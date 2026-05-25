Wolff Menjelaskan Penyebab Mundurnya Russell dari GP Kanada

Team Principal Mercedes Toto Wolff telah mengungkapkan penyebab mundurnya George Russell dari Grand Prix Kanada.

Russell terlibat pertarungan sengit melawan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli untuk posisi terdepan pada fase awal balapan.

Namun, itu tiba-tiba berakhir setelah Russell keluar jalur di tikungan 8/9 pada lap ke-30. Mobil Mercedes-nya tampaknya mati total karena masalah Power Unit, yang dikonfirmasi oleh Wolff setelah balapan.

“Sepertinya terjadi kerusakan baterai. Mobil itu benar-benar mati total, tidak ada listrik lagi di dalam mobil,” jelas Wolff kepada Sky Sports F1.

Russell mengatakan dia “kehilangan kata-kata” setelah DNF tersebut, yang membuatnya tertinggal 43 poin dari Antonelli yang meraih kemenangan keempat berturut-turut musim ini di Montreal.

"Semuanya tiba-tiba mati," jelasnya kepada Sky Sports F1. "Saat memasuki tikungan, mesin berhenti, tidak ada elektronik, tidak ada pengereman yang tepat. Sejujurnya, saya agak kehilangan kata-kata saat ini.

"Sejujurnya, saya bangga dengan akhir pekan saya. Pole position di sprint, memenangkan sprint, pole position di kualifikasi. Saya memimpin saat berhenti, saya bersenang-senang bertarung dengan Kimi.

“Dari sisi saya, saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya lakukan akhir pekan ini. Jadi, saya akan pergi dengan puas. Tentu saja, saya sangat frustrasi dengan apa yang terjadi. Tapi ya, apa lagi yang bisa saya lakukan?"

Mercedes ‘setengah menikmati’ pertarungan Russell vs Antonelli

Mercedes memperingatkan para pembalapnya untuk menurunkan ketegangan setelah beberapa kali terlibat konflik saat berebut posisi pertama, dan bahkan mengancam untuk menghentikan persaingan sama sekali pada satu titik.

"Sebagai tim, kami telah mengalami begitu banyak situasi yang terasa campur aduk. Anda sangat senang untuk satu pembalap tetapi merasa sedih untuk pembalap lainnya. Itu sulit," tambah Wolff.

"Kimi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan pantas menang. Sayang sekali untuk George karena dia memimpin.

"Kami sedikit menikmati menyaksikan bagaimana mereka bertarung dan kami berharap kami bisa mendapatkan satu dan dua."

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, 2026 Canadian GP © Gold and Goose

Ketika ditanya seberapa dekat tim untuk menyuruh Russell dan Antonelli mundur, Wolff menjawab: “Setiap kali kami berpikir untuk mengatakan, 'kami sudah cukup untuk saat ini', dua lap berikutnya kembali berlangsung cepat.

"Selama kami mempertahankan jarak itu, menontonnya baik-baik saja, tetapi jelas bisa saja salah."

“Mereka saling memberi ruang, yang sangat bagus. Kami tidak pernah mengubah strategi mesin.

"Yang bertahan memiliki alat yang dibutuhkannya, yang menyerang juga memiliki alat yang dibutuhkannya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

"Itu adalah masalah yang menguntungkan dan mudah-mudahan kita bisa terus seperti ini untuk waktu yang lebih lama di musim ini, tetapi kita tidak bisa mengabaikan yang lain.

"Jika jaraknya lebih dekat di belakang kami, jika kami kehilangan posisi, kami pasti akan turun tangan dan berkata 'jangan sampai kita kehilangan terlalu banyak waktu satu sama lain'."