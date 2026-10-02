Ferrari Didenda atas Insiden Hamilton di Practice GP Bahrain

Lewis Hamilton lolos dari hukuman setelah insiden blocking saat sesi latihan Grand Prix Bahrain.

Lewis Hamilton impeded Gabriel Bortoleto in FP2
Lewis Hamilton impeded Gabriel Bortoleto in FP2

Lewis Hamilton telah menerima peringatan dan Ferrari dijatuhi denda sebesar €10.000 (£8.500) karena dianggap menghambat laju Gabriel Bortoleto saat sesi latihan kedua Grand Prix Formula 1 Bahrain di Malaysia.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, dinyatakan telah "menghalangi laju Bortoleto secara tidak perlu" saat melakukan pengereman di Tikungan 9 Sirkuit Sepang pada jam kedua sesi latihan hari Jumat, sehingga memaksa pembalap Audi tersebut melakukan manuver menghindar.

Hamilton mengaku tidak dapat melihat dengan jelas melalui kaca spion kanannya, dan Steward mengungkapkan bahwa kerusakan pada kaca spion tersebut merupakan salah satu faktor yang meringankan dalam pertimbangan mereka, di samping fakta bahwa Bortoleto tidak sedang melakukan push-lap saat insiden itu terjadi.

Steward menilai bahwa Ferrari "gagal memberikan informasi yang memadai kepada pembalapnya dalam situasi di mana tim mengetahui bahwa kemampuan pembalap untuk memantau lalu lintas yang mendekat sangat terganggu akibat kaca spion yang rusak," dan kemudian menjatuhkan denda kepada tim.

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"HAM melaju perlahan mendekati Tikungan 9 dengan kecepatan sekitar 80-85 km/jam ketika BOR - yang sedang menjalani out-lap dan bukan push-lap - mendekat dari belakang dengan kecepatan sekitar 240 km/jam, sehingga menghasilkan selisih kecepatan sekitar 155-160 km/jam," tulis Stewards dalam catatannya.

"HAM bergerak dari tengah lintasan menuju racing line di ujung trek lurus, yang membuat BOR harus mengerem dan melakukan manuver menghindar.

“Steward memahami bahwa kaca spion kanan HAM mengalami kerusakan - sebagaimana dikonfirmasi oleh bukti foto dan video - dan bahwa ia tidak menerima peringatan radio dari tim. 

"Perwakilan kedua tim menyatakan bahwa peringatan semacam itu biasanya tidak diberikan jika mobil yang mendekat tidak sedang melakukan push lap, dan BOR juga mengonfirmasi bahwa ia tetap memegang kendali atas situasi tersebut.

“Kendati demikian, para Steward menilai bahwa HAM secara tidak perlu menghalangi mobil yang mendekat dengan kecepatan jauh lebih tinggi, dengan cara bergerak ke racing line saat melaju pelan. Fakta bahwa BOR tidak sedang melakukan push lap tidak mengubah kesimpulan tersebut.”

"Para Steward juga mempertimbangkan apakah insiden tersebut patut dikategorikan sebagai tindakan menghalangi yang berbahaya. 

"Secara khusus, mereka menyoroti tingginya kecepatan saat mendekat serta fakta bahwa seorang pembalap - yang menyadari salah satu kaca spionnya rusak - seharusnya lebih berhati-hati sebelum berpindah ke racing line. Namun, BOR tetap mampu mengendalikan mobilnya dan berhasil menghindari HAM.

Hamilton's visibility was impacted by a damaged mirror
Hamilton's visibility was impacted by a damaged mirror

“Steward mempertimbangkan kondisi kaca spion yang rusak serta fakta bahwa BOR tidak sedang melakukan *push lap* sebagai faktor yang meringankan. 

"Hal ini ditimbang terhadap adanya perbedaan kecepatan yang signifikan, pergerakan HAM ke arah racing line, dan keharusan bagi BOR untuk melakukan tindakan menghindar akibat situasi tersebut.

“Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, para Steward memutuskan bahwa penalti standar untuk tindakan menghalangi laju pembalap lain selama sesi Latihan - yaitu berupa Peringatan - adalah langkah yang tepat.

“Para Steward juga mempertimbangkan tanggung jawab Scuderia Ferrari HP terkait insiden ini.

“Tim mengetahui bahwa kaca spion kanan HAM mengalami kerusakan. Oleh karena itu, para Steward menilai bahwa Tim seharusnya memberikan peringatan yang memadai melalui radio mengenai mobil-mobil yang melaju jauh lebih cepat dan sedang mendekat, terlepas dari apakah mobil tersebut sedang melakukan push lap atau tidak.

“Dengan demikian, para Steward memutuskan bahwa Tim telah gagal memberikan informasi yang memadai kepada pembalapnya dalam situasi di mana mereka mengetahui bahwa kemampuan pembalap untuk memantau lalu lintas di sekitarnya sangat terganggu akibat kerusakan kaca spion tersebut, dan menjatuhkan denda sebesar €10.000 kepada Scuderia Ferrari HP.”

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Ferrari Didenda atas Insiden Hamilton di Practice GP Bahrain
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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