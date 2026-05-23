Alonso "Hanya Penumpang" saat Kecelakaanya di Sprint Qualifying

Juara dunia Formula 1 dua kali, Fernando Alonso, mengatakan bahwa ia hanyalah "penumpang" dalam kecelakaan kualifikasi sprint yang dialaminya di Grand Prix Kanada.

Pembalap Aston Martin itu menabrak pembatas di Tikungan 3 setelah mengalami lock-up parah pada lap terakhirnya di segmen pertama sesi Sprint Qualifying Jumat di Sirkuit Gilles Villeneuve di Montreal.

“Ya, maaf, penguncian roda terjadi,” lapor Alonso melalui radio tim setelah kecelakaan yang dialaminya, yang menyebabkan bendera merah dikibarkan kurang dari dua menit sebelum berakhirnya SQ1.

Saat kecelakaan terjadi, Alonso berada di posisi ke-14 tercepat. Karena pembalap lain kehabisan waktu untuk memperbaiki catatan waktu saat kualifikasi dimulai lagi, ia lolos ke babak kedua kualifikasi untuk pertama kalinya musim ini.

Alonso tidak dapat mengikuti babak kedua kualifikasi dan akan memulai balapan sprint hari Sabtu dari posisi ke-16.

Menjelaskan insiden tersebut, pembalap Spanyol berusia 44 tahun itu mengatakan kepada Sky Sports F1: "Saya mengalami lock-up rem depan dan Anda hanya menjadi penumpang setelah itu. Tidak ada ruang untuk menghindari apa pun di sini di Kanada. Terlalu banyak batas kemampuan.

"Kami sedikit tertinggal dan kami tidak memiliki kecepatan yang cukup. Kami berada di posisi ke-14, saya kira, jadi kami berada tujuh atau delapan posisi di depan dari yang seharusnya."

A rare error saw Alonso crash out at Turn 3

Lance Stroll hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-18 setelah gagal melaju dari SQ1 di kandangnya sendiri.

"Kami melakukan yang terbaik untuk melakukan satu putaran terakhir setelah bendera merah dikibarkan, tetapi ban terlalu dingin setelah berada di pitlane dan kami tidak dapat memperbaiki waktu putaran," kata pembalap Kanada itu.

"Terkadang memang seperti itu. Kami akan menganalisis data, melihat di mana kami dapat meningkatkan performa dan semoga dapat membuat kemajuan besok."

Setidaknya dari sisi Alonso, ini menandai langkah kecil lainnya ke arah yang benar bagi Aston Martin setelah awal musim 2026 yang buruk.

Alonso berada di posisi ke-21 dalam klasemen kejuaraan tanpa poin, sementara Aston Martin berada di posisi ke-11 dan terakhir dalam klasemen konstruktor.

Tim yang berbasis di Silverstone ini mencatat finis ganda pertama mereka tahun ini pada putaran sebelumnya, Grand Prix Miami.