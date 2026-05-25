Masalah Posisi Kursi Mobil Paksa Alonso Mundur dari GP Kanada

Fernando Alonso mengatakan ia mundur dari Grand Prix Kanada Formula 1 untuk "menghentikan rasa sakit" setelah mengalami masalah dengan jok di mobil Aston Martin-nya.

Juara dunia dua kali itu sebelumnya telah mengalami masalah tersebut pada balapan sprint hari Sabtu, di mana ia juga mundur dari balapan.

Tim mencoba mengatasi masalah tersebut untuk balapan utama, tetapi tanpa hasil.

Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Canadian GP © XPB Images

Karena peluang untuk maju sangat kecil akibat hujan atau Safety Car, Fernando Alonso memilih mundur dari balapan setelah menyelesaikan 23 lap.

“Kami mengalami masalah pada kursi, di mana saya merasa semakin tidak nyaman seiring berjalannya lap,” katanya ketika ditanya tentang masalah tersebut oleh Crash.net.

“Posisi ini terasa tidak tepat, dan ya, kami jelas sudah keluar dari zona poin, cukup jauh dari zona poin, dan tidak ada ancaman hujan lagi. Jadi kami memutuskan untuk menghentikan penderitaan ini.”

Dia menambahkan: “Kami mencoba memodifikasi beberapa hal tadi malam, tetapi tidak berhasil, jadi kami akan mencoba membuat yang baru untuk Monaco.”

Chief Trackside Officer Aston Martin, Mike Krack, mengkonfirmasi bahwa masalah jok tersebut merupakan masalah yang terus berlanjut.

“Dia sudah merasa tidak nyaman sejak beberapa waktu lalu,” kata Krack.

“Dan tidak pernah sampai pada titik di mana itu benar-benar menjadi penghalang, tetapi seperti titik tekanan, Anda merasakannya semakin memburuk, dan saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali sedikit posisi duduknya.

“Anda mencoba untuk membuat mobil-mobil ini serendah mungkin, dan ketika Anda melihat bagaimana para pembalap biasa duduk selama beberapa tahun terakhir, posisi duduknya semakin lama semakin seperti posisi berbaring.

“Kita perlu memeriksa – mungkin kita sudah melangkah terlalu jauh, tetapi ini sesuatu yang perlu kita periksa.

“Saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali, mungkin sedikit, kembali ke cara kita bertindak di masa lalu.”

Sementara itu, Alonso setidaknya bersenang-senang di lap-lap awal balapan Montreal dengan ban lunak, melakukan start yang bagus dan memanfaatkan mobil-mobil yang menggunakan ban intermediate yang masuk pit.

Ia naik ke posisi ke-10 dan meraih poin untuk pertama kalinya di tahun 2026 pada lap ketiga, mempertahankan posisi tersebut selama empat lap sebelum akhirnya mundur.

“Itu kebetulan dengan ban Soft,” katanya. “Dan kemudian beberapa orang menggunakan ban Intermediate, dan mengambil risiko ekstra di dua tikungan pertama.

"Beberapa orang tidak mampu melakukannya karena mereka sudah meraih poin dan berada di posisi yang kuat, tetapi ya, saya bisa mengambil risiko lebih besar.”

Ia menambahkan: “Sama seperti biasanya.

“Kami melakukan start yang bagus, terkadang, kami benar-benar keluar dari posisi, dan kemudian kami perlahan tertinggal, kami kehilangan satu posisi setiap putaran, dan kemudian Anda sampai ke posisi alami Anda di belakang, tetapi inilah situasinya, dan akan seperti ini sampai setelah musim panas.

“Jadi kami menerimanya, dan kami menjawab pertanyaan yang sama setiap akhir pekan, tetapi kami santai dengan ini.”

Ia mengakui bahwa Montreal memang menunjukkan beberapa peningkatan, terutama pada bagian transmisi.

“Selalu ada kemajuan,” katanya. “Setiap kali kami turun ke lintasan, selalu ada hal-hal baru pada mobil, mesin, pengaturan, dan transmisi.

“Dari Miami hingga di sini, kami telah banyak meningkatkan transmisi, sinkronisasi gigi, dan perpindahan gigi turun.

“Bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam waktu putaran sulit untuk diukur, tetapi jelas kami lebih cepat di sini daripada di Miami dengan mobil yang persis sama, hanya karena kami menyempurnakan beberapa hal.

“Jadi saya mengharapkan banyak hal kecil terjadi antara sini dan Monaco, dan mudah-mudahan langkah maju lainnya, tetapi masalah mendasar dan selisih tiga detik kecepatan harus berasal dari tenaga mesin dan paket aerodinamika, dan itu hanya akan datang di paruh kedua tahun ini.”