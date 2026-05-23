Antonelli dan Russell Komentari Pertarungan Sprint Race Kanada

Andrea Kimi Antonelli mengkritik rekan setimnya di Mercedes, George Russell, setelah keduanya terlibat dalam pertarungan panas di Sprint Race Grand Prix Kanada.

Antonelli dipaksa melebar ke rumput dua kali dalam upayanya menyalip Russell untuk posisi terdepan di Sprint 23 lap.

Russell and Antonelli battle for the lead

Antonelli pertama kali melebar di Tikungan 1 setelah terhimpit oleh Russell saat mencoba menyalip dari sisi luar di awal lap keenam.

“Itu sangat nakal,” remaja Italia itu mengeluhkan aksi bertahan Russell.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Antonelli kemudian mengerem mendadak dan keluar jalur di tikungan 8/9 setelah mencoba manuver lain terhadap Russell, kali ini dari sisi dalam.

Kecelakaan itu membuat Antonelli kehilangan satu posisi dari Lando Norris dari McLaren dan akhirnya finis di urutan ketiga sementara Russell meraih kemenangan.

Kedua pembalap Mercedes masih berjabat tangan di parc-ferme setelah balapan, tetapi ketegangan tak bisa disembunyikan dari kedua pembalap.

"Sejujurnya, itu pertarungan yang sulit. Kami semua berada di posisi yang sama dalam hal kecepatan. Itu tidak mudah," kata Antonelli di parc ferme.

"Saya mencoba melakukan manuver, tetapi saya perlu meninjau kembali hal itu karena saya berada di posisi yang bagus dan terdorong keluar. Begitulah adanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Lalu saya melakukan kesalahan di Tikungan 8 karena saya terkena benturan keras, rem saya terkunci, dan itu mengganggu jalannya balapan saya, tetapi itu adalah pertarungan yang bagus."

Antonelli takes to the grass after his skirmish with Russell

Russell bersikap tertutup mengenai pertarungan tersebut ketika berbicara segera setelahnya.

"Itu balapan yang keren, sangat sulit untuk mendapatkan jarak di sini. Rasanya cukup mudah untuk mengikuti dan slipstream terasa cukup kuat dengan Overtake Mode," kata Russell.

"Itu pertarungan yang bagus dengan Kimi. Saya senang kami berdua berdiri di sini setelah balapan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Analis Sky Sports F1 dan mantan pembalap Grand Prix Karun Chandhok merasa Antonelli berhak merasa kesal.

"Steward harus melihat apakah George memaksa Kimi keluar jalur," katanya. "Saya pikir jika itu dua tim yang berbeda, Mercedes akan mengatakan melalui radio bahwa Kimi dipaksa keluar jalur.

"Kimi punya alasan untuk merasa kesal."