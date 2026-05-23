F1 GP Kanada 2026: Russell Menang Sprint Race, Duo Mercedes Mulai Panas

Hasil lengkap dari Sprint Race F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.

Russell in Canada
© XPB Images
George Russell memenangkan Sprint Race Kanada setelah pertarungan panas melawan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang membuat ketegangan memuncak.

Duo Mercedes mendominasi tahap awal balapan, membangun keunggulan empat detik dalam empat lap, meninggalkan Lando Norris yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Silver Arrows.

Namun, saat Antonelli menekan Russell, pembalap Italia itu dipaksa keluar jalur di Tikungan 1 oleh aksi pertahanan keras dari rekan setimnya. 

Momen itu menyulut kemarahan Antonelli di radio, yang memaksa bos tim Toto Wolff untuk mengintuksikan wonderkid Italia itu untuk tenang dan membahas situasi ini secara tertutup.

Norris memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk menyalip Antonelli dan merebut posisi ketiga, sementara Oscar Piastri melakukan overtake di tikungan terakhir terhadap Lewis Hamilton untuk merebut posisi keempat.

Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menyusul di enam besar untuk Ferrari. Melengkapi posisi perolehan poin adalah Max Verstappen dan Isack Hadjar.

Fernando Alonso adalah satu-satunya yang gagal finis, sementara Isack Hadjar terlempar ke belakang setelah masuk pit karena masalah mesin, sebelum kembali ke lintasan.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team23 Laps
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+1.272s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+1.843s
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+9.797s
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+9.929s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+10.545s
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+15.935s
8Arvid LindbladGBRRacing Bulls+29.710s
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+31.621s
10Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+36.793s
11Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+60.402
12Liam LawsonNZDRacing Bulls+61.344s
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+61.814s
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+64.209s
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+72.158s
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
17Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+1 Lap
18Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+1 Lap
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+1 Lap
20Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
21Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+3 Laps
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+5 Laps

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

