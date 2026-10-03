Penilaian Awal Russell Terharap Upgrade Besar Mercedes di Sepang

Paket pembaruan Mercedes yang lama ditunggu-tunggu melakukan debutnya pada Grand Prix Bahrain di Malaysia.

Mercedes has brought a major car upgrade to the Bahrain Grand Prix in Malaysia
Mercedes has brought a major car upgrade to the Bahrain Grand Prix in Malaysia

George Russell memberikan penilaian awalnya mengenai paket upgrade  Mercedes setelah menggunakannya untuk pertama kali pada sesi latihan hari Jumat di Grand Prix Bahrain Formula 1 di Malaysia.

Mercedes membawa upgrade signifikan - yang pertama sejak Grand Prix Kanada pada akhir Mei lalu - ke Sepang, yang menggelar Grand Prix Bahrain akhir pekan ini akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

W17, yang sejauh ini menjadi mobil terbaik di musim 2026, telah diperbarui dengan revisi besar pada bagian lantai, suspensi belakang, dan bodi mobil.

Namun, Mercedes mengalami awal akhir pekan yang sulit di Malaysia; George Russell dan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli hanya mencatatkan waktu tercepat ketujuh dan kedelapan pada sesi latihan kedua.

Mercedes struggled for pace in Friday practice
Mercedes struggled for pace in Friday practice

Russell ditanya bagaimana upgrade yang diperkenalkan Mercedes berpengaruh terhadap mobil setelah sesi latihan hari Jumat.

"Saya bisa merasakan downforce di beberapa tikungan, namun masalah ban yang terlalu panas dan degradasi ban yang parah itu seolah mengalahkan segalanya," ujar pembalap asal Inggris tersebut.

"Jadi, kami harus segera mengatasi masalah itu dalam semalam. Hal ini lebih berkaitan dengan pengaturan mobil (*setup*) daripada peningkatan itu sendiri, dan kami akan melangkah dari situ.

"Saat Anda membawa peningkatan ke sirkuit mana pun, sulit untuk membedakan mana yang merupakan performa murni dan mana yang bukan.

"Menurut saya, jika kami menggunakan mobil baru itu pekan lalu, kami pasti akan mengatakan bahwa performanya luar biasa; dan seandainya hari ini kami menggunakan versi lama, saya rasa hasilnya pun tidak akan jauh berbeda."

George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car
George Russell has made a breakthrough with how best to drive his Mercedes car

Deputy Team Principal Mercedes, Bradley Lord, mengonfirmasi bahwa peningkatan performa tersebut bekerja sesuai harapan.

"Semuanya berjalan sesuai harapan; para pembalap mengatakan mereka bisa merasakan perbedaannya di tikungan-tikungan berkecepatan tinggi," ujar Lord.

"Gambaran persaingan di sini - di sirkuit yang memiliki lebih banyak karakteristik tikungan berkecepatan sedang dan tinggi - lebih menyerupai situasi di Hungaria dibandingkan dengan apa yang terjadi akhir pekan lalu di Baku."

Terlepas dari upgrade yang dibawa Mercedes ke Sepang, Russell tahu mereka akan menghadapi tantangan berat jika melihat kecepatan impresif yang ditunjukkan oleh Max Verstappen (Red Bull) dan McLaren.

"Saat ini, menurut saya Verstappen terlihat sangat cepat, begitu pula dengan kecepatan balap McLaren yang tampak sangat kencang; namun, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi," pungkasnya.

Verstappen pada akhirnya meraih pole, sementara itu Russell berada di posisi kedelapan, terpaut 0,741 detik dari pole.

Tags:

F1
George Russell
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Penilaian Awal Russell Terharap Upgrade Besar Mercedes di Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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