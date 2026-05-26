McLaren Jelaskan Perjudian Ban Intermediate yang Gagal di GP Kanada

Andrea Stella dari McLaren mengatakan keputusan memulai GP Kanada dengan ban Intermediate untuk kedua pembalap adalah logis, tetapi lap formasi tambahan mengacaukan semuanya.

Tujuh pembalap memulai balapan dengan ban intermediate di tengah suhu dingin dan gerimis menjelang start, yang beberapa kali tertunda, termasuk duo McLaren.

Oscar Piastri masuk pit untuk mengganti ban slick di akhir lap pertama, setelah mengakui pada lap pemanasan bahwa pilihan tersebut salah, sementara Lando Norris mengikuti satu lap kemudian, setelah sempat memimpin balapan.

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Canadian GP © XPB Images

Lima pembalap lain yang memulai balapan dengan ban Intermediate di posisi lebih belakang juga berhenti di lap-lap berikutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Stella mengatakan bahwa hujan turun di grid saat keputusan itu dibuat, dan hal itu dipengaruhi oleh kondisi sulit yang dialami para pembalap di lap-lap menuju grid.

Namun, penundaan start yang disebabkan oleh kegagalan Arvid Lindblad untuk memulai balapan, yang membuat tambahan dua formation lap, memberi waktu bagi lintasan untuk mengering.

Norris akhirnya mundur dari balapan, sementara Piastri finis di luar zona poin di posisi ke-11 setelah mengalami kerusakan dan penalti akibat bentrokan dengan Alex Albon.

“Anda harus mempertimbangkan bahwa ban dipasang lima menit sebelum start,” kata Stella. “Dan itu berarti ada sekitar tujuh menit di mana kami perlu mengambil keputusan secara operasional.”

“Menurut kami, lintasan licin. Sudah ada masalah dalam menjaga suhu ban di lintasan kering, tetapi saat itu lintasan licin dan hujan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi kami berpikir bahwa saat itu Anda harus memutuskan ban mana yang tepat untuk saat itu.

“Setelah itu, hujan berhenti dengan sangat cepat, dan juga ada dua lap formasi yang memaksimalkan keputusan ini.

“Karena saya akan sangat tertarik untuk melihat mobil-mobil dengan ban kering, seandainya balapan dimulai tepat waktu.

“Jadi menurut saya agak kurang beruntung karena hujan tiba-tiba berhenti, dan ada dua lap formasi tambahan, yang saya tidak yakin kapan terakhir kali kita melihatnya.

“Jadi, jika dilihat dari sudut pandang sekarang, kami dirugikan oleh keputusan tersebut, tetapi saat keputusan itu perlu dibuat, saya rasa kondisi memungkinkan untuk menggunakan ban Intermediate. Hanya saja situasinya berubah sangat cepat.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris tested the new front wing in practice (pictured here)

'Tidak ada pengambilan keputusan yang buruk'

Stella menekankan bahwa dia telah menjadi bagian dari proses tersebut: “Dalam hal pengambilan keputusan, sebenarnya, itu relatif disepakati bersama oleh orang-orang dan para pembalap.

“Saya bahkan memberi masukan saya sendiri, karena ketika, seperti yang saya katakan sebelumnya, keputusan perlu dibuat, saya hanya ingin memastikan bahwa kami menggunakan ban yang mampu bertahan di lap pertama.”

Stella bersikeras bahwa itu adalah pilihan yang tepat pada saat itu.

“Saya pikir kita harus selalu berhati-hati dalam menilai keputusan hanya dari hasilnya. Saya pikir Anda harus menilai keputusan pada saat keputusan itu perlu dibuat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Seperti yang saya katakan, hujan berhenti tepat setelah sinyal lima menit, dan kemudian dua lap formasi tambahan menambah penalti yang jelas untuk memulai dengan ban intermediate.

“Tetapi dengan hujan yang berlangsung beberapa menit lagi, dan start balapan ini terjadi pada waktu yang tepat, saya pikir kita bisa melihat mobil-mobil kesulitan dengan ban kering.”

Norris mendukung keputusan untuk memulai dengan Intermediate, dengan alasan bahwa McLaren sudah mengantisipasi adanya Safety Car di tahap awal, sementara gerimis ringan pun akan membuat para pembalap yang menggunakan ban slick kesulitan menghasilkan suhu ban yang optimal.

"Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, itu adalah keputusan yang salah," katanya.

"Jelas, itu bagus untuk satu putaran, itu membuat saya terhindar dari masalah, dan banyak hal yang bisa terjadi di belakang saya sehingga saya akan terlihat jauh lebih baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi pada akhirnya itu keputusan yang salah; saya tidak berpikir ada pengambilan keputusan yang buruk. Saya pikir ada alasan yang valid untuk apa yang kami lakukan.

"Saya senang kami mencoba sesuatu dan tetap berpegang teguh padanya. Terkadang memang tidak berhasil. Begitulah adanya, jadi kita harus menerimanya dan belajar darinya."

Ia menambahkan: "Kami pikir kemungkinan keluar Safety Car sangat tinggi, hal-hal seperti itu. Jadi, tetap berada di lintasan, kerugian akibat safety car adalah 10 detik.

"Saya memimpin dengan selisih dua detik, dan jika safety car keluar, tidak semua orang berada di delta mereka, saya masih bisa keluar dengan ban slick baru dan mungkin berada di dalam 10 besar, bahkan mungkin lebih baik.

"Ada banyak hal positif yang bisa dihasilkan dari itu. Hanya saja tidak satu pun dari hal-hal itu terjadi pada kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sayang sekali. Terlepas dari lap pertama, start yang bagus, lap pertama yang bagus, kami hanya kurang beruntung hari ini."

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Canadian GP © XPB Images

Penjelasan DNF Norris

Stella juga mengkonfirmasi bahwa Norris akan mundur dari balapan karena masalah transmisi.

“Pada Lando, kami mengalami dua masalah,” katanya ketika ditanya oleh Crash.net tentang apa yang terjadi pada juara dunia tersebut.

“Pertama, mobil mulai terlalu panas. Karena itu, kami perlu melakukan pit stop relatif lebih awal, yaitu untuk membersihkan radiator.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya tidak yakin seberapa jelas hal ini di televisi atau bagi Anda yang mengikuti balapan, tetapi pit stop yang kami lakukan dengan Lando sebenarnya karena masalah keandalan.

“Lalu ada masalah pada gearbox, yang tidak terkait dengan konsumsi bahan bakar berlebihan ini, dan masalah gearbox ini akan terjadi dalam semua kasus.

“Jadi hari ini bukanlah hari Lando, dia tidak akan menyelesaikan balapan. Jadi jika ada hari di mana semua masalah terjadi dalam satu waktu, maka hari itu adalah hari tersebut.”