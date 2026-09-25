F1 GP Azerbaijan 2026: Hasil Free Practice 3 dari Baku Street Circuit

Max Verstappen mengungguli George Russell untuk mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan terakhir F1 GP Azerbaijan, menjelang sesi kualifikasi hari Jumat.

Setelah memimpin FP1 dan FP2, Russell tampaknya akan menyapu bersih sesi latihan di Baku. Tapi, Verstappen dari Red Bull memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 43,922 detik di akhir sesi FP3 dengan keunggulan 0,099 detik.

Juara dunia empat kali, Verstappen, terbantu oleh efek slipstream saat ia memimpin sesi untuk pertama kalinya musim ini, meski ia mengeluhkan mobil RB22 miliknya yang memantul-mantul layaknya kanguru.

Lewis Hamilton juga memperbaiki catatan waktunya di menit-menit akhir untuk menempatkan Ferrari-nya di posisi ketiga, terpaut 0,111 detik dari Verstappen, berkat keuntungan dari efek slipstream tiga mobil.

Russell had looked fastest until final practice Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, mencatatkan waktu tercepat keempat - tertinggal 0,351 detik di belakang Verstappen - saat ia terus berupaya mengejar ketertinggalan setelah mengalami kendala pada hari pertama sesi di Azerbaijan.

Charles Leclerc tertinggal lebih dari enam persepuluh detik dan menempati posisi kelima untuk Ferrari, mengungguli Pierre Gasly (Alpine) serta duo McLaren yang dipimpin oleh Oscar Piastri dan juara dunia bertahan Lando Norris.

Isack Hadjar, yang kembali ke Red Bull setelah pulih dari cedera pergelangan tangan yang membuatnya absen dalam tiga balapan F1 terakhir, mencatatkan waktu tercepat kesembilan, sementara Franco Colapinto melengkapi posisi sepuluh besar dengan mobil Alpine-nya.

Carlos Sainz hanya terpaut 0,013 detik untuk menempatkan mobil Williams-nya yang baru saja ditingkatkan performanya ke dalam posisi 10 besar.

Sergio Perez menempatkan mobil Cadillac-nya di posisi ke-16, mengungguli satu mobil Williams, kedua mobil Racing Bulls, kedua mobil Aston Martin, serta rekan setimnya, Valtteri Bottas.

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Pembalap Aston Martin, Lance Stroll, menempati posisi ke-22 dan menjadi yang terlambat setelah terpaksa berhenti akibat kerusakan mobil usai membentur dinding bagian dalam di Tikungan 1.

Russell juga sempat mengalami momen menegangkan menjelang akhir sesi usai bannya mengalami lock-up di Tikungan 7, tapi berhasil menghindari benturan dengan pembatas lintasan.

Sesi kualifikasi untuk Grand Prix Azerbaijan - yang akan berlangsung dalam 51 putaran pada hari Sabtu - akan digelar pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat