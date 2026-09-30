Esteban Ocon Tinggalkan Haas di Akhir Musim F1 2026

Esteban Ocon akan meninggalkan Haas pada akhir musim 2026, membuat masa depan Formula 1-nya menjadi tidak pasti.

Ocon, yang menjelang Grand Prix Azerbaijan akhir pekan lalu menyatakan dirinya sebagai "agen bebas" untuk tahun 2027, mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa ia akan meninggalkan Haas pada akhir tahun ini.

Meskipun kabar tersebut seolah membuat Ocon tidak memiliki kursi balap F1 untuk tahun 2027, pembalap asal Prancis itu menegaskan, "Ini sama sekali bukan akhir dari karier Formula 1 saya."

"Kebersamaan saya dengan Haas F1 Team akan berakhir pada penghujung musim 2026," ujar Ocon.

Ocon's F1 future looks to be over - at least for now

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“Saya meninggalkan proyek ini dengan kepala tegak dan bangga atas performa saya, meskipun situasi yang dihadapi tidak selalu mudah akibat berbagai alasan dan faktor di luar kendali saya.

“Fokus utama saya saat ini adalah akhir pekan balapan berikutnya. Saya akan terus bekerja keras bersama tim, memaksimalkan setiap peluang, dan terus menggali potensi performa mobil secara maksimal.

"Masih banyak balapan yang tersisa musim ini dan, seperti biasa, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya di balik kemudi demi diri saya sendiri maupun tim.

“Saya masih termotivasi. Saya masih memiliki ambisi besar. Ini sama sekali bukan akhir dari karier Formula 1 saya.”

Opsi untuk Ocon tetap berada di grid F1 tahun depan sangat terbatas, mengingat hanya Racing Bulls - selain Haas - yang belum secara resmi mengonfirmasi line-up pembalapnya untuk tahun 2027.

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Pada tahap ini, kemungkinan besar Ocon akan mengambil peran sebagai pembalap cadangan dengan harapan mendapatkan kursi balap utama untuk musim 2028.

Ocon has had a difficult season alongside Bearman © XPB Images

Beberapa menit kemudian, Haas mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “TGR Haas F1 Team dan Esteban Ocon akan berpisah jalan pada akhir Kejuaraan Dunia Formula 1 FIA musim 2026.”

Team Principal Haas, Ayao Komatsu, mengatakan: “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Esteban atas segala kontribusinya bagi tim sejak bergabung dengan kami pada tahun 2025.

"Profesionalisme dan komitmennya terbukti sangat berharga seiring upaya kami untuk terus berkembang sebagai sebuah organisasi.

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“Tahun ini, kami bersama-sama menghadapi tantangan perubahan regulasi besar; pengalaman membalap serta masukan dari Esteban sangatlah berarti saat kami bekerja keras mengembangkan mobil VF-26 sepanjang musim.”

“Masih banyak balapan yang menanti, dan fokus kami tetap pada kerja sama untuk memaksimalkan setiap peluang hingga balapan terakhir musim ini.”

Haas diperkirakan tidak akan mengumumkan kabar lebih lanjut terkait pembalap untuk saat ini, tapi pembalap junior Ferrari, Rafael Camara, menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Ocon pada tahun 2027.