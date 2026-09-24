F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Latihan Hari Kamis dari Sirkuit Baku
Hasil lengkap latihan Kamis untuk F1 GP Azerrbaijan di sirkuit jalanan Baku, putaran 15 musim 2026.
Mercedes mendominasi hari pembuka Grand Prix Formula 1 Azerbaijan, dengan George Russell memimpin kedua sesi latihan.
Pembalap asal Inggris itu mengawali akhir pekan di Baku dengan ketertinggalan 81 poin dari rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, di klasemen pembalap. Namun, latihan hari Kamis menjadi sinyal positif untuk Russell.
Ia mencatat laptime 1 menit 43,347 detik, unggul 0,552 detik atas Antonelli yang berjuang mengejar defisit setelah kehilangan waktu di trek karena masalah hidrolik pada Free Practice 1.
Antonelli juga terlambat turun di sesi FP2 karena mobilnya harus melakukan penggantian mesin setelah marshal menyemprotkan alat pemadam ke mobilnya yang sempat berhenti saat FP1.
Max Verstappen menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull, meskipun ia tidak terlalu puas dengan performa mobilnya selama sesi tersebut.
Ferrari berada di posisi keempat dan kelima, dengan Charles Leclerc mengungguli Lewis Hamilton. sSementara Lando Norris membatalkan putaran terbaiknya dan finis di posisi keenam bersama McLaren, Pierre Gasly menempati posisi ketujuh untuk Alpine.
Oscar Piastri berada di posisi kedelapan dengan mobil McLaren kedua, sedangkan Isack Hadjar (Red Bull) dan Esteban Ocon (Haas) melengkapi posisi sepuluh besar.
Insiden yang dialami Arvid Lindblad membuat dikibarkannya bendera merah untuk sementara waktu.
F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m43.347s
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m43.899s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m44.174s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m44.473s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m44.665s
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m44.831s
|7
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m44.843s
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m44.857
|9
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1mm.868s
|10
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m45.290s
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m45.479s
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m45.681s
|13
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m45.760s
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m45.794s
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m45.854s
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m46.123s
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m46.221s
|18
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m46.391s
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m46.737s
|20
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m46.801s
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m47.403s
|22
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m47.889s
Free Practice 1
George Russell dari Mercedes memimpin sesi latihan pembuka F1 GP Azerbaijan 2026, sementara rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, terhenti di lintasan.
Sesi pembuka berdurasi satu jam tersebut berlangsung dalam kondisi yang hampir sempurna, meskipun sejumlah pembalap mengeluhkan masalah rem pada tahap-tahap awal.
Insiden terjadi pada pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang terpaksa menghentikan mobilnya di lintasan akibat masalah hidrolik.
Sementara itu, Russell memimpin dengan catatan waktu 1 menit 45,387 detik, mengungguli Max Verstappen dan Charles Leclerc - yang tidak mencatat laptime dengan ban Soft pada sesi FP1.
VSC diaktifkan dua kali selama FP1, karena setelah Antonelli ada mobil Audi yang dikemudikan Nico Hulkenberg berhenti di trek.
McLaren menjalani sesi yang penuh kendala dengan mobil mereka yang baru ditingkatkan. Oscar Piastri kehilangan waktu di trek akibat suatu masalah, sedang Lando Norris harus menyelesaikan FP1 dengan perbaikan sementara pada bargeboard-nya.
Isack Hadjar, yang kembali tampil, juga kehilangan banyak waktu di lintasan akibat masalah pada unit dayanya.
F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m45.387s
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m45.787s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m45.791s
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m45.824s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m46.265s
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m46.398s
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m46.440s
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m46.601s
|9
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m46.624s
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m46.688s
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m46.871s
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m46.893s
|13
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m46.939s
|14
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m46.981s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m46.994s
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m47.043s
|17
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m47.253s
|18
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m47.253s
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m47.835s
|20
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m47.873s
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m48.547s
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m49.315s