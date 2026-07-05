Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull

Christian Horner kembali ke paddock F1 di Grand Prix Inggris 2026.

Horner was sacked last July by Red Bull
Horner was sacked last July by Red Bull
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Christian Horner telah kembali ke paddock Formula 1 untuk pertama kalinya sejak pemecatannya dari Red Bull di Grand Prix Inggris.

Pria Inggris berusia 52 tahun itu diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala tim dan CEO Red Bull setelah Grand Prix Inggris tahun lalu di Silverstone.

Hampir tepat setahun setelah dipecat, Horner kembali ke paddock F1 menjelang Grand Prix Inggris hari Minggu.

Horner takes a selfie with a fan on his arrival
Horner takes a selfie with a fan on his arrival

Horner hadir sebagai bintang tamu di tengah rumor yang terus beredar mengenai masa depannya. Ia didampingi oleh mantan Press Officer Red Bull, Alice Hedworth.

"Senang sekali bisa kembali ke Silverstone," kata Horner kepada Sky Sports F1. "Pada akhirnya saya adalah penggemar dan Grand Prix Inggris sedang berlangsung di kota ini. Saya tidak pernah melewatkannya sejak '93, jadi senang bisa berada di sini."

Setelah dipecat dari Red Bull, Horner telah mengevaluasi opsi untuk kembali ke F1, setelah menyatakan dengan jelas bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di kejuaraan dunia.

Horner sebelumnya dikaitkan dengan potensi pembelian tim Alpine F1, sementara ia juga disebut-sebut sebagai pilihan untuk Aston Martin.

Opsi lainnya adalah melalui pabrikan mobil Tiongkok, BYD, yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan grid F1 sebagai tim ke-12.

Horner was greeted by a wall of photographers
Horner was greeted by a wall of photographers

Horner menghabiskan waktu bersama BYD selama Festival Film Cannes baru-baru in, ia juga terlihat hadir di balapan MotoGP dan Formula E.

"Saya menikmati waktu istirahat saya. Saya bekerja selama 20 tahun berturut-turut dengan tim Red Bull. Tentu saja saya melakukan hal lain sebelum itu, jadi ini pertama kalinya saya punya waktu untuk keluar dari rutinitas yang monoton," tambah Horner.

"Bagi saya, saya hanya akan melakukan hal yang benar - sesuatu yang memiliki peluang untuk menang pada akhirnya.

“Hal yang hebat adalah F1 berada di posisi yang sangat bagus dan balapan tahun ini sangat luar biasa, dari sudut pandang pengamat di balik layar.

Minat terhadap F1 sangat tinggi, jadi ada banyak orang yang tertarik untuk terlibat dalam F1. Jadi kita lihat saja nanti. Saya tidak terburu-buru.”

Ketika ditanya tentang rumor BYD, Horner berkata: "BYD adalah entitas besar, perusahaan besar. Ada begitu banyak spekulasi. 

"Saya rasa saya sudah mengunjungi setiap tim di grid sejauh ini. Saya hanya di sini untuk menikmati balapan sebagai penggemar hari ini.”

Horner juga ditanya tentang hubungannya dengan Aston Martin dan apakah dia bersedia bekerja sama lagi dengan Adrian Newey.

"Ini adalah merek Inggris yang hebat. Sedih melihat mereka kesulitan seperti sekarang," kata Horner. "Ada begitu banyak spekulasi. Aston, selanjutnya Alpine, selanjutnya tempat lain."

Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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