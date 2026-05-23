F1 GP Kanada 2026: Russell Menang Sprint Race, Duo Mercedes Mulai Panas

George Russell memenangkan Sprint Race Kanada setelah pertarungan panas melawan rekan setimnya di Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang membuat ketegangan memuncak.

Duo Mercedes mendominasi tahap awal balapan, membangun keunggulan empat detik dalam empat lap, meninggalkan Lando Norris yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Silver Arrows.

Namun, saat Antonelli menekan Russell, pembalap Italia itu dipaksa keluar jalur di Tikungan 1 oleh aksi pertahanan keras dari rekan setimnya.

Momen itu menyulut kemarahan Antonelli di radio, yang memaksa bos tim Toto Wolff untuk mengintuksikan wonderkid Italia itu untuk tenang dan membahas situasi ini secara tertutup.

Norris memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk menyalip Antonelli dan merebut posisi ketiga, sementara Oscar Piastri melakukan overtake di tikungan terakhir terhadap Lewis Hamilton untuk merebut posisi keempat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menyusul di enam besar untuk Ferrari. Melengkapi posisi perolehan poin adalah Max Verstappen dan Isack Hadjar.

Fernando Alonso adalah satu-satunya yang gagal finis, sementara Isack Hadjar terlempar ke belakang setelah masuk pit karena masalah mesin, sebelum kembali ke lintasan.