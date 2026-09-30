Dukungan Fans di Barcelona Jadi 'Titik Balik' Alonso Tetap di F1

Fernando Alonso buka suara mengenai keputusannya untuk terus membalap di F1 tahun depan.

Fernando Alonso reveals what made the decision for him to continue in F1
Fernando Alonso reveals what made the decision for him to continue in F1

Fernando Alonso mengungkap bahwa sambutan hangat dari fans di Grand Prix Barcelona menjadi 'titik balik' dalam keputusannya terus balap di Formula 1 pada tahun 2027.

Juara dunia dua kali tersebut mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan tetap bertahan di F1 setidaknya untuk satu tahun lagi, setelah memperpanjang kontraknya dengan Aston Martin hingga tahun 2027.

Hal ini mengakhiri spekulasi berkepanjangan mengenai masa depannya, mengingat ia sempat mempertimbangkan untuk pensiun akibat ketidakpuasannya terhadap regulasi F1 saat ini.

“Itu sangat membuat saya tersentuh”

It has been another frustrating year for Alonso in F1
It has been another frustrating year for Alonso in F1

Meski Aston Martin kurang kompetitif musim ini dan masih jauh tertinggal dari para pemimpin klasemen, Alonso selalu menegaskan bahwa hal itu bukanlah faktor penentu baginya.

Dalam sebuah wawancara baru dengan AS menyusul pengumuman terkait tahun 2027, ia mengungkapkan bahwa sambutan yang diterimanya di Grand Prix Barcelona - yang kemungkinan jadi balapan terakhirnya di sirkuit tersebut - menjadi sebuah "titik balik".

"Sangat berpengaruh, terutama di Barcelona," ujarnya saat ditanya apakah sambutan penggemar Spanyol memengaruhi keputusannya. "Harus saya akui, itu adalah titik baliknya.

“Saya belum mengambil keputusan, ataupun sempat memikirkannya, namun saat berada di forum penggemar - yang menjadi momen paling istimewa akhir pekan itu - saya sungguh tersentuh melihat kehadiran mereka semua.

“Mereka percaya pada saya; semangat mereka terhadap Formula 1 dan hasil-hasil yang saya raih tidak pernah surut.

“Kesan saya saat berada di Barcelona kala itu adalah orang-orang tidak datang untuk menikmati Grand Prix seolah-olah itu adalah balapan terakhir saya, melainkan mereka justru tampak antusias seakan-akan itu adalah awal dari perjalanan karier saya.

“Api semangat ‘Alonsomania’ dan antusiasme terhadap F1 di Spanyol masih sangat hidup.

“Saya sama sekali tidak melihat adanya penurunan minat ataupun sekadar nuansa nostalgia dari siapa pun.

“Semua orang terlibat sepenuhnya, seolah-olah kedudukan masih imbang tanpa gol dan pertandingan baru memasuki jeda babak pertama. Saya tidak merasa kami sedang berada di masa perpanjangan waktu.”

Fernando Alonso finished 17th at his home race in Madrid
Fernando Alonso finished 17th at his home race in Madrid

Alonso biarkan masa depannya tetap terbuka

Alonso akan berusia 46 tahun saat kontraknya tahun 2027 berakhir, namun ia tidak menganggapnya sebagai kontrak terakhirnya.

"Tidak, menurut saya ini bukan tahun terakhir saya di Formula 1," tambahnya. "Begitulah pandangan saya. 

"Saya menikmatinya saat ini; saya bisa mengatur perjalanan dan berbagai kewajiban - termasuk urusan pemasaran - dengan lebih efisien... Saya memiliki lebih banyak pengalaman sekarang dan lebih terorganisasi.

"Saya rasa saya bisa terus membalap selama beberapa tahun lagi."

Tags:

Fernando Alonso
Aston Martin
Dukungan Fans di Barcelona Jadi 'Titik Balik' Alonso Tetap di F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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