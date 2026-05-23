F1 GP Kanada 2026: Russell Menang Sprint Race, Duo Mercedes Mulai Panas
Hasil lengkap dari Sprint Race F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Villeneuve, putaran 5 dari 22.
George Russell memenangkan Sprint Race Kanada setelah pertarungan panas melawan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang membuat ketegangan memuncak.
Duo Mercedes mendominasi tahap awal balapan, membangun keunggulan empat detik dalam empat lap, meninggalkan Lando Norris yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Silver Arrows.
Namun, saat Antonelli menekan Russell, pembalap Italia itu dipaksa keluar jalur di Tikungan 1 oleh aksi pertahanan keras dari rekan setimnya.
Momen itu menyulut kemarahan Antonelli di radio, yang memaksa bos tim Toto Wolff untuk mengintuksikan wonderkid Italia itu untuk tenang dan membahas situasi ini secara tertutup.
Norris memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk menyalip Antonelli dan merebut posisi ketiga, sementara Oscar Piastri melakukan overtake di tikungan terakhir terhadap Lewis Hamilton untuk merebut posisi keempat.
Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menyusul di enam besar untuk Ferrari. Melengkapi posisi perolehan poin adalah Max Verstappen dan Isack Hadjar.
Fernando Alonso adalah satu-satunya yang gagal finis, sementara Isack Hadjar terlempar ke belakang setelah masuk pit karena masalah mesin, sebelum kembali ke lintasan.
F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|23 Laps
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+1.272s
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+1.843s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+9.797s
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+9.929s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+10.545s
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+15.935s
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|+29.710s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+31.621s
|10
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+36.793s
|11
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+60.402
|12
|Liam Lawson
|NZD
|Racing Bulls
|+61.344s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+61.814s
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+64.209s
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+72.158s
|16
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 Lap
|17
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+1 Lap
|18
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+1 Lap
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+1 Lap
|20
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|21
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|+3 Laps
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+5 Laps