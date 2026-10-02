F1 GP Bahrain 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Bahrain 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Bahrain GP
George Russell, Mercedes F1 team, 2026 Bahrain GP
© XPB Images

Sesi latihan pertama untuk F1 GP Bahrain 2026 dipuncaki oleh Max Verstappen dari Red Bull, saat Sepang kembali menggelar balapan Formula 1 untuk pertama kalinya sejak 2017.

Konflik yang sedang berlangsung di kawasan timur tengah Grand Prix Bahrain yang sedianya digelar pada bulan April, meskipun penyelenggara sempat berharap dapat menggelar balapan di kemudian hari pada tahun yang sama.

Namun, akibat ketidakpastian yang terus berlanjut di kawasan itu, penyelenggara Grand Prix Bahrain memutuskan untuk menggelar balapan tersebut di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, sekitar 6.000 km dari Bahrain.

Grand Prix Malaysia terakhir dimenangi oleh Max Verstappen pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia menjadi juara dunia F1 empat kali, dan membuka akhir pekan Sepang sebagai pembalap tercepat di FP1.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain GP
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain GP
© XPB Images

Ia mencatatkan waktu 1 menit 37,520 detik dengan mobil Red Bull-nya, mengungguli George Russell; pemenang GP Azerbaijan itu berada di belakang Verstappen dengan catatan waktu 1 menit 37,903 detik menggunakan mobil Mercedes.

Isack Hadjar, yang akan menerima penalti posisi start akibat penggantian mesin, menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull lainnya, mengungguli pembalap Ferrari terdepan, Charles Leclerc. Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, berada di posisi kelima bersama Mercedes.

Lewis Hamilton menempati posisi keenam pada akhir FP1, sementara Pierre Gasly dari Alpine mengungguli duo Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, dengan Nico Hulkenberg melengkapi posisi 10 besar untuk Audi.

Kedua pembalap McLaren berada di luar posisi 10 besar pada akhir FP1.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m37.520s
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m37.903s
3Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m38.303s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m38.367s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m38.580s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m38.590s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m38.715s
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m39.106s
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m39.197s
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m39.211s
11Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m39.276s
12Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m39.293s
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m39.548s
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m39.683s
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m40.158s
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m40.311s
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m40.321s
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m40.413s
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m40.531s
20Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m40.605s
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m40.800s
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m40.820s

Tags:

Max Verstappen
F1 GP Bahrain 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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