McLaren Uraikan Kondisi untuk Menjadi Pabrikan Power Unit F1

McLaren telah menyatakan kondisi yang akan mereka pertimbangkan untuk membangun Power Unit mereka sendiri di Formula 1.

McLaren adalah salah satu dari enam tim pelanggan di grid F1 yang membeli mesin dan komponen lain seperti gearbox dari tim pabrikan saingan.

Tim asal Woking ini telah dua kali menerima pasokan unit daya dari Mercedes; dari tahun 1995 hingga 2014 dan kesepakatan saat ini yang dimulai pada tahun 2021 dan berlangsung hingga setidaknya tahun 2030.

Usulan kembalinya mesin V8 di masa depan telah disambut positif dan dapat mendorong munculnya produsen baru.

McLaren uses Mercedes power units in F1

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

McLaren akan tertarik pada proyek Power Unit sendiri, tetapi hanya jika biayanya dapat dikurangi.

“Saya pikir jika Anda mendapatkan formula mesin yang layak secara finansial, maka ya, kami akan mempertimbangkannya dan teknologinya,” kata CEO McLaren Racing, Zak Brown, kepada media termasuk Sports Business Journal pada Indy 500 akhir pekan lalu.

“Meskipun demikian, kami sangat senang dengan Mercedes [High Performance Powertrains], jadi ya, jika ada sesuatu yang diajukan kepada kami yang pertama-tama masuk akal secara finansial, maka kami akan mempertimbangkannya.”

Regulasi baru untuk tahun 2026 telah banyak dikritik oleh penggemar dan pembalap, mendorong F1 untuk pada prinsipnya menyetujui perubahan aturan unit daya untuk tahun 2027.

Namun, usulan peralihan ke pembagian daya 60-40 akan membutuhkan dukungan dari setidaknya empat dari enam pabrikan yang ada di Komite Penasihat Power Unit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal ini telah memicu perselisihan, dan menyebabkan Max Verstappen kembali mengancam untuk mundur dari F1.

Verstappen has threatened to quit if the rules don't change for 2027

Terlepas dari aturan baru yang banyak dikritik, Brown yakin popularitas F1 tidak akan terpengaruh.

“Tidak, karena balapannya bagus, bahkan jika Anda tidak mendengar para pembalap dan hanya menonton di TV, tayangan TV-nya bagus,” kata Brown.

“Ada aksi saling salip, lima pembalap berbeda memimpin di Miami, saling menyalip untuk memperebutkan posisi terdepan, jadi saya pikir para penggemar yang menonton balapan akan berpikir, ‘Itu balapan yang sangat seru.’

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya rasa apa yang terjadi adalah hal yang sama terjadi pada teknologi baru lainnya. Kita sudah melihatnya di Miami. Kita telah melihat para pembalap semakin terbiasa, A, dan B, aturan-aturannya semakin disempurnakan.

"Mungkin kita tidak akan sampai pada titik yang sempurna, tetapi selalu ada manajemen aturan, manajemen ban [dan] sekarang ada manajemen baterai.

“Saya rasa ini sudah sampai pada titik ekstrem di mana sebagian besar pembalap tidak menikmatinya - ini tetap balapan. ... Jadi saya rasa itu akan mereda dengan sendirinya dan saya rasa segala sesuatu di Formula 1 diawasi dengan sangat teliti.”