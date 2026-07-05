Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull

Christian Horner telah kembali ke paddock Formula 1 untuk pertama kalinya sejak pemecatannya dari Red Bull di Grand Prix Inggris.

Pria Inggris berusia 52 tahun itu diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala tim dan CEO Red Bull setelah Grand Prix Inggris tahun lalu di Silverstone.

Hampir tepat setahun setelah dipecat, Horner kembali ke paddock F1 menjelang Grand Prix Inggris hari Minggu.

Horner takes a selfie with a fan on his arrival

Horner hadir sebagai bintang tamu di tengah rumor yang terus beredar mengenai masa depannya. Ia didampingi oleh mantan Press Officer Red Bull, Alice Hedworth.

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"Senang sekali bisa kembali ke Silverstone," kata Horner kepada Sky Sports F1. "Pada akhirnya saya adalah penggemar dan Grand Prix Inggris sedang berlangsung di kota ini. Saya tidak pernah melewatkannya sejak '93, jadi senang bisa berada di sini."

Setelah dipecat dari Red Bull, Horner telah mengevaluasi opsi untuk kembali ke F1, setelah menyatakan dengan jelas bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di kejuaraan dunia.

Horner sebelumnya dikaitkan dengan potensi pembelian tim Alpine F1, sementara ia juga disebut-sebut sebagai pilihan untuk Aston Martin.

Opsi lainnya adalah melalui pabrikan mobil Tiongkok, BYD, yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan grid F1 sebagai tim ke-12.

Horner was greeted by a wall of photographers

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