ferrari berada di posisi keempat dan kelima, dengan Charles Leclerc mengungguli Lewis Hamilton. sSementara Lando Norris membatalkan putaran terbaiknya dan finis di posisi keenam bersama McLaren, Pierre Gasly menempati posisi ketujuh untuk Alpine.

Oscar Piastri berada di posisi kedelapan dengan mobil McLaren kedua, sedangkan Isack Hadjar (Red Bull) dan Esteban Ocon (Haas) melengkapi posisi sepuluh besar.

Insiden yang dialami Arvid Lindblad membuat dikibarkannya bendera merah untuk sementara waktu.

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptime
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m43.347s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m43.899s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m44.174s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m44.473s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m44.665s
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m44.831s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m44.843s
8Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m44.857
9Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1mm.868s
10Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m45.290s
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m45.479s
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m45.681s
13Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m45.760s
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m45.794s
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m45.854s
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m46.123s
17Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m46.221s
18Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m46.391s
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m46.737s
20Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m46.801s
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m47.403s
22Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m47.889s

Free Practice 1

George Russell dari Mercedes memimpin sesi latihan pembuka F1 GP Azerbaijan 2026, sementara rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, terhenti di lintasan.

Sesi pembuka berdurasi satu jam tersebut berlangsung dalam kondisi yang hampir sempurna, meskipun sejumlah pembalap mengeluhkan masalah rem pada tahap-tahap awal.

Insiden terjadi pada pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang terpaksa menghentikan mobilnya di lintasan akibat masalah hidrolik.

Sementara itu, Russell memimpin dengan catatan waktu 1 menit 45,387 detik, mengungguli Max Verstappen dan Charles Leclerc - yang tidak mencatat laptime dengan ban Soft pada sesi FP1.

It was a troubled practice session for F1 points leader Kimi Antonelli
It was a troubled practice session for F1 points leader Kimi Antonelli

VSC diaktifkan dua kali selama FP1, karena setelah Antonelli ada mobil Audi yang dikemudikan Nico Hulkenberg berhenti di trek.

McLaren menjalani sesi yang penuh kendala dengan mobil mereka yang baru ditingkatkan. Oscar Piastri kehilangan waktu di trek akibat suatu masalah, sedang Lando Norris harus menyelesaikan FP1 dengan perbaikan sementara pada bargeboard-nya.

Isack Hadjar, yang kembali tampil, juga kehilangan banyak waktu di lintasan akibat masalah pada unit dayanya.

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m45.387s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m45.787s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m45.791s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m45.824s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m46.265s
6Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m46.398s
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m46.440s
8Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m46.601s
9Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m46.624s
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m46.688s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m46.871s
12Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m46.893s
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m46.939s
14Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m46.981s
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m46.994s
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m47.043s
17Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m47.253s
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m47.253s
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m47.835s
20Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m47.873s
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m48.547s
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m49.315s

Tags:

George Russell
F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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