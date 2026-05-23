Red Bull Tangapi Pertemuan Toto Wolff dan Jos Verstappen di Paddock F1

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengecilkan pertemuan antara ayah Max Verstappen, Jos, dan Toto Wolff di paddockl

Wolff, Team Principal Mercedes, difilmkan dan terlihat sedang berdiskusi serius dengan Jos Verstappen di luar motorhome Silver Arrows di paddock Montreal selama hari media pada hari Kamis di Grand Prix Kanada.

Hal ini terjadi di tengah spekulasi yang terus beredar mengenai masa depan Verstappen bersama Red Bull, dan di tengah upaya publik Wolff untuk mendekati dan merayu juara dunia empat kali itu tahun lalu.

Wolff and Verstappen spoke in a very public setting

Wolff has publicly courted Verstappen's son in the past

Laughs were shared between the pair during the chat

Verstappen telah dikaitkan dengan Mercedes sejak Lewis Hamilton mengumumkan kepindahan mengejutkan ke Ferrari untuk musim 2025, dengan Wolff mengakui bahwa ia akan tertarik untuk merekrut pembalap Belanda itu suatu saat nanti.

Dan dengan peta kekuatan kembali mengarah ke Mercedes saat regulasi baru F1 diperkenalkan tahun ini, rumor kepindahan pembalap Belanda itu semakin meningkat.

Namun Mekies mengecilkan arti pembicaraan publik yang terjadi antara Wolff dan Verstappen Sr.

“Meskipun dari luar mungkin terdengar menarik, saya rasa sebenarnya tidak ada niat khusus di baliknya,” kata Mekies dalam konferensi pers hari Jumat di Kanada.

“Jika ada di antara mereka yang ingin mengobrol, itu akan menjadi berita juga. Kami selalu berbicara dengan Max dan Jos.

“Sangat wajar jika mereka akan berbicara dengan Toto. Max balapan dengan Mercedes minggu lalu di kelas GT3.

“Saya sungguh tidak berpikir itu bagian dari rencana untuk menyampaikan pesan.”

Verstappen is weighing up his F1 future

Pada hari Kamis, Verstappen mengisyaratkan bahwa ia akan bertahan di F1 jika proposal perubahan Power Unit yang diusulkan untuk musim 2027 disetujui.

Ketika ditanya apakah perubahan mesin yang diusulkan akan berdampak langsung pada masa depan Verstappen, Mekies menjawab: “Max peduli dengan olahraga ini dan alasan dia begitu vokal adalah karena dia benar-benar peduli dengan Formula 1 sebagai puncak olahraga balap.

“Dia ingin melihat kualifikasi dengan kecepatan penuh dan dia ingin melihat para pembalap tercepat mampu memacu mobil sekeras mungkin di tikungan tanpa kehilangan waktu putaran karena hal itu.

“Ada keterbukaan yang luar biasa dari para pemangku kepentingan, dari FIA, dari F1, dari semua tim untuk mengatakan 'ya, kita perlu melakukan sesuatu tentang hal itu' dan oleh karena itu saya yakin itu telah memberi semangat baginya dan bagi kita semua untuk melihat bahwa kita semua siap untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Saya pikir itu penting bagi olahraga ini.”

