Haas Ungkap Waktu Keputusan Line-Up 2027 di Tengah Rumor Ocon

Haas telah menguraikan kerangka waktu untuk memutuskan line-up pembalapnya untuk musim Formula 1 2027.

Duet Haas musim ini, Esteban Ocon dan Ollie Bearman, termasuk di antara para pembalap yang kontraknya akan habis akhir musim, dan akan menjadi pemain dalam bursa transfer pembalap yang diperkirakan akan sangat fluktuatif.

Masa depan Bearman kemungkinan akan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Ferrari. Tetapi dengan indikasi saat ini menunjukkan bahwa Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan tetap berada di Scuderia musim depan, pembalap Inggris yang sangat berbakat ini mungkin akan tetap bertahan di Haas.

Bearman has generally edged Ocon since they became team-mates

Sebaliknya, tanda tanya muncul mengenai masa depan Ocon di tengah keretakan hubungan dengan Haas. Namun, pembalap Prancis itu menepis rumor tersebut di Grand Prix Kanada, menyebut laporan itu sebagai "omong kosong belaka".

Sikap ini juga diutarakan oleh kepala tim Haas, Ayao Komatsu, dalam sebuah pernyataan yang sangat kasar.

Ketika ditanya mengenai jadwal kapan Haas akan membuat keputusan tentang pasangan pembalapnya untuk tahun 2027, Komatsu mengatakan kepada media termasuk Crash.net: “Sekitar sekarang, seperti Mei, Juni, Juli,”

“Saya pikir semua orang sedang memperhatikan pembalap tahun depan. Bukan hanya kami, semua orang.”

Namun, Komatsu sama sekali tidak berminat untuk menjawab satu pertanyaan tertentu, ketika ditanya apa yang akan dia lakukan jika harus membuat keputusan saat itu juga.

“Saya rasa pertanyaan seperti ini akan menimbulkan masalah, kan?” balas Komatsu. “Karena orang-orang akan mengambil kata-kata saya dan berkata, ‘oh, Ayao bilang kalau kamu memutuskan sekarang, kamu akan melanjutkan dengan Esteban, bukan melanjutkan dengan Esteban’.

“Mereka mengambilnya sepenuhnya di luar konteks, jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan itu.”

Ocon crashed in practice in Canada

Ocon telah tertinggal jauh dari rekan setimnya yang lebih kurang berpengalaman sejak bergabung dengan Haas pada awal tahun 2025.

Perekrutan Ocon, seorang pemenang Grand Prix, dipandang sebagai pernyataan niat yang besar dari Haas, tetapi pembalap Prancis itu belum memenuhi ekspektasi besarnya.

Haas memiliki opsi tersedia dan jika akhirnya ada kursi yang perlu diisi, mereka bisa mempromosikan mantan pembalap Alpine, Jack Doohan, yang saat ini menjabat sebagai pembalap cadangan.

Yuki Tsunoda, yang kehilangan kursinya di Red Bull pada akhir musim lalu, juga dikaitkan sebagai opsi potensial untuk Haas di tengah koneksi Jepang mereka dengan Toyota.