Mercedes Ungkap Seberapa Masif 'Lomba Pengembangan' di F1 2026

Direktur Teknis Mercedes, James Allison, mengungkap laju pengembangan "luar biasa" yang dialami oleh tim-tim di era baru regulasi Formula 1.

Setiap kali F1 memperkenalkan regulasi baru, laju pengembangan akan meningkat pesat seiring para engineer dengan cepat memahami regulasi baru, menemukan celah menarik dari regulasi, dan secara bertahap melampaui batas yang ada.

Namun, saat perubahan yang terjadi begitu radikal - seperti antara musim 2025 dan 2026 - dampak dari sebuah pengembangan akan semakin meningkat.

Musim ini, tim-tim telah membuktikan besarnya pengaruh paket peningkatan yang relatif kecil, yang tercermin dari peta kekuatan yang berubah-ubah dari satu putaran dan putaran lainnya.

Mercedes has been caught of late, notably by Ferrari © XPB Images

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"Salah satu ciri khas dari siklus regulasi ini adalah betapa belum matangnya aturan-aturan tersebut," ujar Allison kepada Podcast Nu Silver Arrows.

"Laju pengembangan sangat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi aerodinamika, peningkatan yang kami amati di terowongan angin kira-kira enam atau tujuh kali lebih besar dibandingkan musim lalu."

Menerjemahkan hal ini ke dalam dampaknya terhadap waktu putaran, ia menambahkan: "Kira-kira setengah detik setiap beberapa bulan; itu adalah tingkat kemajuan yang sangat signifikan.

"Kami mengambil keputusan sadar sebelum musim dimulai untuk menggenjot pengembangan mobil pertama ini lebih keras daripada yang pernah kami lakukan sebelumnya. Kami menunda beberapa tahapan hingga lebih lambat dari biasanya dan praktis menyusun program tanpa menyisakan ruang untuk langkah antisipasi (kontingensi).

"Keuntungannya adalah kami mampu memanfaatkan kurva pengembangan yang sangat pesat itu semaksimal mungkin sebelum balapan pertama; itulah sebabnya mobil tersebut hadir dengan tingkat performa yang begitu kuat.

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Allison conceded the downside to Mercedes upgrade plan

"Kekurangannya adalah kita pada dasarnya telah mengerahkan seluruh potensi performa tersebut sejak awal. Tim-tim lain menyelesaikan desain mobil mereka lebih awal sehingga bisa mulai mengembangkan peningkatan performa lebih cepat. Saat ini, ritme pengembangan kita sedikit tertinggal dibandingkan beberapa pesaing.

"Mereka terus menghadirkan peningkatan performa sementara kita sedang membangun kembali alur pengembangan kita. Kita melihat bahwa semua tim mencatatkan kemajuan dengan laju yang kurang lebih sama. Hal ini berarti peta persaingan bisa berubah dengan sangat cepat.

"Tujuan kita sederhana: tetap menjaga posisi di depan dan memastikan bahwa gelombang peningkatan berikutnya mampu mengembalikan keunggulan yang kita miliki di awal musim.

"Untuk saat ini, kita harus mampu bertahan menghadapi momen-momen ketika tim lain hadir dengan pengembangan baru yang signifikan."

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