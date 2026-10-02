F1 GP Bahrain 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Sepang

Sesi latihan pertama untuk F1 GP Bahrain 2026 dipuncaki oleh Max Verstappen dari Red Bull, saat Sepang kembali menggelar balapan Formula 1 untuk pertama kalinya sejak 2017.

Konflik yang sedang berlangsung di kawasan timur tengah Grand Prix Bahrain yang sedianya digelar pada bulan April, meskipun penyelenggara sempat berharap dapat menggelar balapan di kemudian hari pada tahun yang sama.

Namun, akibat ketidakpastian yang terus berlanjut di kawasan itu, penyelenggara Grand Prix Bahrain memutuskan untuk menggelar balapan tersebut di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, sekitar 6.000 km dari Bahrain.

Grand Prix Malaysia terakhir dimenangi oleh Max Verstappen pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia menjadi juara dunia F1 empat kali, dan membuka akhir pekan Sepang sebagai pembalap tercepat di FP1.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain GP © XPB Images

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Ia mencatatkan waktu 1 menit 37,520 detik dengan mobil Red Bull-nya, mengungguli George Russell; pemenang GP Azerbaijan itu berada di belakang Verstappen dengan catatan waktu 1 menit 37,903 detik menggunakan mobil Mercedes.

Isack Hadjar, yang akan menerima penalti posisi start akibat penggantian mesin, menempati posisi ketiga dengan mobil Red Bull lainnya, mengungguli pembalap Ferrari terdepan, Charles Leclerc. Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, berada di posisi kelima bersama Mercedes.

Lewis Hamilton menempati posisi keenam pada akhir FP1, sementara Pierre Gasly dari Alpine mengungguli duo Racing Bulls, Liam Lawson dan Arvid Lindblad, dengan Nico Hulkenberg melengkapi posisi 10 besar untuk Audi.

Kedua pembalap McLaren berada di luar posisi 10 besar pada akhir FP1.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m37.520s 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m37.903s 3 Isack Hajdar FRA Oracle Red Bull Racing 1m38.303s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m38.367s 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m38.580s 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m38.590s 7 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m38.715s 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m39.106s 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m39.197s 10 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m39.211s 11 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m39.276s 12 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m39.293s 13 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m39.548s 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m39.683s 15 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m40.158s 16 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m40.311s 17 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m40.321s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m40.413s 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m40.531s 20 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m40.605s 21 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m40.800s 22 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m40.820s

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