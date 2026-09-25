F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Free Practice 3 dari Baku Street Circuit

Hasil latihan bebas terakhir F1 GP Azerbaijan dari Baku Street Circuit, putaran 15 musim 2026.

Max Verstappen edged out Mercedes in final practice
Max Verstappen edged out Mercedes in final practice

Max Verstappen mengungguli George Russell untuk mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan terakhir F1 GP Azerbaijan, menjelang sesi kualifikasi hari Jumat.

Setelah memimpin FP1 dan FP2, Russell tampaknya akan menyapu bersih sesi latihan di Baku. Tapi, Verstappen dari Red Bull memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 43,922 detik di akhir sesi FP3 dengan keunggulan 0,099 detik.

Juara dunia empat kali, Verstappen, terbantu oleh efek slipstream saat ia memimpin sesi untuk pertama kalinya musim ini, meski ia mengeluhkan mobil RB22 miliknya yang memantul-mantul layaknya kanguru.

Lewis Hamilton juga memperbaiki catatan waktunya di menit-menit akhir untuk menempatkan Ferrari-nya di posisi ketiga, terpaut 0,111 detik dari Verstappen, berkat keuntungan dari efek slipstream tiga mobil.

Russell had looked fastest until final practice
Russell had looked fastest until final practice

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, mencatatkan waktu tercepat keempat - tertinggal 0,351 detik di belakang Verstappen - saat ia terus berupaya mengejar ketertinggalan setelah mengalami kendala pada hari pertama sesi di Azerbaijan.

Charles Leclerc tertinggal lebih dari enam persepuluh detik dan menempati posisi kelima untuk Ferrari, mengungguli Pierre Gasly (Alpine) serta duo McLaren yang dipimpin oleh Oscar Piastri dan juara dunia bertahan Lando Norris.

Isack Hadjar, yang kembali ke Red Bull setelah pulih dari cedera pergelangan tangan yang membuatnya absen dalam tiga balapan F1 terakhir, mencatatkan waktu tercepat kesembilan, sementara Franco Colapinto melengkapi posisi sepuluh besar dengan mobil Alpine-nya.

Carlos Sainz hanya terpaut 0,013 detik untuk menempatkan mobil Williams-nya yang baru saja ditingkatkan performanya ke dalam posisi 10 besar.

Sergio Perez menempatkan mobil Cadillac-nya di posisi ke-16, mengungguli satu mobil Williams, kedua mobil Racing Bulls, kedua mobil Aston Martin, serta rekan setimnya, Valtteri Bottas.

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Pembalap Aston Martin, Lance Stroll, menempati posisi ke-22 dan menjadi yang terlambat setelah terpaksa berhenti akibat kerusakan mobil usai membentur dinding bagian dalam di Tikungan 1.

Russell juga sempat mengalami momen menegangkan menjelang akhir sesi usai bannya mengalami lock-up di Tikungan 7, tapi berhasil menghindari benturan dengan pembatas lintasan.

Sesi kualifikasi untuk Grand Prix Azerbaijan - yang akan berlangsung dalam 51 putaran pada hari Sabtu - akan digelar pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat

F1 GP Azerbaijan 2026 - Baku Street Circuit - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m43.922s
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m44.021s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m44.033s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m44.273s
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m44.544s
6Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m44.637s
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m44.746s
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m44.899s
9Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m45.176s
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m45.592s
11Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m45.605s
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m45.692s
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m45.854s
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m45.918s
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m45.988s
16Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m46.004s
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m46.076s
18Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m46.222s
19Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m46.271s
20Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m46.512s
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m48.587s
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m49.279s

Tags:

George Russell
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Red Bull
Max Verstappen
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Free Practice 3 dari Baku Street Circuit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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